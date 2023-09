Životní prostředí: Stovky akademiků požadují na britských univerzitách 100% rostlinnou stravu

5. 9. 2023

čas čtení 3 minuty





Otevřený dopis podporuje studentskou kampaň za veganské stravování v boji proti klimatické krizi



Více než 650 akademiků vyzvalo britské univerzity, aby se v rámci boje proti klimatické krizi zavázaly ke 100% rostlinnému stravování, a uvedlo, že tyto instituce jsou "po staletí zářivými světly intelektuálního, morálního a vědeckého pokroku".



V otevřeném dopise, který zorganizovala studentská kampaň Plant-Based Universities, přirovnávají přechod na bezmasé stravování k odprodeji fosilních paliv, k němuž se již zavázalo 101 britských univerzit.

Snížení spotřeby masa v bohatých zemích je zásadní pro řešení klimatické krize a podle vědců je to jediný způsob, jak mohou lidé snížit svůj dopad na planetu.

Více než 650 akademiků vyzvalo britské univerzity, aby se v rámci boje proti klimatické krizi zavázaly ke 100% rostlinnému stravování, a uvedlo, že tyto instituce jsou "po staletí zářivými světly intelektuálního, morálního a vědeckého pokroku".



V dopise zaslaném rektorům britských univerzit, vedoucím stravovacích zařízení a předsedům studentských svazů se uvádí: "Jsme si velmi dobře vědomi - stejně jako vy - klimatické a ekologické krize; nejen to, jsme si také vědomi toho, že chov zvířat a rybolov jsou jejími hlavními příčinami.



Většina univerzit vyhlásila stav klimatické nouze a mnoho z nich podniklo kroky, jako je odprodej fosilních paliv. Studenti si zaslouží vědět, že jejich univerzity aktivně pracují na tom, aby vytvořily budoucnost, do které budou moci vystudovat."



"Nejste vegani? To je v pořádku," stojí v dopise. "Nežádáme o individuální změnu stravování. Studenti a zaměstnanci si i nadále mohou do kampusu přinést jakékoliv jídlo, které jim chutná. To, co žádáme, je institucionální odpoutání se od masa a mléčných výrobků."



Dr. Helen Czerski, oceánografka z University College London a televizní moderátorka, která dopis podepsala, řekla: "Univerzity by se měly chápat jako mikrokosmos společnosti, kde duch zkoumání podněcuje lidi k tomu, aby zkoušeli nové věci, testovali lepší možnosti a posuzovali důsledky.



Kdykoli jsem v poslední době organizovala univerzitní akci, zvolila jsem rostlinné nebo vegetariánské stravování, aniž bych se o tom zmínila, a vždy jsem se setkala pouze s pochvalou jídla, nikdy se stížnostmi na to, co tam není. Není to zdaleka tak děsivé, jak si mnozí lidé myslí."



Další signatář, olympijský kanoista Etienne Stott, řekl: "Potřeba, aby univerzity jednaly v oblasti vlastního výzkumu klimatu, nemůže být naléhavější. Podpora akademiků z více než 90 institucí je neuvěřitelně silná a já vyzývám univerzity, aby vyslyšely jejich výzvy ke změně."



Kampaň Rostlinné univerzity působí na více než 50 univerzitách. K dnešnímu dni studentské odbory univerzit v Birminghamu, University College London, Stirlingu a Queen Mary odhlasovaly postupné zavedení 100% rostlinných jídelníčků.



Související hlasování proběhla také na univerzitách Cambridge, Kent a London Metropolitan. Hlasování na univerzitách v Edinburghu a Warwicku neprošlo. Univerzita v Cambridge v roce 2016 vyřadila z jídelníčků svých 14 stravovacích zařízení hovězí a jehněčí maso, čímž "výrazně snížila emise uhlíku související s potravinami".



V roce 2020 koalice britských zdravotnických profesí uvedla, že klimatickou krizi nelze vyřešit bez opatření, která by snížila spotřebu potravin s vysokými emisemi, jako je červené maso, a že udržitelná strava je také zdravější.





Stravovací zařízení veřejného sektoru, která ročně vydávají miliardy jídel ve školách, na univerzitách, v nemocnicích a v pečovatelských domech, se rovněž zavázala, že v roce 2020 sníží množství podávaného masa o 20 %. V roce 2021 doporučila národní potravinová strategie, kterou zadala vláda, snížit spotřebu masa téměř o třetinu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0