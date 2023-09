Politika identity je hra, kterou levice nemůže vyhrát

6. 9. 2023

Zatímco termín "politika identity" je typicky vyčítán progresivistům, ve 21. století hraje pravice na politiku identity stejně jako levice. Zdá se, že dnešní konzervatismus nemá mnoho jiného než politiku identity, politiku čiré zášti, pohrdání jednou imaginární identitou (stereotypní "woke", liberální, převzdělanou, svatouškovskou, pokryteckou a ignorantskou) a oslavující jinou (ryze americkou, hrdě provinční, zbraní mávajícího a vlajkami mávajícího obránce tradičních hodnot), píše Frederik de Boer. Zatímco termín "politika identity" je typicky vyčítán progresivistům, ve 21. století hraje pravice na politiku identity stejně jako levice. Zdá se, že dnešní konzervatismus nemá mnoho jiného než politiku identity, politiku čiré zášti, pohrdání jednou imaginární identitou (stereotypní "woke", liberální, převzdělanou, svatouškovskou, pokryteckou a ignorantskou) a oslavující jinou (ryze americkou, hrdě provinční, zbraní mávajícího a vlajkami mávajícího obránce tradičních hodnot),

Pravicová média mají dnes s politikou žalostně málo společného, protože největší pravicové hvězdy tohoto statusu dosahují pouhým kucháním správného vola – definováním nejpřehnanějšího liberálního stereotypu a jeho očerňováním, znovu a znovu, čímž vytvářejí jistý druh antipolitiky.

Mezitím republikánští politici používají tuto formu politiky identity, aby vyhráli volby - a poté, když jsou u moci, bojovali za deregulaci a nižší daně pro korporace, což je politická agenda, která není populární ani mezi jejich vlastními voliči. Jak liberálové poukazují už desítky let, "bílý venkovský vlastenecký křesťan" je identitou, stejně jako kterákoli z těch, které prosazují progresivisté - a skutečnost, že ti, kdo tuto identitu zastávají, si představují, že prostě fungují jako standard, je přesně to, proti čemu se členové znevýhodněných skupin musí organizovat.

Potíž je, že i když je volání pravice po její politice identity chytrou replikou ke konzervativní rétorice, nemění to základní politický kontext - totiž že pravice dokáže politiku identity využívat lépe než levice. Prvním důvodem je holá matematika: Spojené státy se sice v uplynulém století neustále diverzifikovaly, ale 70 % voličů zůstává bělochů a inherentní nedemokratické aspekty sboru volitelů a Senátu tuto výhodu ještě umocňují. V zemi v průběhu času neustále přibývá vysokoškolsky vzdělaných a vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou silně levicově orientovaní, ale stále platí, že méně než 40 % dospělých Američanů má vysokoškolské vzdělání.

Nejznepokojivější je, že předpoklad, že hnědší Spojené státy budou nutně liberálnějšími Spojenými státy, byl nedávno zpochybněn. Ruy Texeira, politolog, který byl jedním z prvních, kdo předpověděl, že rostoucí rasová rozmanitost ve Spojených státech povede k trvalé demokratické většině, po volbách v roce 2020 bil na poplach a poukázal na to, že hispánští a asijští voliči se neřídí jeho scénářem. "Hispánští voliči jsou normální voliči," zněl jeden z jeho titulků. (Dokonce i černoši se v roce 2020 přiklonili k Trumpovi ve větším počtu než v roce 2016, i když celkový počet Trumpových černošských voličů zůstal malý.) To vše znamená, že pokud liberálové hrají politiku identity s menšími a menšími skupinami a konzervativci hrají politiku identity s bílými voliči bez vysokoškolského vzdělání, základní volební matematika nevypadá pro demokraty dobře.

Problém je však hlubší. Velkým prvkem intelektuálního a filozofického vývoje levice v minulém století bylo napadání tradičních velkých narativů, jako je "americký způsob života", osvícenský projekt, nebo nadřazenost vize lidského rozkvětu založené na právech. A není těžké pochopit, proč by hnutí zaměřené na zajištění práv utlačovaných skupin mohlo přijmout takový cynismus vůči těmto tradičním příběhům: Očividně selhaly v obraně práv menšin, i když takovou obranu abstraktně přijaly. Potíž je v tom, že musíte mít něco, kolem čeho lidi shromáždíte, myšlenku, symbol, kód, a levice se ukázala jako soustavně neschopná sjednotit se kolem takové vize.

To je obzvláště problematické, pokud jste již rozdělili svou koalici do nekonečného počtu identitních skupin a postavili je do hierarchie utrpení. Současná levice od středu v podstatě říká potenciálním konvertitům, že jsou pouze demografickými skupinami, ke kterým patří, a že tyto skupiny definují jejich politiku (navzdory, abychom vybrali význačný příklad, vzestupu hispánských republikánů) a že větší ideály a instituce, pro které bychom se mohli obětovat, jsou pouhými fikcemi vyprávěnými mocí. Levicově orientovaní lidé a skupiny se nechtějí odvolávat na vlastenectví, kapitalismus nebo americký způsob života - a já tuto nechuť rozhodně sdílím. Chtějí se však také neustále fixovat na odlišnost spíše než na sdílenou potřebu, takže nemají jasnou představu o tom, na co se mají odvolávat, když se obracejí k americkému lidu, snad kromě abstrakce sociální spravedlnosti. Jaká je v roce 2023 verze "Boha, krále a země" Demokratické strany?

Každý se obává o peníze

Někdy přemýšlím o oficiálním volebním sloganu Hillary Clintonové z roku 2016 "Společně silnější". To je dobrá politika – zdůrazňuje skupinu nad jednotlivcem, snižuje důraz na kandidáta ve vztahu k jeho straně a příznivcům, což je obzvláště důvtipné, když tento kandidát vždy rozděloval. Ale samozřejmě jen málo lidí si pamatuje tento oficiální slogan, protože mnohem rozšířenější byl jiný – "Jsem s ní". To staví oficiální slogan na hlavu a zdůrazňuje konkrétního kandidáta nad masami, povyšuje genderové otázky nad běžnou věc a zní to narcisticky. Nakonec se kampaň v roce 2016 stala referendem o establishmentu, přičemž Clintonová sloužila jako dokonalý avatar, dokonalý insider působící na pozlátku a půvabu celebrit v době, kdy byla země zničena ekonomickými obavami. Při absenci jakékoliv přesvědčivé vize něčeho většího, za co by bylo možné bojovat, zůstala v kampani Hillary Clintonové pouze Hillary, která byla spravedlivě či neprávem jedním z nejnepopulárnějších politiků v historii veřejného hlasování. A tato dynamika dnes likviduje levici: Definováni našimi seznamy utlačovatelských -ismů, které jsou dány nekonečnými stížnostmi na všechno, co je na světě špatné, jsme mnohem méně schopni definovat pozitivní vizi toho, za co přesně bojujeme a proč je svět, který chceme, lepší než alternativa. Antipolitika pravice je jistě horší, ale když usilovně podkopáváme víru, národní identitu a všechny ostatní způsoby, jakými lidské bytosti vytvářejí smysl, riskujeme, že nebudeme stát za ničím a tím ztratíme všechno.

Pokud konzervativci mohou i nadále zakládat své základní poselství na Bohu, zemi a tradičním způsobu života, i když jejich uctívání Trumpa funguje jako odmítnutí takového tradicionalismu, jak může levice sjednotit mnoho svých odlišných částí, aby získala moc a dosáhla společenské změny? Samozřejmě prostřednictvím třídní politiky – prostřednictvím univerzalizující moci třídní politiky a prosté pravdy, že zájmy několika bohatých jsou nepřátelské vůči zájmům nás ostatních.

Paul Heidemann v Jacobinu, často označovaném za přední americký socialistický časopis, v roce 2019 napsal, že "socialistická teorie třídy říká hodně. Neříká však, že na jiných formách útlaku nezáleží." Tato rozumná představa argumentů "obojí/a" o třídním útlaku a dalších formách, na rozdíl od povrchní touhy hodnotit lidské utrpení a nespravedlnosti, které je způsobují, se zdá být tak zřejmé, že je pozoruhodné, že progresivní prostory jsou tak často zničeny vnitřními boji o to, čí útlak je nejhorší. Máme-li někdy převzít moc, budeme tak muset učinit jako soudržné a sourodé hnutí, a já věřím, že jediným způsobem, jak dosáhnout této vnitřní konzistence, je apelovat na socioekonomickou třídu, založenou na jednoduché logice, že všichni lidé se obávají o peníze.

Měli bychom samozřejmě chtít kultivovat morální představivost, čímž mám na mysli schopnost přemýšlet o utrpení skupin, do kterých nepatříme, uznat nespravedlnost, které čelí, a rozhodnout se pracovat na ukončení této nespravedlnosti. Ale jak jsem řekl výše, politika je umění vlastního zájmu. Základ levicové politiky spočívá v přesvědčení, že politika osobního zájmu se vyvíjí v třídní politiku, když jsou lidé osvobozeni od sebeklamu. A vyvíjejí se tímto způsobem, protože sobecký člověk, pokud se osvobodí od krátkozrakosti, kterou Karel Marx nazýval falešným vědomím – klamu, že člověk ovládá svůj vlastní osud a jednoho dne se stane jedním z bohatých pánů vesmíru – nevyhnutelně pochopí, že jediný způsob, jak vyhrát bitvu proti vykořisťování, je, aby se všichni vykořisťovaní spojili a bojovali proti němu masově.

Vyvstává tedy otázka: Jaké formě vykořisťování čelí nejvíce lidí? A zřejmou odpovědí jsou socioekonomické těžkosti. Nemůžeme shromáždit lidi kolem potřeb rasových skupin, když je v naší společnosti několik takových skupin, zejména vzhledem k tomu, že většina z nich se zdá být pevně zakotvena v Republikánské straně. Nemůžeme shromáždit lidi na základě pohlaví, když je společnost rozdělena zhruba v polovině mezi cisgenderové muže a ženy, přičemž různé další genderové identity jsou početně malé. Nemůžeme shromáždit lidi kolem sexuální orientace, když ne všichni sdílíme stejnou sexuální orientaci, zejména vzhledem k tomu, že homosexuální identita přestala být politicky živým tématem sama o sobě od legalizace homosexuálních manželství. Nemluvím o našich prioritách a politice jako vítězné koalice, která se bude nutně zabývat nespravedlnostmi nahromaděnými na menšinách, ale spíše o naší zásadní přitažlivosti pro všechny lidi. Nemůžete vybudovat jednotu fixací na rozdílnost; je to nesmysl. Místo toho říkáte: "Nejsem jako vy, v některých důležitých ohledech, ale vy a já uznáváme, že máme společnou věc, a pokud dokážeme spolupracovat, můžeme učinit svět svobodnějším a spravedlivějším pro nás oba." To je základní přitažlivost každé skutečně levicové politiky.

Ačkoli jsou Spojené státy ekonomicky nejsilnější zemí na světě, průzkumy veřejného mínění odhalují zemi plnou lidí, kteří se cítí ekonomicky nejistí, kteří nemohou pokrýt náklady na menší nouzové situace, kteří si myslí, že ekonomika a země směřují špatným směrem. I když většina na takové průzkumy reaguje pozitivně, existence velkých menšin, které jsou špatně placené, nespokojené nebo vystrašené, lze využít k rozdmýchání základní lidské touhy po spravedlnosti. Nemusíme zveličovat počet lidí žijících v chudobě, abychom přesvědčili voliče, že jakékoli číslo je příliš vysoké, ani nemusíme předstírat, že všichni jsou v práci nešťastní, abychom mohli argumentovat, že pracoviště je místem vykořisťování a nespokojenosti.

Stojí za to poukázat na to, že základní americkou stranickou politickou situací je už desítky let to, že demokraté mají populárnější ekonomickou politiku, ale méně populární sociální názory, zatímco republikáni dávají přednost nepopulární ekonomické politice, která upřednostňuje bohaté, ale účinně využívají rozdělení demokratických kulturních otázek k vítězství. Bushův "soucitný konzervatismus" byl ve svém jádru republikánským apelem na ekonomickou spravedlnost, a přestože nevládl soucitně, dokázal vyvést republikány z tvrdě pravicové ekonomické politiky reaganismu zpět do Bílého domu (třebaže prohrál lidové hlasování). Ekonomický populismus Donalda Trumpa se ukázal být téměř úplně prázdný a jeho podpis jako prezidenta byl (samozřejmě) snížením daní pro bohaté. Ale slibem, že se nedotkne Medicare a Social Security, címž neúspěšný kandidát na viceprezidenta Paul Ryan neustále vyhrožoval, Trumpovi pomohl stát se životaschopným ve fialových státech, jako jsou Wisconsin a Michigan, které mu vynesly prezidentský úřad. Mezitím se zdálo, že jeho oponentka poškodila své šance tím, že nezdůraznila ekonomický populismus své agendy ve prospěch širokých vln politiky identity podporované našimi žvanivými třídami. Republikáni vědí lépe, proč nezdůrazňovat svou nepopulární posedlost snižováním daní bohatým, a přesto se zdá, že demokraté jsou odhodlaní vést kampaň způsoby, které jsou vhodnější k inspiraci pozitivních komentářů v The New York Times než k získávání hlasů. Populární ekonomicky populistická agenda demokratů může inspirovat, jak je vidět v kampaních Bernieho Sanderse, ale zdá se, že demokratická oddanost "skupinám" - neziskovým organizacím a nadacím, které najímají nadměrně vzdělané mladé zaměstnance, kteří píší poziční dokumenty a lobbují - je připoutává k nepopulární rétorice identity.

Segregace, kterou jsme si sami uložili

Mezi strategií zdůrazňování společných ekonomických potřeb a ochranou práv menšin není žádný rozpor. A záměrem vůbec není zcela opustit sociální otázky, ale věnovat pečlivou pozornost tomu, jak jsou koncipovány a diskutovány. Například imigrace je polarizujícím tématem amerického života a průzkumy veřejného mínění o širokých amnestiích či velkých nárůstech celkové imigrace obvykle vykazují strmý odpor, a to i mezi tradičními liberálními voliči. Složitější otázky týkající se témat, jako jsou legální cesty k občanství pro ty, kteří už jsou zde, však mají tendenci vycházet lépe, což naznačuje, že veřejnost je v této otázce alespoň trochu vnímavá.

Pokud jde o potraty, otázky rámcování a vyprávění jsou nesmírně důležité. Většina Američanů věří v zákonné právo na potrat, ale tato otázka je náchylná k rámcování a často se točí kolem toho, ve kterém týdnu těhotenství by se potraty mohly uskutečnit. S převrácením zákona Roe v. Wadeovo rozhodnutím Nejvyššího soudu a následnou kriminalizací potratů v několika státech, naše potřeba obhajovat strategicky i naštvaně jen vzrostla. Slavný výrok, že potrat by měl být bezpečný, legální a vzácný, vyvolal u feministických aktivistek značný hněv a ve vakuu s tím souhlasím; dávám přednost potratům, které by byly bezpečné, legální a dostupné tak často, jak ženy potřebují. Uznávám však, že většina mých spoluvoličů můj postoj nesdílí a trvání na potratech bez omluvy, spíše než strategické zaměření na neomezený přístup k potratům, pravděpodobně nebude politickým vítězem. Měli bychom chtít být umírnění a opatrní ve svých apelech na tuto otázku a zároveň neochvějně hájit přístup k potratům v praxi. Koneckonců, pokud demokraté, kteří se tváří jako extremisté ohledně potratů, způsobí republikánský nástup do úřadu, pak bude právo na potrat ohroženo daleko nad rámec jakýchkoli omezení, s nimiž by liberálové mohli souhlasit v kampani. A nejúčinnějším způsobem, jak zmírnit takové radioaktivní sociální problémy, je vrátit konverzaci k základním otázkám hospodářské politiky, kde je celá levice ve výhodě.

Nakonec musím jednoduše něco prosadit, názor, který se nebudu snažit ospravedlnit empirickými důkazy, ale věřím, že jak já, tak většina z vás, kteří čtete, tomu věříme: Většina lidí se chce spojit s odlišností pro dobro všech, spíše než být rozdělena na menší a menší plátky na základě kategorií identity, které nemají pod kontrolou. Během posledních několika let začali američtí progresivisté znovu zavádět zhoubnou formu segregace. Někdy je tato segregace doslovná, jako když ve škole nebo v práci vytvářejí "afinitní skupiny", kde jsou lidé rozděleni do skupin černochů, Hispánců, Asiatů, homosexuálů, transsexuálů, postižených nebo jiných. Tato segregace (což je jediný čestný termín pro ni) má členům těchto skupin poskytnout pohodlí. Ale samotný koncept je nepřátelský solidaritě, nejzákladnějšímu prostředku a cíli levicové politiky. Solidarita vyžaduje, abychom viděli společnou lidskost, abychom uznali společný boj, abychom se dívali na utrpení druhých a představovali si sami sebe v jejich postavení, a tak byli pohnuti k tomu, abychom pro ně pracovali lépe. Jakkoliv vznešený může být záměr intersekcionální politiky, tím, že se neúnavně fixuje na potřebu zdůrazňovat rozdíly, ti, kdo ji praktikují, podkopávají schopnost jediného nástroje, který by mohl zmírnit právě ty útlaky, které odsuzují: Moc lidu, formování masového hnutí.

Jak kdysi napsal americký sociolog a levicový aktivista Todd Gitlin: "Pokud není lid, jen lidé, není levice."

