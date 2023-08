Převrat v Nigeru ohrožuje evropské spoléhání na jadernou energetiku

4. 8. 2023

Převrat v západoafrické zemi Niger se může jevit jako druh geopolitického baseballu, kterým je posedlý svět mozkových trustů, zatímco má jen málo důsledků pro životy nebo blahobyt Američanů. Za normálních okolností by tento názor měl nějaký základ – ale tato okolnost není zdaleka běžná, upozorňuje Daniel Berman. Převrat v západoafrické zemi Niger se může jevit jako druh geopolitického baseballu, kterým je posedlý svět mozkových trustů, zatímco má jen málo důsledků pro životy nebo blahobyt Američanů. Za normálních okolností by tento názor měl nějaký základ – ale tato okolnost není zdaleka běžná,

Nejbezprostřednější obavou je intervence sousední Nigérie (novináři teď stojí před nelehkým úkolem odlišit Nigerce z Nigeru a Nigerijce z Nigérie). Taková intervence dnes zdaleka nevypadá nepravděpodobně, neboť státy Západoafrického společenství ovládané Nigérií (ECOWAS) dávají nigerské armádě patnáctidenní ultimátum, aby obnovila zvolenou vládu, nebo bude čelit opatřením, která by mohla zahrnovat vojenskou akci.

Takový vývoj by pravděpodobně zasáhl nejen Francii, která má v zemi rozmístěno 1 500 vojáků pro boj s džihádistickým povstáním, ale také Spojené státy, které mají v zemi kolem 1 100 vojáků a provozují drony z letecké základny Niger 201.

Stručně řečeno, možná budeme svědky ozbrojeného konfliktu v zemi, kde jsou již přítomny americké a francouzské jednotky.

První otázka, na kterou je třeba odpovědět, je, proč jsou tisíce amerických a francouzských vojáků v Nigeru.

Oficiálně jsou zde, aby bojovali proti džihádistickému povstání, což je jeden z četných vedlejších účinků neuvážené intervence Obamy a Clintonové s cílem svrhnout Kaddáfího režim v Libyi v roce 2011.

Řada zemí však dnes bojuje s povstalci bez americké pomoci, natož bez přítomnosti amerických jednotek. Bidenova administrativa koneckonců stáhla americké vojáky z Afghánistánu. Tak proč jsou stále v Nigeru, který je třetím nejchudším národem světa?

Odpovědí je zkrátka jaderná energie. Niger, i když chudý, je jedním z největších světových dodavatelů uranu, který zajišťuje 25 % evropského dovozu. To jej řadí za Kazachstán, vnitrozemský středoasijský stát, který hraničí jak s Ruskem, tak s Čínou.

Zdroje Nigeru mají pro Francii zvláštní význam. Produkci uranu v Nigeru dominuje Société des Mines de l'Aïr neboli SOMAIR, společnost, která je z 64 % vlastněna Francií a z 36 % vládou Nigeru. 70 % energetických potřeb Francie je pokryto jaderným průmyslem a vývoz SOMAIR tvoří 50 % francouzského dovozu uranu.

Pokud by se v Nigeru chopila moci proruská vláda, Rusko, spojené s Čínou, by bylo schopno kontrolovat něco málo přes polovinu evropských dodávek uranu a prakticky všechny francouzské. V kombinaci s tím, že Rusko již drží kontrolu nad dodávkami zemního plynu a ropy do Evropy, by to posílilo schopnost Moskvy použít energetickou blokádu k odříznutí evropské podpory Ukrajině.

Právě z tohoto důvodu západní představitelé tak rychle uviděli ruský vliv za svržením prozápadní vlády Nigeru. Eliminace západního vlivu v Nigeru by posloužila ruským zájmům tak účinně, že kombinace motivu a schopností vede mnohé k závěru, že puč byl produktem machiavelistického spiknutí Kremlu. Ruská žoldnéřská skupina Wagner je navíc přítomna v sousedních zemích, včetně Mali, kde podobný vojenský převrat také svrhl prozápadní zvolenou vládu.

Pro tyto teorie existuje jen málo důkazů. Nejenže jsou Wagnerovy vztahy s Kremlem po "vzpouře" Jevgenije Prigožina ve stavu nejistoty, ale proces převratu a následné chování nigerské vojenské junty posiluje dojem, že události měly místní příčiny a byly do značné míry neplánované. (Již ve středu 2. srpna nicméně nigerští pučisté oficiálně jednali s představiteli ruské žoldnéřské společnosti Wagner v Mali - pozn. KD.)

Počáteční převrat se netýkal vysokých důstojníků ozbrojených sil, ale spíše vojáků prezidentské gardy, kteří vzali zvoleného prezidenta Mohamada Bazouma jako rukojmí poté, co se Bazoum pokusil nahradit jejich velitele, jmenovaného jeho předchůdcem, vlastní volbou. Velení armády strávilo větší část dne vyjednáváním se vzbouřenci, během kterého bylo Bazoumovi dovoleno zavolat zahraničním lídrům, než oznámilo, že jsou u moci sami.

Od převzetí moci střídali sliby, že se nemusí nic měnit, pokud jde o jejich mezinárodní spolupráci, na jedné straně, se snahou vyvolat obavy z "neokoloniální" intervence Francie na straně druhé, včetně zorganizování davového útoku na francouzské velvyslanectví.

Problémem vnějších mocností je, že spontánní převrat je možná ještě nebezpečnější než organizovaný převrat, pokud se s ním špatně zachází. Jednou z nejznámějších vět o vzpouře je postřeh, že "je to jen zrada, pokud prohrajete".

Bez ohledu na motivy nebo úmysly, v okamžiku, kdy vojáci prezidentské gardy unesli svého vrchního velitele, byli odhodláni k jeho odstranění z úřadu. Pokud se Bazoum vrátí jako prezident, pak jsou jejich činy vlastizradou a bez ohledu na sliby amnestie je nemožné, aby byl prezident střežen vojenskou jednotkou, která se ho pokusila svrhnout silou.

Akce junty postavily zbytek vojenského velení do podobného dilematu. Pokud by podpořili Bazouma, museli by zacházet s těmi vojenskými důstojníky, kteří se vzbouřili, jako se zrádci. Pokud by se k nim přidali, nemohou přežít obnovení moci prezidenta. Možná by pár generálů mohlo odejít do exilu, ale kdo by je hostil a jakou hodnotu by měli? Ztratili by veškerý vliv na své vojáky, který kdysi měli, kdyby ponechali své podřízené odplatě.

Stejně jako v případě amerických Otců zakladatelů, kteří překročili Rubikon, celá nigerská armáda nyní buď bude viset pohromadě, nebo bude viset odděleně.

Tato dynamika je to, co činí situaci pro Západ frustrující, a neschopnost srovnat se s realitou situace riskuje přesně to, čeho bychom se měli nejvíce obávat: Ruské převzetí.

Z důvodů základní pudové sebezáchovy nemůže nigerská armáda obnovit vládu, kterou svrhla. Požadavkem takového výsledku Západ a jeho regionální spojenci vyvolají reakci typu "bojuj nebo uteč". Nigerská armáda je vycvičena Západem. Brigádní generál Moussa Salou Barma, velitel nigerských speciálních sil a vedoucí člen junty, byl vzdělán na Národní univerzitě obrany a ve Fort Benningu v Georgii. Minulý měsíc se setkal s šéfem velitelství zvláštních operací americké armády na letecké základně 201.

Zdálo by se, že zpravodajský dohled je nepravděpodobný dokonce i podle standardů současné CIA a FBI, pokud by Barma byl po celou dobu nějakým ruským agentem. Je pravděpodobné, že by upřednostnil pokračující vztah. Je-li však volba mezi zradou jeho mužů a účinným zničením armády, kterou budoval, nebo hledáním rusko-čínské pomoci, vybere si druhou možnost.

Západ Niger "neztratil". Alespoň zatím. Bude-li však uplatňována politika špatně koncipované intervence, má potenciál donutit nové nigerské vládce, aby se spojili s nepřáteli Ameriky v Moskvě a Pekingu, a zároveň potenciálně vtáhnout americké vojáky do konfliktu.

Ale přesně tam, zdá se, naše současná politika směřuje. O víkendu se ECOWAS sešel v Nigérii, kde uvalil sankce na Niger a pohrozil použitím síly, pokud nebude Bazoum do týdne zpět ve funkci.

Navzdory varování vlastního Bazoumova premiéra z pařížského exilu, že sankce budou "katastrofální", americký ministr zahraničí Anthony Blinken tento krok uvítal. "Připojujeme se k ECOWAS a regionálním lídrům a vyzýváme k okamžitému propuštění prezidenta Mohameda Bazouma a jeho rodiny a obnovení všech státních funkcí legitimní, demokraticky zvolené vládě," prohlásil Blinken.

Toto oznámení vyvolalo prohlášení o vzdoru junty, jejíž mluvčí prohlásil: "Chceme ještě jednou připomenout ECOWAS nebo jakémukoli jinému dobrodruhovi naše pevné odhodlání bránit naši vlast." V hlavním městě Nigeru vypukly nepokoje, když demonstranti zaútočili na francouzské velvyslanectví, zatímco Wagnerův šéf Jevgenij Prigožin, zjevně dychtivý vrátit se do Putinovy přízně, přislíbil režimu podporu.

Je docela dobře možné, že svržení Bazouma je překážkou jak pro západní politiku v Nigeru, tak pro vlastní přechod Nigeru k demokracii. Nicméně Theodore Roosevelt měl pravdu, když radil svým nástupcům, aby "mluvili tiše, ale nesli velkou hůl". Pokud se Spojené státy nerozhodnou podpořit francouzské nebo nigerijské síly dostatečné k porážce nigerské armády a navrácení Bazouma k moci, nebo poskytnout své vlastní síly v případě, že spojenecké síly nebudou dostatečné, neúspěšná intervence nebo dokonce jen její hrozba poslouží pouze k dosažení nejhoršího ze všech možných světů: Zatlačení nigerské junty do rukou Putina a Si Ťin-pchinga a zároveň představí příklad americké impotence v regionu.

Pokud na druhé straně Bidenova administrativa věří, že Niger má dostatečný strategický význam, aby byla ochotna obětovat životy amerických vojáků, má povinnost promluvit s americkým lidem předem o tom, proč jsou tyto náklady oprávněné.

Alternativa existuje. Demokratická vláda v Nigeru je bezpochyby něco, co je výhodnější jak pro obyvatele Nigeru, tak pro Spojené státy, ale o to právě jde: O preference. Co je pro Spojené státy, pro Francii a pro širší západní zájmy nutností, je bezpečnost západních sil umístěných v zemi a pokračující přístup k výrobě energie v Nigeru.

Může existovat manévrovací prostor za předpokladu, že Bidenova administrativa bude ochotna oddělit své preference od amerických potřeb a uznat nezbytnosti nigerského vojenského vedení. V tomto případě jsou těmito potřebami osobní bezpečnost jich samých, jejich mužů a armády jako instituce.

Jak nyní administrativa připouští, neexistuje žádný důkaz, že puč byl organizován jako součást proruské agendy, nebo dokonce nějaké geopolitické agendy. Nové vedení Nigeru je v drtivé většině tvořeno americkými důstojníky, jejichž osobní a profesionální vazby jsou na Spojené státy. Opatrně se uchylují k protiamerickým náladám, i když v sebeobraně rozdmýchávají protifrancouzské protesty.

Američtí vojáci byli omezeni na leteckou základnu 201 a bylo jim zakázáno létat s drony, což je pochopitelné opatření vzhledem k rétorice amerických spojenců hrozících ozbrojenou intervencí. Zatím však nebyly předloženy žádné návrhy na vyhoštění amerického personálu. Právě naopak, vysocí nigerští důstojníci se nadále snaží kontaktovat své americké protějšky, aby jim situaci "vysvětlili".

Není-li vojenská intervence životaschopnou možností a hrozí-li, že její vyhlídky zatlačí Niger na ruskou oběžnou dráhu, aniž by vrátily k moci Bazouma a obnovily demokracii, měly by Spojené státy zvážit využití špatné situace a uznání junty. Toto uznání by bylo v ideálním případě podmíněno pokračující vojenskou spoluprací a harmonogramem nových voleb, což je proces, který by mohl umožnit obnovení demokracie, aniž by byly události minulého týdne zpětně prohlášeny za zločinné.

Místo toho se zdá, že současný přístup spočívá ve snaze odstavit juntu od moci. Západní lídři vznášejí maximální požadavky podpořené hrozbou maximálního tlaku a doufají, že pouhé hrozby silou, možná podpořené nějakými demonstracemi Nigérie nebo Francie, budou stačit k tomu, aby nigerská junta padla.

V mezinárodních záležitostech existují případy, kdy se hazardní hry mohou vyplatit. Může to fungovat i zde. Ale šance jsou malé. Bidenova administrativa riskantně sází proti oponentům, kteří si nemohou dovolit ustoupit, aniž by si zajistila nezbytnou podporu, ať už u Kongresu nebo americké veřejnosti, aby sama zvýšila sázky.

Viděli jsme, jak se tento příběh odehrál již dříve v Afghánistánu. Americká slabost v Latinské Americe, na Blízkém východě a dokonce i v Rusku je pravděpodobně výsledkem neúspěšné snahy Bidenovy administrativy blafovat proti oponentům, kteří věděli více o tom, jakými kartami Biden musí hrát, než Biden o jejich.

Zdroj v angličtině: ZDE

