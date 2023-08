Rozhovor Britských listů 620. Polozapomenutý autor Karel Teige

15. 8. 2023

Vynikající umělec a avantgardní teoretik Karel Teige měl smůlu. Byl to sice marxista, ale jeho druh marxismu se nelíbil komunistickému režimu, takže ten režim Teigeho potlačoval. Po pádu komunismu sice v Československu byli schopni ocenit Teigeho avantgardní postoje, jenže zase se jim nelíbil jeho marxismus, takže zase zůstalo i v postkomunismu jeho ocenění stranou. Možná se to trochu mění: Joe Grim Feinberg, pracovník filozofického ústavu Karlovy univerzity, byl právě editorem sborníku o Teigovi The Marketplace of Art (Jarmark umění) a vydal s kolegy v angličtině také Teigeho texty. O zásadním významu Karla Teigeho pro českou kulturu v době, kdy byla ještě světově proslulá, hovoří s Joem Grim Feinbergem Albín Sybera.





PS. K tomuto rozhovoru upozorňuje Albín Sybera na text od Pavla Karouse