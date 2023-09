Krátký vzkaz adresovaný radní Magistrátu hlavního města Prahy pro otázky sociální a bydlení - paní A. Udženiji z ODS

3. 9. 2023

L. F. Céline, první věta románu Smrt na úvěr, 1936







Sociální pracovníci jsou zoufalí z toho, jak jste dokázala zničit během několika měsíců nejen projekt dostupného bydlení. Jsou zoufalí z toho, kolik desítek skvělých lidí odešlo, neboť nechce s Vámi spolupracovat....





Uvědomujete si, paní radni, kolik stovek lidí jste připravila o naději bydlet? Lidé, jako jste vy, nemají v sociální oblasti v roce 2023 v těžké sociální situaci ČR co dělat. To nemyslím ve zlém - stejně tak já nemám co pohledávat třeba v oboru bankovnictví...