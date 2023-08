Británie: Převoz prvních uprchlíků na ubytovací námořní bárku vyvolává protesty

7. 8. 2023

Bylo potvrzeno, že na ubytovací bárku Bibby Stockholm byli v pondělí přivezeni první žadatelé o azyl



- Primátorka města Portland odsoudila podmínky lidí na bárce Bibby Stockholm



Carralyn Parkesová, labouristická starostka městské rady v Portlandu, odsoudila podmínky na bárce, která je využívána k ubytování žadatelů o azyl v místním přístavu. Pro Sky News řekla: "Je hrozné pomyslet na to, že by tato vláda v 21. století vůbec uvažovala o umístění některých z nejzranitelnějších lidí na světě na bárce v přístavu Portland.



Řekla, že bárka byla navržena pro 220 lidí, ale nyní by měla přijmout více než dvojnásobek lidí. Pokračovala:



"Když jsem jela na loď Bibby Stockholm, vzala jsem si s sebou na palubu metr. Změřila jsem tři kajuty a zjistila, že mají v průměru rozměry asi 3 krtá 3,5 metru. Mají palandy, takže v těchto místnostech jsou ubytováni dva lidé.



Místnosti jsou malé, palandy jsou také malé, matrace jsou dlouhé 1,8 metrů. Takže pokud jste vysoká osoba, máte problém.



Koupelny jsou evidentně dělané pro jednu osobu. Nejsou dělané pro dvě osoby.



Původně se hovořilo o ubytování osob mezi třemi a šesti měsíci. Teď je to devět.



Takže nemluvíte o tom, že by to bylo krátkodobé řešení. Bude to něčí obytný prostor na delší dobu.



Chodby jsou úzké, všechno je malé."



Parkesová také řekla, že přístav je zabezpečený prostor, což znamená, že "se tam nemůžete jen tak potulovat a odcházet". Žadatelé o azyl by museli být dovnitř a ven dopravováni autobusy, dodala. A museli by projít bezpečnostní kontrolou jako na letišti. Takže v praxi by neměli úplnou svobodu pohybu, řekla.

Britská Strana zelených říká, že místo týdne oznámení spojených se strategií "zastavit lodě s urpchlíky" by vláda měla místo toho vyhlásit "týden vítání uprchlíků". Benali Hamdache, mluvčí strany pro migraci a uprchlíky, řekl:



"Žádná bárka není vhodným domovem pro uprchlíky. Většina lidí, kteří se dostanou k našim břehům a požádají o azyl, tak činí zcela legitimně z důvodu útěku před válkou, pronásledováním, diskriminací nebo klimatickým kolapsem. V naprosté většině jde o zoufalé lidi, kterým je třeba vyjít vstříc se soucitem. Ubytovat je na bárce znamená chovat se k nim jako k vězňům a je to bezcitné.



Strana zelených by otevřela bezpečné a legální cesty pro žadatele o azyl. Díky těmto trasám by mnoho uprchlíků nebylo nuceno k nebezpečné plavbě přes kanál La Manche.



Chceme, aby tento týden a každý další týden byl Týdnem vítání uprchlíků".



Zelení říkají, že by ubytovali rodiny uprchlíků v domech nebo bytech a osamělé žadatele o azyl ve vlastním pokoji, pokud by byli ve společném ubytování. Strana by jim také umožnila pracovat po dobu vyřizování jejich žádostí.



- Britský Červený kříž se připojil k Amnesty International a vydal dnes prohlášení, v němž kritizuje rozhodnutí vlády ubytovat žadatele o azyl na bárce. Alex Fraser, ředitel britské charity pro podporu uprchlíků a obnovu rodinných vazeb, uvedl: "Z naší práce na podporu mužů, žen a dětí žádajících o azyl víme, že tato místa budou pro lidi zcela nevhodná a povedou ke značnému utrpení.



Lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy, již zažili nepředstavitelné trauma. Potřebují stabilitu, podporu, možnost udržovat kontakt se svými blízkými a cítit se bezpečně.



V této situaci se nacházíme v přímém důsledku toho, že se nepodařilo vyřešit problém s nevyřízenými azylovými žádostmi a více než 172 000 lidí žije v nejistotě. Potřebujeme efektivnější a soucitnější azylový systém, který by podporoval lidi v integraci do společnosti, aby mohli najít bezpečí a žít důstojně."





- Greenpeace obviňuje No. 10 z "bunkrové mentality" poté, co této organizaci bylo zakázáno setkání s ministerstvem pro životní prostředí kvůli jejímu protestu u domu premiéra Sunaka



Organizace Greenpeace obvinila Downing Street z "mentality bunkru" poté, co prohlásila, že po protestu na střeše premiérova domu v Yorkshiru by tato organiza\ce neměla mít "místo u stolu při jednáních s vládou". Will McCallum, spoluvýkonný ředitel Greenpeace ve Velké Británii, řekl:



"Schováváním hlavy do písku klimatickou krizi nezmírníte. Právě proto, že vláda fakticky zavřela dveře skupinám občanské společnosti, jako je Greenpeace, a také proto, že ignoruje varování OSN, svých vlastních poradců a Mezinárodní energetické agentury, musíme protestovat takovým způsobem, jakým protestujeme. Mentalita bunkru, kterou současná vláda předvádí, je hluboce škodlivá - přerušení vazeb s Greenpeace tomu nepomůže. Zastupujeme názory milionů našich příznivců a máme mandát hnát vládu k odpovědnosti."





- Listu Guardian se ozval čtenář, který nás upozornil, že podle webových stránek Portland History kotvila v portlandském přístavu od roku 1997 do roku 2005 loď s vězni.







- Amnesty International UK znovu vyjádřila svůj nesouhlas s umísťováním žadatelů o azyl do bárek. Steve Valdez-Symonds, ředitel charitativní organizace pro práva uprchlíků a migrantů, v komentáři k přívezení prvních lidí na loď Bibby Stockholm uvedl:



Zdá se, že neexistuje nic, co by tato vláda neudělala, aby se lidé žádající o azyl cítili v této zemi n e vítaní a v nebezpečí.



Bibby Stockholm, připomínající vězeňské lodě z viktoriánské éry, je naprosto ostudný způsob, jak ubytovat lidi, kteří uprchli před terorem, konflikty a pronásledováním.



Ubytování lidí na plovoucí bárce je pravděpodobně opětovně traumatizující a je třeba mít velké obavy z toho, že každá osoba bude uzavřena v obytných prostorách o typické velikosti parkovacího místa pro auto."





