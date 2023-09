Ruská agrese na Ukrajině: Dva zranění v Oděse při útoku Moskvy dronem na přístavní infrastrukturu

3. 9. 2023

Foto: Pražské metro, neděle 3.9. 2023

- Ukrajinské letectvo uvedlo, že sestřelilo 22 z 25 dronů Shahed íránské výroby, které Rusko vypustilo v neděli brzy ráno

- Dva zranění při ruském útoku 25 bezpilotními letouny na oděskou infrastrukturu



Rusko v neděli časně ráno podniklo tříapůlhodinový útok drony na jižní části Oděské oblasti, při kterém zasáhlo přístavní infrastrukturu na řece Dunaji a zranilo nejméně dva lidi, uvedl Kyjev.



Ukrajinské systémy protivzdušné obrany sestřelily 22 z 25 dronů Shahed íránské výroby, které Rusko v neděli v ranních hodinách vypustilo na Oděsu, uvedlo podle agentury Reuters ukrajinské letectvo na Telegramu.



Jižní vojenské velitelství Ukrajiny na sociálních sítích uvedlo, že při útoku na "civilní infrastrukturu na Dunaji" byli zraněni nejméně dva civilisté.



- Moldavská prezidentka Maia Sanduová odsoudila útok ruského bezpilotního letounu, který v neděli zasáhl jižní části Oděské oblasti.



Moldavsko, stejně jako Ukrajina, požádalo o vstup do EU v loňském roce krátce po ruské invazi, která do země poslala mnoho ukrajinských uprchlíků a zasáhla ekonomiku. I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) September 3, 2023



- Tajné bezpečnostní informace o britských vojenských a zpravodajských stránkách unikly na internet prostřednictvím hackerů napojených na Rusko, píše deník Daily Mirror.



Zveřejnili tisíce stránek údajů, které by mohly zločincům pomoci dostat se na britskou základnu jaderných ponorek HMNB Clyde, do laboratoře na výrobu chemických zbraní Porton Down a na odposlouchávací stanoviště GCHQ.



Při nájezdu skupiny LockBit byly rovněž ukradeny informace o přísně střežených věznicích a vojenském objektu, který je klíčem k brtiské kybernetické obraně.



Hackeři se zaměřili na databáze společnosti Zaun, která vyrábí ploty pro místa s nejvyšší ostrahou. Informace pak umístili na internetový dark web, ke kterému se lze dostat pomocí speciálního softwaru.



- Ruský plynárenský gigant Gazprom uvedl, že v neděli dodá do Evropy přes Ukrajinu 41,5 milionu metrů krychlových plynu, což je údajně objem odpovídající posledním dnům.



Vývoz zemního plynu Gazpromem, především do Evropy, se loni snížil téměř o polovinu poté, co Západ reagoval ekonomickými sankcemi na invazi Moskvy na Ukrajinu a výbuchy na plynovodu Nord Stream pod Baltským mořem.



- Generální prokuratura oznámila, že ruské síly v sobotu ostřelovaly město Seredyna-Buda v Sumách na severu Ukrajiny, přičemž zabily jednu osobu a tři další zranily, píše Kyiv Independent.



- Agentura Associated Press:



Ukrajinská armáda nyní považuje boje na severovýchodě země, konkrétně u města Kupjansk v severní Charkovské oblasti a v lesích u Lymanu, za hlavní ruskou ofenzivu.



Zároveň se hlavní ofenzivní operace Ukrajiny soustřeďují na jihu, kde se přibližují k břehům Azovského moře ve zjevné snaze přetnout pozemní koridor na Krymský poloostrov, který Rusko obsadilo v roce 2014. Tím by se Ruskem okupované území na jihu Ukrajiny rozdělilo na dvě části, což by narušilo zásobovací linie Moskvy.



Náměstkyně ministra obrany Hanna Maliar vyzvala pozorovatele, aby ukrajinský pokrok neměřili v kilometrech nebo metrech, ale "samotným faktem, že se nám daří postupovat vpřed v takových podmínkách".



Zatímco se Rusko snažilo zaměstnat ukrajinské jednotky podél převážně statické severovýchodní fronty, mělo také čas posílit svou obranu na jihu, včetně položení rozsáhlých min, uvedli ukrajinští představitelé. Hluboká opevnění zpomalila postup Kyjeva tímto směrem.



Ukrajinci se mezitím musí vypořádat s omezeným počtem mužů, letectva a dělostřelectva. A blížící se podzimní období dešťů ještě více zvyšuje naléhavost již tak obtížné bitvy. Blátivá půda bude kyjevské pěchotě a těžké technice překážet.



Na jihu země se ukrajinským silám v poslední době daří úspěšněji prolamovat ruské linie. Od začátku protiofenzívy Ukrajina postoupila o 7 km v jižní Záporožské oblasti a minulý týden překonala hustá ruská opevnění a znovu dobyla vesnici Robotyne - první takticky významné vítězství Ukrajiny v této části země.



K rozsáhlým územním ziskům, v něž západní spojenci doufali, je to však daleko. Získání kontroly nad vesnicí však přiblíží ukrajinské síly k asi 30 km vzdálenému městu Tokmak, důležitému železničnímu uzlu obsazenému Ruskem, což by znamenalo významný strategický zisk.



- V letošním roce se do profesionální služby v ruské armádě přihlásilo již asi 280 000 lidí, uvedl v neděli místopředseda ruské bezpečnostní rady, bývalý prezident Dmitrij Medveděv.



"Podle údajů ministerstva obrany bylo od 1. ledna do řad ozbrojených sil na základě smlouvy přijato asi 280 000 lidí," včetně záložníků, citovala Medveděva státní tisková agentura Tass.





V loňském roce Rusko oznámilo plán rozšířit svůj bojový personál o více než 30 % na 1,5 milionu osob, což je ambiciózní úkol ztížený velkými, ale nezveřejněnými ztrátami na lidských životech.



Někteří ruští zákonodárci argumentovali, že Rusko potřebuje k zajištění bezpečnosti země profesionální armádu o síle 7 milionů mužů, což by si vyžádalo obrovské rozpočtové prostředky.



Vladimir Putin v září 2022 nařídil "částečnou mobilizaci" 300 000 záložníků, což přimělo statisíce dalších k útěku z Ruska, aby se vyhnuli vyslání do bojů.



- Rusko využívá cizince k náboru v souvislosti s rostoucím počtem obětí války, sděluje britské ministerstvo obrany.



Podle britského ministerstva obrany Rusko ve snaze získat více personálu pro své válečné úsilí tváří v tvář rostoucím ztrátám využívá cizince a pravděpodobně považuje miliony migrantů ze střední Asie za potenciální rekruty.



V Arménii a Kazachstánu se objevily internetové inzeráty nabízející 495 000 rublů (asi 5 100 dolarů) jako počáteční plat a mzdu od 190 000 rublů (asi 2 000 dolarů), uvedlo ministerstvo. Nábor probíhal také v severní Kazachstánské oblasti Qostanai, kde se apelovalo na etnické ruské obyvatelstvo.



Přinejmenším od května Rusko oslovovalo středoasijské migranty, aby bojovali na Ukrajině, s příslibem urychleného získání občanství a platu až 4160 USD, uvedlo ministerstvo ve své aktualizaci zveřejněné na X/Twitteru.



"Uzbeckým migrantům-stavbařům v Mariupolu byly údajně po příjezdu zabaveny pasy a byli nuceni vstoupit do ruské armády."



- Provoz na hlavním mostě spojujícím ruskou pevninu s Krymským poloostrovem byl po krátkém přerušení v neděli brzy ráno obnoven, uvedl na Telegramu provozovatel mostu instalovaný Ruskem.



Ruské ministerstvo obrany v sobotu brzy ráno uvedlo, že jeho síly zničily ukrajinský člun bez posádky a tři námořní drony používané při pokusu o útok na krymský most.



-

Ukrajinské síly po týdnech usilovného odminovávání prolomily první ruskou obrannou linii u Záporoží a očekávají rychlejší zisky při tlaku na slabší druhou linii, uvedl generál, který vede jižní protiofenzívu, v rozhovoru pro Observer. Brigádní generál Oleksandr Tarnavskij odhadl, že Rusko věnovalo 60 % času a zdrojů na vybudování první obranné linie a pouze po 20 % na druhou a třetí linii, protože Moskva neočekávala, že by se ukrajinské síly mohly dostat skrz.



- Ukrajinské síly jsou "v pohybu", uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj, když USA uznaly "pozoruhodný pokrok" protiofenzívy v posledních několika dnech. Zelenskyj to uvedl na Telegramu: "Navzdory všemu a bez ohledu na to, co kdo říká, postupujeme, a to je nejdůležitější."



- Ukrajinský soud v sobotu nařídil dvouměsíční vazbu na magnáta Ihora Kolomojského pro podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Zadržení Kolomojského, na kterého se vztahují americké sankce a který je někdejším Zelenského podporovatelem, přichází v době, kdy se Kyjev snaží naznačit pokrok v potlačování korupce.



- Nobelova nadace zrušila své rozhodnutí pozvat velvyslance Ruska a Běloruska na letošní slavnostní předávání Nobelových cen ve Stockholmu poté, co tento krok vyvolal hněv ve Švédsku i v zahraničí. Nadace v sobotu uvedla, že se rozhodla "zopakovat loňskou výjimku z běžné praxe - tedy nepozvat velvyslance Ruska, Běloruska a Íránu".



- Rusko sestřelilo tři ukrajinské bezpilotní letouny nad Bělgorodskou oblastí, uvedlo v sobotu ruské ministerstvo obrany, zatímco regionální gubernátor uvedl, že jeden člověk byl zabit při ukrajinském raketovém útoku na vesnici poblíž hranic. Gubernátoři nedalekých pohraničních oblastí Brjansk a Kursk odděleně uvedli, že řada pohraničních vesnic se dostala pod palbu Ukrajiny a v Kurské oblasti byla zraněna jedna žena.





- Zelenskyj v sobotu uvedl, že další dvě lodě propluly "dočasným" černomořským lodním koridorem, který byl zřízen poté, co Rusko v červenci odstoupilo od dohody o vývozu obilí podporované OSN. V pátek úředníci uvedli, že koridorem propluly dvě lodě, čímž se počet plavidel, která jej využila, zvýšil na čtyři.



- Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí přijme svého tureckého protějška Recepa Tayyipa Erdogana k jednání, uvedl Kreml.





- Podle britského ministerstva obrany Rusko riskuje rozdělení svých sil, protože se snaží zabránit ukrajinskému průlomu na jihu Ukrajiny. Uvedlo, že ukrajinské síly pokračují v ofenzivních akcích na ose Orichiv na jihu Ukrajiny, přičemž jednotky dosáhly první ruské hlavní obranné linie.



- Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly zničily bezpilotní ukrajinský člun a tři námořní drony používané při pokusu o útok na most spojující Krymský poloostrov s ruskou pevninou. Plavidlo bylo "včas spatřeno a zničeno u pobřeží Černého moře", uvedlo v sobotu brzy ráno.



- V Ruskem kontrolovaných provinciích Ukrajiny probíhají volby, které jsou součástí snahy upevnit moc Moskvy na jejích "nových územích" navzdory probíhajícímu konfliktu. Rusko plně nekontroluje žádný ze čtyř regionů, kde se hlasování koná - Doněck, Luhansk, Záporoží a Cherson.



- Největší uprchlické centrum zřízené pro Ukrajince prchající před ruskou invazí Polsko uzavřelo poté, co prohlásilo, že toto útočiště již není potřeba, protože většina z nich již našla domov jinde.



Podrobnosti v angličtině

