Fremr, Baxa, Rychetský a bolševický antikomunismus

5. 8. 2023 / Boris Cvek

Navzdory tomu, že pan Fremr byl schválen Senátem jako kandidát na soudce Ústavního soudu, pan Baxa přijal prezidentovo rozhodnutí stát se předsedou této vrcholné soudní instance České republiky. Pana Fremra podpořil i bývalý předseda Ústavního soudu Rychetský, který v Radiožurnálu tvrdil, že v západní Evropě měl pan Fremr všude vynikající pověst.

Takže tu máme Senát (s jasnou většinou antikomunistických stran), vrcholné představitele české justice, kterým musí eminentně záležet na pověsti Ústavního soudu a kteří musí nejlépe umět posoudit, v jaké situaci asi mohl být pan Fremr v roce 1988, když soudil tzv. případ Olšanských hřbitovů (pana Baxa byl v té době také soudcem), a na druhé straně tu máme lidi, kteří tvrdí, jaký je pan Fremr zločinec, aniž by ho za posledních třicet let vůbec jen hnali k odpovědnosti.

Není to divné? Bolševici věřili, že třídní původ, zařazení člověka do nějaké skupiny, je něco trvalého a definujícího. Odmítali se zabývat reálnými lidskými osudy, věřili, že jakmile zničí třídního nepřítele, přijde ideální společnost. Věřili tomu v době, kdy Adenauer budoval nové Německo s pomocí členů NSDAP ve vlivných pozicích, a proto pro bolševiky bylo Německo revanšistické a fašistické. Německo se ale naopak praktickou politikou stávalo demokracií, zatímco u nás byli pákami stalinského teroru také bývalí vězni nacistických koncentráků. To jsou ty paradoxy reálného života, jaký bolševici nikdy nepochopí.

Až zmizí poslední člen KSČ, bude dobře. To je bolševická mentalita mnoha českých antikomunistů. Bylo na tom třeba takové Maďarsko v 90. letech, kdy tam bylo mnohem více lidí, kteří si zadali s bolševiky, hůře než dnes, kdy tam mafiánsky vládne Orbán a hloubí propast mezi svou zemí a Západem?

Bolševici věřili, že poválečná generace dětí, vyrůstající v dělnickém prostředí, bude už socialisticky dokonalá. Jak ukazují Velké dějiny zemí Koruny české, svazek Dětství, zjistili, že mezi těmito dělnickými dětmi je výrazně větší kriminalita než mezi středoškoláky. Tihle komunisté ale aspoň měli snahu nějak zjišťovat realitu, což se od bolševických antikomunistů čekat nedá.







