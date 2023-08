Ruská agrese na Ukrajině: Rusko útočí vlnami raket a bezpilotních letounů, sděluje Kyjev

6. 8. 2023

čas čtení 13 minut

- Po víkendovém setkání vysokých představitelů asi 40 zemí v Saúdské Arábii Čína údajně podpořila třetí kolo rozhovorů o nalezení rámce pro mír na Ukrajině.



Dvoudenní summit v Jeddě byl po podobném fóru v Kodani letos v létě druhým svého druhu a jeho cílem je vypracovat návrh klíčových zásad, jak ukončit ruskou válku na Ukrajině.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil naději, že tato iniciativa povede k tomu, že na podzim letošního roku se uskuteční "mírový summit" světových lídrů, kteří tyto zásady, založené na jeho vlastním desetibodovém vzorci urovnání, schválí.



Rozhovorů, kterých se nezúčastnilo Rusko, se zúčastnily USA, Indie, EU a zvláštní vyslanec Číny pro euroasijské záležitosti Li Chuej. "Máme mnoho neshod a slyšeli jsme různé postoje, ale je důležité, že naše zásady jsou společné," řekl Li podle agentury Reuters před jednáním.

🇸🇦 The participants at the summit in Saudi Arabia have reached a crucial agreement on respect for Ukraine's territorial integrity — Corriere della Sera.#SaudiArabiaSummit



- Ukrajinské vzdušné síly konstatují, že při útocích bylo použito 70 bezpilotních letounů, křižujících a hypersonických raket



Rusko v noci na neděli podniklo několik vln útoků na Ukrajinu, při nichž použilo 70 leteckých útočných zbraní, včetně křižujících a hypersonických raket a dronů íránské výroby, uvedlo kyjevské letectvo.



Agentura Reuters uvedla, že ukrajinská protivzdušná obrana zničila 30 ze 40 řízených střel a všech 27 bezpilotních letounů Shahed, které Rusko přes noc odpálilo.



Celkem v několika vlnách útoků od večera 5. srpna do rána 6. srpna 2023 nepřítel použil 70 prostředků vzdušných útočných zbraní.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat uvedl, že jedním z klíčových cílů nočního ruského útoku byla Chmelnycká oblast. Rusko se již dříve na konci července zaměřilo na vojenské letiště Starokostiantyniv v Chmelnycké oblasti.

Tři mrtví při nočním ostřelování na Ukrajině



Při nočním intenzivním ostřelování po celé Ukrajině zemřeli podle oficiálních údajů tři lidé.



Oleh Syniehubov, náčelník místní regionální vojenské správy v ukrajinské Charkovské oblasti, uvedl, že po ruském náletu zahynuli dva lidé a další čtyři byli zraněni.



Moskvou jmenovaný starosta Ruskem ovládaného Doněcku Alexej Kulemin uvedl, že při ukrajinském ostřelování města zemřela také jedna osmdesátiletá žena, napsala agentura AP.



Serhij Tjurin, zástupce náčelníka vojenské správy ukrajinského Chmelnického regionu, podle agentury AFP uvedl, že ruské rakety poškodily několik budov v oblasti, zranily pracovníka obilného sila a vyvolaly požár ve skladu.

- Jurij Savčuk, generální ředitel Národního muzea dějin Ukrajiny za druhé světové války, oslavil vztyčení trojzubce na kyjevském památníku.



"Je opravdu příjemné, že jsme dokončili určitou etapu prací," řekl. "Je krásný slunečný den, Dněpr [řeka] se třpytí, není žádná letecká pohotovost. Na štítu je trojzubec: Sláva Ukrajině." Všichni se těší, jak se bude dění na Dněpru vyvíjet.



Sochař trojzubce, Oleksij Pergamenščyk, mával na podstavci ukrajinskou vlajkou: "Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům! Sláva ozbrojeným silám!"



Celkové náklady na nahrazení srpu a kladiva trojzubcem byly podle agentury AFP vyčísleny na 758 000 dolarů a byly uhrazeny spíše z darů a sponzorských darů než ze státních prostředků. Podle loňského průzkumu ministerstva kultury se 85 % Ukrajinců vyslovilo pro odstranění srpu a kladiva.



- Rusko "zničilo" nepřátelský dron blížící se k Moskvě, říká starosta



Protivzdušná obrana dnes zničila nepřátelský dron, který se blížil k Moskvě, uvedl starosta města Sergej Sobjanin.



Sobjanin napsal: "Dnes kolem jedenácté hodiny dopoledne se dron pokusil prorazit směrem k Moskvě. Byl zničen při přibližování silami protivzdušné obrany."



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ukrajinský dron byl zničen nad Podolským okresem v Moskevské oblasti. "Nedošlo k žádným obětem ani škodám," uvedlo ministerstvo.



Dočasná omezení, která byla zavedena na moskevském mezinárodním letišti Vnukovo, byla zrušena, uvedla ruská státní tisková agentura RIA Novosti.





Rusko minulý týden obvinilo Ukrajinu ze dvou útoků dronem na své hlavní město. Podle Sobjanina byl v uplynulém týdnu dvakrát během dvou dnů napaden mrakodrap v Moskvě. Několik dronů bylo sestřeleno, ale "jeden vletěl do stejné věže v komplexu Moskva City", která byla terčem útoku minulou neděli.





- Požár, který po včerejším ukrajinském ostřelování zachvátil dřevěnou střechu univerzitní budovy v Doněcku, se podle ruských zpráv podařilo zkrotit





Otevřený požár v budově Doněcké národní ekonomické a obchodní univerzity pojmenované po M. Tuganovi-Baranovském byl zlikvidován. V současné době se rozebírají a prolévají konstrukce.



Ruskem dosazený ministr Doněcka Alexej Kostrubitskij uvedl, že ukrajinské síly při ostřelování, které způsobilo požár, použily kazetovou munici. Agentura Reuters nemohla tuto informaci nezávisle ověřit.



Kostrubitskij uvedl, že během ostřelování se v budově nenacházeli žádní lidé. Ruská státní tisková agentura RIA citovala Kostrubitského a záchranné služby, podle nichž se požár rozšířil na plochu asi 1 800 metrů čtverečních, než byl dnes brzy ráno lokalizován.



- Zdá se, že nejméně 10 raket proniklo protivzdušnou obranou při nočním rozsáhlém útoku Ruska na Ukrajinu



Zástupce gubernátora Chmelnického kraje na západě Ukrajiny Serhij Tiurin uvedl, že mezi cíli bylo i vojenské letiště ve Starokostiantynivu. Tiurin uvedl, že výbuchy poškodily několik soukromých domů, obecní kulturní zařízení a autobusové nádraží a že vypukl požár v obilném silu.



- Japonský premiér se ohradil proti ruským hrozbám použití jaderných zbraní, když si země dnes připomněla 78. výročí atomového bombardování Hirošimy.



Když USA svrhly několik dní před koncem druhé světové války na obě japonská města atomové bomby, zahynulo 6. srpna 1945 v Hirošimě přibližně 140 000 lidí a o tři dny později v Nagasaki 74 000 lidí.



Premiér Fumio Kišida, jehož rodina pochází z Hirošimy, řekl:



Japonsko, které jako jediný národ utrpělo atomové bombardování ve válce, bude pokračovat v úsilí o svět bez jaderných zbraní. Cesta k němu je stále obtížnější kvůli prohlubujícím se rozporům v mezinárodním společenství ohledně jaderného odzbrojení a ruské jaderné hrozby.





- Od chvíle, kdy Putinovy tanky vjely na Ukrajinu, se zaměstnanci britského Úřadu pro uplatňování finančních sankcí (OFSI) stali bojovníky od stolu v největším pozemním konfliktu v Evropě od druhé světové války, kteří jsou zodpovědní za vymáhání sankcí vůči 1 600 lidem, na něž byl v rámci mezinárodních snah o nátlak na Kreml vyvíjen nátlak.



V roce před válkou na Ukrajině obdržela vláda 11 žádostí o licenci v souvislosti s ruskými sankcemi a devět z nich schválila. Od té doby byla zavalena více než 1 000 žádostmi o licenci a schválila jich 82. Objem zmrazených aktiv v rámci režimu ruských sankcí se zvětšil ze 44,5 milionu liber v září 2021 na 18,4 miliardy liber v prosinci 2022.



Nadále přetrvávají obavy ohledně celkového licenčního rámce. Osoby, na které se vztahují sankce, mohou žádat o licence, které jim umožňují utrácet až 60 000 liber měsíčně nebo 720 000 liber ročně na pokrytí svých "základních potřeb".



Susan Hawleyová, výkonná ředitelka organizace Spotlight on Corruption, uvedla, že licence na právní poplatky staví Spojené království "do vážného rozporu" se spojenci, jako jsou USA.



Existuje reálné riziko, že vládní generální licence - neboli "propustka" - pro právní sektor povzbudí britské právníky, aby zaujali přístup "business as usual" a nadále profitovali z práce pro klienty, na které byly uvaleny sankce v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině.





- Ruský systém protivzdušné obrany zničil dva bezpilotní letouny nad Karačevským okresem v Brjanské oblasti, uvedl Alexandr Bogomaz, gubernátor ruského regionu, který hraničí s Ukrajinou.



"Nedošlo k žádným škodám ani obětem," uvedl dnes Bogomaz na kanálu Telegram. Nebylo jasné, kdo drony odpálil, a Ukrajina se k tomu bezprostředně nevyjádřila.





- Podle nejnovější zprávy britského ministerstva obrany zastínilo v Rusku každoroční oslavy zjevně nesankcionované odhalení rozsahu ztrát, které ruské elitní výsadkové síly země utrpěly na Ukrajině.



V nahraném projevu ke Dni VDV vrchní velitel VDV generálplukovník Michail Teplinskij uvedl, že 8 500 výsadkářů bylo zraněno a později se vrátilo do služby nebo odmítlo opustit frontu.



Video bylo z oficiálních kanálů ruského ministerstva obrany rychle smazáno. Nevyjádřil se k tomu, kolik vojáků bylo zabito nebo bylo příliš vážně zraněno, aby se mohli vrátit do služby.



Extrapolace Teplinského údajů však potvrzuje odhad, že nejméně 50 % z 30 000 výsadkářů, kteří byli v roce 2022 nasazeni na Ukrajině, bylo zabito nebo zraněno.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko zaútočilo na transfuzní centrum v zemi, když odsoudil smrtelný úder jako "válečný zločin".



Ruské síly zasáhly transfuzní centrum v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, uvedl Zelenskyj a dodal, že "jsou hlášeni mrtví a zranění". Centrum v Kupjansku, městě vzdáleném několik desítek kilometrů od ruských hranic, zasáhla "řízená letecká bomba".



- Ukrajina provedla útok dronem na ruský tanker v Kerčském průlivu, den poté, co byla zasažena jedna z moskevských válečných lodí v Černém moři. Na videozáznamu zveřejněném ukrajinskými úřady se zdálo, že bezpilotní námořní dron zasáhl za noční tmy bok 141 metrů dlouhé lodi Sig plující pod ruskou vlajkou. Útok byl druhým takovým námořním útokem během 24 hodin po pátečním potopení ruské výsadkové lodi u černomořského přístavu Novorossijsk.



- Rusko tvrdí, že obsadilo osadu Novoselivske na severovýchodě Ukrajiny, kde Kyjev hlásí zvýšený počet útoků. Záběry ruské armády ukázaly Novoselivske zcela zničené, nad rozpadajícími se budovami se valil bílý dým. Mluvčí ukrajinské armády Hanna Maljar uvedla, že cílem ruských jednotek bylo odlákat ukrajinské zdroje na východ, zatímco Ukrajina pokračuje v protiofenzívě na jihu.



- V několika městech včetně Kyjeva a Záporoží se objevily zprávy o explozích s leteckými poplachy. Ukrajina uvedla, že Rusko vypálilo balistické rakety a rakety Kinžal na města, přičemž některé zprávy naznačovaly, že ruské síly odpalují rakety z nitra běloruského území. Zelenského mluvčí Julija Mendelová napsala na Twitteru: "V tuto chvíli je raketový útok veden na Kyjev, Vinnutskou, Žytomyrskou a Čerkaskou oblast. Ale pohotovost je po celé Ukrajině."



- Zelenskyj slíbil nové kolo institucionální "očisty", což je narážka na jeho kampaň, jejímž cílem je ukázat západním partnerům, že Kyjev překonal historii hluboce zakořeněné korupce. "Příští týden bude pokračováním naší práce na čištění státních institucí od těch, kteří se snažili z minulosti přetáhnout všechny ty staré zvyky, stará schémata, která Ukrajinu oslabovala velmi dlouho, celá desetiletí," řekl. Zelenskyj neuvedl žádné podrobnosti o tom, kdo by mohl být cílem.





-V Saúdské Arábii začaly rozhovory o mírovém řešení ruské války na Ukrajině. Doufá se, že na víkendovém setkání poradců pro národní bezpečnost a dalších vysokých představitelů asi 40 zemí - nikoli však Ruska - bude dosaženo dohody o zásadách, jak konflikt ukončit. Andrij Jermak, vedoucí kanceláře ukrajinského prezidenta a jeho hlavní vyslanec pro rozhovory v Džiddě, řekl: "Očekávám, že rozhovor bude obtížný, ale za námi je pravda, za námi je dobro."



Podrobnosti v angličtině

