Ruská invaze na Ukrajinu strhla fasádu antiimperialismu

4. 8. 2023

Reakce na válku na Ukrajině odhalila, že tento termín nebyl ničím víc než zástěrkou pro antiamerikanismus, upozorňuje Frida Ghitis. Reakce na válku na Ukrajině odhalila, že tento termín nebyl ničím víc než zástěrkou pro antiamerikanismus,

Byl to ohromující okamžik, ale neměl být nijak pozoruhodný: Gabriel Boric, levicový prezident Chile, nazval ruskou invazi na Ukrajinu "válkou imperiální agrese" a požádal své latinskoamerické a karibské protějšky, aby tuto skutečnost uznaly.

Boric nakonec neuspěl.

Závěrečné komuniké summitu mezi Evropskou unií a CELAC, společenstvím latinskoamerických a karibských států, Rusko neodsoudilo. Místo toho bezostyšně vyjádřilo "znepokojení" ohledně války, v souladu s podivným jevem, který sužuje takzvaný globální Jih.

Co se stalo s jejich vychvalovaným pohrdáním imperialismem, který hlásali na městských hradbách a proti němuž brojili v ulicích?

Navzdory desetiletím odsuzování zla imperialismu a kolonialismu se vůdci Latinské Ameriky a Afriky, nyní konfrontovaní s nestoudnou snahou Ruska zmocnit se Ukrajiny – což je krok neskrývaného moderního imperialismu – náhle zdají být zmateni tím, co vidí, a ambivalentní, pokud jde o to, jak reagovat. A vášnivé prosby Borice, vousatého sedmatřicetiletého prezidenta, se ukazují být výjimkou.

Jen se zamyslete nad kontrastem s jiným levicovým vůdcem, mexickým prezidentem Andrésem Manuelem Lópezem Obradorem, veteránským populistou, který si svá nejtvrdší slova ohledně invaze vyhradil pro stoupence Ukrajiny a označil politiku NATO za "nemorální".

Také mnozí afričtí lídři se rozhodli zachovat neutrální postoj, nebo dokonce pomoci Rusku v konfliktu.

Zdá se, že ruská invaze na Ukrajinu strhla fasádu antiimperialismu v některých rozvojových zemích a odhalila skryté pokrytectví, které se snažilo zahalit antiamerikanismus a antiwesternismus do elegantní, velkomyslné a zdánlivě soudržné ideologie.

Jistěže, kolonialismus a imperialismus si na obou kontinentech vyžádaly strašlivou daň a některé z těchto ran se stále nezahojily. Ale pokud je imperialismus špatný, proč ho neodsoudit, když je pachatelem Rusko?

To má samozřejmě pragmatický úhel pohledu. Mnoho zemí prostě pohlíží na válku jako na problém někoho jiného a raději se nestaví na žádnou stranu. Ale vzhledem k tomu, že ruský útok na Ukrajinu a jeho odmítání povolit obilí přes Černé moře způsobuje prudký nárůst cen potravin, což přispívá k obtížné situaci chudých lidí po celém světě, je to ve skutečnosti válka dotýkající se všech.

A i kdyby se nestaraly o mnohonásobné vážné porušování mezinárodního práva Ruskem, rozvojové země nemohou předstírat, že se jich to netýká.

Ve hře je mnoho sil. Za prvé, mezi vládnoucími elitami – zejména těmi levicovými, a zejména mezi staršími vůdci – může nostalgie po studené válce vyvolat reflexivní podporu Moskvy proti jakémukoliv postoji přijatému Washingtonem. Všimněte si generační propasti více než 30 let, která odděluje Obradora a Borice.

Nezáleží na tom, že Rusko prezidenta Vladimira Putina se stalo předmětem obdivu krajní pravice. Pro některé jméno Moskva stále vyvolává ozvěny SSSR a starého boje proti kapitalismu a nerovnosti.

Přidejte k tomu odhodlanou snahu Kremlu ovlivnit veřejné mínění v Africe i Latinské Americe. Rozpolcenost ohledně viny země, která páchá válečné zločiny a masakruje civilisty, je přesně to, co se stane, když se dezinformace a politické vměšování setkají s pokrytectvím. A Putin se pokusil vzít tento sentiment, smíchat ho se lžemi a překrucováním a vložit ho do své mašinérie sociálních médií, s cílem vytvořit vysokou pec antiamerikanismu, horko, které by spálilo nejen Spojené státy, ale také EU, NATO a liberální demokracii.

Kreml už léta pracuje na zaplavování Afriky dezinformacemi a zároveň skrytě i otevřeně vysílá síly, aby prosazovaly jeho politiku. Ruská propaganda, trollí farmy, polovojenská skupina Wagner, vojenští instruktoři – to vše se spojilo ve snaze přizpůsobit Afriku moskevským plánům.

Dezinformace byly dobře zdokumentovány. Ruské velvyslanectví v Jižní Africe například zveřejnilo screenshot článku obviňujícího NATO z války na Ukrajině, který vypadal, jako by byl publikován v Politico. Snímek obrazovky byl falešný. Rusko také financuje několik "místních" zpravodajských kanálů po celém kontinentu, které se věnují šíření jeho propagandy.

Mezitím se v Latinské Americe ruská propaganda šíří v mediálním prostoru. Russia Today (RT) a Sputnik – obojí Kremlem kontrolované kanály – operují ve španělštině s miliony sledujících vysílání a na sociálních médiích. Obrovská RT en Español má v Moskvě více než 200 zaměstnanců a její kabelová služba nyní dosahuje téměř do každé země v Latinské Americe. Krmí publikum protiamerickou propagandou a ruskou verzí globálních událostí - včetně zkresleného zobrazení války na Ukrajině.

A přesto snahy Kremlu ovlivnit veřejné mínění v Africe a Latinské Americe, podobně jako jeho snaha získat kontrolu nad Ukrajinou, nejsou úplným triumfem.

Jistě, národní lídři se zatím zdráhají podpořit Ukrajinu, ale na cestě Moskvy k vybudování proruského globálního Jihu jsou viditelné trhliny.

Když například Putin minulý měsíc pozval africké lídry do Petrohradu na rusko-africký summit, dostavilo se jen 17 hlav států – což je ohromující pokles oproti minulé schůzce, které se zúčastnilo 43 afrických lídrů. A velká část rozhovorů na summitu se týkala toho, jak africké země získají pšenici, vzhledem k tomu, že Rusko nedokázalo obnovit černomořskou dohodu.

Průzkum IPSOS před summitem také ukázal, že většina v Africe věří, že Rusko je vinno spácháním válečných zločinů, aktivně porušuje mezinárodní právo a mělo by se stáhnout z Ukrajiny, přičemž mnoho účastníků řeklo tazatelům, že jejich země, které zažily kolonialismus, by neměly podporovat pokusy jiných národů anektovat ostatní.

Podobně v Latinské Americe, navzdory "pavlovovskému antiamerikanismu" pozorovanému v některých sektorech, se obyvatelstvo stává více proamerickým, dokonce má pozitivní názory na prezidenta Joe Bidena, který vedl kampaň odsuzující ruskou invazi a shromáždil podporu pro Ukrajinu.

Nedávno zveřejněný průzkum Pew Research Center zjistil, že Biden získává většinou pozitivní známky po celém světě, včetně Latinské Ameriky, a názory na USA se pohybují v tandemu. V Mexiku a Brazílii se příznivé názory na USA dokonce vyšplhaly na 60 %.

Také v dotazovaných afrických zemích měla většina pozitivní pohled na Ameriku. A ve fascinujícím průzkumu, který by měl Kreml znepokojovat, ve většině zemí mnoho účastníků také uvedlo, že USA "přispívají k míru a stabilitě" po celém světě.

Celkově reakce na ruskou invazi na Ukrajinu odhalila, že mezi mnohými, kteří neustále brojili proti imperialismu, byl tento termín jen o málo víc než zástěrkou pro jejich vlastní antiamerikanismus. Ale zatímco Putinovy dezinformační kampaně tento fenomén zdůraznily, Rusko také ztrácí půdu pod nohama – zejména v demokratických zemích.

A navzdory nejednoznačným reakcím na invazi, navzdory odhodlané propagandě Kremlu, většina světa zná pravdu o ruské imperialistické válce.

Zdroj v angličtině: ZDE

