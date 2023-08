Americká diplomatka jednala s nigerskými pučisty

9. 8. 2023

Victoria Nulandová popisuje rozhovory s vůdci převratu jako "obtížné", protože USA volají po "ústavním pořádku" v Nigeru. Victoria Nulandová popisuje rozhovory s vůdci převratu jako "obtížné", protože USA volají po "ústavním pořádku" v Nigeru.

Vysoce postavená diplomatka Spojených států navštívila Niger, aby tlačila na pučistické úřady kvůli obnově demokratické vlády po svržení prezidenta Mohameda Bazouma.

Victoria Nulandová, náměstkyně amerického ministra zahraničí, v pondělí uvedla, že vedla "upřímné a obtížné" rozhovory s vojenským vůdcem Moussou Salaou Barmou a třemi jeho plukovníky v hlavním městě Nigeru Niamey. Byla to první cesta amerického představitele do země od převratu 26. července.

Žádosti Nulandové o setkání s Bazoumem a Abdourahmane Tchianim, samozvaným šéfem vojenské vlády, byly zamítnuty. Na telefonickém brífinku s novináři nabídla chmurné hodnocení svých rozhovorů s vojenskými vůdci.

"Jsou poměrně pevní ve svém názoru na to, jak chtějí postupovat, a to není v souladu s ústavou Nigeru," řekla. "Dnes to bylo těžké a budu o tom mluvit na rovinu."

Nuland však znovu potvrdila závazek své země k "diplomatickému řešení" konfliktu. Pokud budou vůdci převratu ochotni vrátit se k nigerskému "ústavnímu pořádku", Nulandová řekla, že USA jsou "připraveny s tím pomoci".

Dříve v pondělí americké ministerstvo zahraničí potvrdilo, že navázalo přímý kontakt s vůdci převratu a zdůraznilo potřebu návratu prezidenta Bazouma do úřadu.

"Došlo k přímému kontaktu s vojenskými vůdci, kteří jej vyzývali, aby odstoupil," řekl mluvčí ministerstva Matthew Miller.

Vojenští vůdci se chopili moci ve vnitrozemské západoafrické zemi 26. července a zadrželi Bazouma, což vyvolalo mezinárodní odsouzení.

Minulý týden africký regionální blok uvalil sankce na Niger a pohrozil, že použije sílu proti novým úřadům, pokud se Bazoum nevrátí k moci. Nedělní lhůta stanovená Hospodářským společenstvím západoafrických států (ECOWAS) však vypršela bez jakékoli vojenské akce.

Přesto pučistické orgány – nazývané Národní rada pro ochranu vlasti – uzavřely vzdušný prostor země v očekávání konfliktu a slíbily, že budou "bránit celistvost našeho území".

Tchiani odsoudil sankce ECOWAS jako "nezákonné" a "nelidské" a odmítl to, co nazval vměšováním do vnitřních záležitostí země.

ECOWAS, které se skládá z 15 zemí, uspořádá ve čtvrtek mimořádné zasedání, aby diskutovalo o krizi.

Miller řekl, že USA jsou v "úzkém kontaktu" s vedením ECOWAS a "používají diplomacii", aby pomohly Nigeru vrátit se k civilní vládě.

Minulý týden ministr zahraničí Anthony Blinken oznámil, že Washington pozastaví pomoc zemi - s výjimkou humanitární pomoci - až do "obnovení demokraticky zvolené vlády Nigeru".

Miller v pondělí odhadl, že pozastavená pomoc má hodnotu nejméně 100 milionů dolarů.

"Je to pauza, o které doufáme, že bude zvrácena," řekl novinářům. "Pokud by vůdci junty zítra odstoupili a obnovili ústavní pořádek, tato pauza by zmizela a bezpečnostní pomoc by byla obnovena."

USA a další západní země poskytly stovky milionů dolarů vojenské pomoci Nigeru, který bojuje s ozbrojenými skupinami, včetně ISIL (ISIS).

Převratové úřady uvedly zhoršující se bezpečnostní situaci v zemi jako důvod, proč odstranily Bazouma od moci.

"Nemůžeme již pokračovat ve stejných přístupech, které byly dosud navrhovány, s rizikem, že budeme svědky postupného a nevyhnutelného zániku naší země," řekl minulý měsíc generál Tchiani.

Bazoum, který byl zvolen v roce 2021, však dál klade odpor, vyzývá k mezinárodní podpoře a odmítá odstoupit.

V komentáři publikovaném minulý týden deníkem The Washington Post Bazoum vyzval "americkou vládu a celé mezinárodní společenství, aby nám pomohly obnovit náš ústavní pořádek".

