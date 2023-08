Dobrovolníci z FOOD NOT BOMBS Houston čelí pokutě téměř 25 000 dolarů za rozdávání teplého jídla lidem bez přístřeší.

11. 8. 2023

Již více než 15 let dobrovolníci organizace Food Not Bombs Houston pravidelně rozdávají před Městskou knihovnou zdarma vege jídla potřebným. Tentokrát ovšem tvrdě narazili. S odvoláním na městský zákaz sdílet jídlo s lidmi bez domova rozdala houstonská policie v posledních měsících dobrovolníkům 48 pokut. Pokud nebudou tyto pokuty při soudním odvolání zamítnuty, dobrovolníci by museli zaplatit pokutu téměř 25 000 dolarů.

„Kriminalizace charity jako takové je nesmyslná a taková vyhláška nikdy neměla být schválena ani vynucována,“ řekl pro Houston Chronicle právník Paul Kubosh, který u soudu dobrovolníky zastupuje, píše Marek Haltuf.



Ačkoli Houston poprvé uzákonil svůj zákaz „charitativních stravovacích služeb“ v roce 2012, nebyl uplatněn až do března tohoto roku. Podle této vyhlášky nemohou skupiny poskytovat bezplatné jídlo skupině více než pěti lidem bez svolení vlastníka nemovitosti, což zahrnuje i veřejná prostranství.



Podobná vyhláška ovšem není v Houstonu ojedinělá. Zpráva Národního právního centra pro bezdomovectví a chudobu z roku 2019 zjistila, že Houston byl jedním z nejméně 17 měst, která kriminalizují sdílení jídla s lidmi bez domova, ať už po celém městě nebo na veřejných místech.



Členové Food Not Bombs Houston samozřejmě neustupují bez boje. Věc se řeší soudní cestou; minulý týden soudci zamítli osm pokut poté, co se zástupci policie nedostavili k soudu. Koncem července po několika hodinách soudního líčení porota jednomyslně shledala nevinným dobrovolníka Phillipa Piconeho. Picone také podal federální žalobu na město a tvrdil, že zákaz sdílení jídla porušil jeho právo prvního dodatku na svobodu projevu a svobodu vyznání. „Kdybyste se podívali například do Bible, viděli byste mnoho odkazů na povinnost nasytit hladové a chudé,“ řekl pro USA Today Piconeův právník Randall Kallinen.



Dalšími žalobami se podařilo zrušit i podobné dřívější městské zákazy. Například v roce 2021 se americký odvolací soud jednomyslně postavil na stranu Food Not Bombs ve Fort Lauderdale a zrušil městská omezení týkající se sdílení jídla. Rozhodnutí soudu vycházelo z rozsudku z roku 2018, který prohlásil, že poskytování jídla zdarma lidem bez přístřeší je „dle ústavy zcela jasně uznáno jako činnost chráněná prvním dodatkem“. „Poskytování jídla ve veřejném prostoru,“ rozvedl Eleventh Circuit, „a účast na sdílení jídla s ostatními je aktem občanské solidarity.“



Ačkoli tato rozhodnutí slouží pouze jako návod pro další postup měst v jedenáctém obvodu (který zahrnuje Floridu, Georgii a Alabamu), jejich argumenty by se mohly ukázat jako přesvědčivý precedens pro soudce, kteří budou rozhodovat v dalším dění ohledně nyní nezákonných aktivit Food not Bombs v Houstonu či v jiných městech.



Navzdory tomu však město Houston nevykazuje žádné známky toho, že by v kriminalizaci rozdávání jídla potřebným hodlalo jakkoliv ustoupit. Městský prokurátor Arturo Micnele ve svém prohlášení uvedl, že „město Houston má v úmyslu důrazně stíhat porušování své vyhlášky týkající se stravování bezdomovců“ a i nadále plánuje dobrovolníky pokutovat. Ve středu starosta Sylvester Turner řekl městské radě, že „represe budou pokračovat“.

