Jak se dělá česká reálpolitika

"Primátorka Vaňková s bývalou děkankou a poslankyní Annou Putnovou za TOP09, náměstkem Olivou za ČSSD, náměstkem Suchým za KDU-ČSL a dalšími členy ODS, TOP09 a ANO zvolila na návrh SPD do výboru pro národnostní menšiny daňového podvodníka a dle všeho příslušníka ruskojazyčné mafie Olega Beznosika z SPD, který uprchlíky před válkou označuje z 80 % za ekonomické migranty, jejichž “hlavním smyslem příchodu do Evropské unie je možnost prorůst do jejího systému sociálních dávek”.





Možná si na ten okamžik vzpomenete. Měla to být prostá výměna na květnovém zastupitelstvu. Naše členka výboru pro národnostní menšiny, zastupitelka Jasna Flamiková odstoupila a nepsaná dohoda v těchto situacích vždy je, že stejný klub tam dá svého nominanta. Tím za nás byla expertka na romskou problematiku, právnička Kristýna Fuchsová. Že to není jméno u ODS úplně oblíbené, jsme věděli.

Díky (nejen) jejímu pátrání si možná půjde sednout za katr pár lidí, včetně bývalého uvolněného člena zastupitelstva Brna-Střed pro legislativu Otakara Bradáče, který v roce 2010 předal tuto funkci paní současné primátorce, což bylo období, kdy si se svou rodinou dosazovala podle zjištění policie bílé koně, aby jí drželi byt na Hlinkách. Chápu tedy, že Kristýnu Fuchsovou asi mohou mít rádi těžko.

Přesto je její erudice v dané oblasti asi těžko zpochybnitelná, takže jsem čekali sice nějaké povzdechy a protažené čumáky, ale že to odmávají. Prostě takový základ politické kultury.



Bylo pro nás poměrně překvapující, kdy si za pobaveného mrkání a úsměvů paní primátorky na tuto uvolněnou pozici navrhla SPD svého nominanta. Rusky znějící jméno Oleg Beznosik. Prostě jen tak zaznělo jméno a aniž se o něm cokoliv řeklo, mělo se jít hlasovat.

Z pobaveného obličeje a smíchu paní primátorky bylo jasné, že ona velmi dobře ví, koho a proč si chce za pár okamžiků do výboru pro národnostní menšiny zvolit. Zahrála to ale hezky: “Takže Beznosík. Pan Beznosík, říkám to správně?” Tato osoba na místě nebyla přítomna, ale s kandidaturou písemně souhlasila, jak bylo uvedeno.



Přece jenom, i když to primátorka tlačila k volbě, jsem se ale ještě zeptala, jestli by třeba zastupitelstvo nemohlo vědět, kdo je tento nominant SPD. Primátorka to glosovala krásnou replikou: “Uvidíme, jestli má potřebu pan kolega Skřička něco doplnit, ale není to nezbytné,” a smutně pokrčila nosem, když viděla že šéf zdejší SPD se hlásí.

Tohle samo o sobě je už poměrně dost přes čáru. Proruská partaj navrhne do výboru pro národnostní menšiny jakéhosi rusky znějícího člověka a primátorka z ODS se snaží, aby se o něm nic neřeklo. Zastupitelstvo tak mělo hlasovat v nevědomosti. Od pana Skřičky jsme se alespoň dozvěděli, že je to Ukrajinec a člen a slatinský zastupitel za SPD.



No a koalice SPD, ANO, ODS a TOP09 s podporou náměstků za ČSSD a KDU-ČSL si tam tohoto člověka prostě zvolila. Byla to dopředu nachystané a navenek to mělo vypadat asi jen jako pomsta Kristýně Fuchsové. Jenže když člověk slyší SPD-Ukrajina, sepne mu okamžitě kontrolka, protože na 99 % to asi žádný uprchlík před Putinem nebude.





A taky že ne. Obchodní historie pana Beznosika sahá v Česku do roku 2003. To se objevuje ve firmě Koťa, kterou řídí spolu s množstvím dalších Rusů a Ukrajinců. Žádnou ukrajinskou verzi stránek nemá, jen českou, ruskou a anglickou.





Co firma pana člena výboru pro národnostní menšiny dělá? Co byste asi tak mysleli..:

“Získejte trvalý pobyt na adrese v Brně online!

Váš pronajímatel Vám nechce dát souhlas k trvalému pobytu?

Rodiče Vám chtějí zrušit souhlas s trvalým pobytem v jejich nemovitosti?

Hrozí Vám návštěva exekutora a nechcete, aby byl ohrožen majetek Vašich blízkých?

Potřebujete mít trvalý pobyt kvůli sociálním dávkám?

Máte adresu na městském úřadě?

Hledáte odpovědi na tyto otázky?

Jste na správné stránce.

Souhlas s trvalým pobytem poskytujeme na reálné adrese v rodinném domě.

Samozřejmostí je vlastní poštovní schránka v domě”



Ano, pokud se ministr Jurečka bije v prsa, jak zasáhne proti zneužívání dávek, paní primátorka svému kamarádovi z SPD, kterého udělala předsedou kontrolního výboru, spolu se svou koalicí zvolila do výboru města člověka, který se právě ojebáváním státu živí.



“Pokud mě někdo hledá, včetně státních úřadů, kterou informaci mu poskytnete?



Podle Zákona «O ochraně osobních údajů» nemáme právo sdělovat informaci o vás „třetím stranám“, proto nebude žádná informace o vás, včetně vašeho telefonního čísla nebo e-mailu, nikomu poskytnuta. V takovém případě budete od nás informováni, že vás někdo hledá.”



Jak plyne z Veřejného rejstříku, kromě toho provozuje nebo provozoval pan Beznosik klasickou zprostředkovatelkou zaměstnavatelskou agenturu:



“Předmět činnosti: zprostředkování zaměstnání na území České republiky cizincům ze států mimo EU/EHP: Běloruská republika, Kazašská republika, Moldavská republika, Ukrajina, Uzbecká republika, pro všechny druhy prací.”



Jak tyto agentury fungují či fungovaly, je asi zbytečné připomínat.





Že se pan Beznosik snažil podvádět u daní, už asi v této souvislosti nikoho nepřekvapí. Cituju ze dvou rozsudků Nejvyššího správního soudu ohledně dvou jeho různých firem (má jich povícero), které jsou společné tím, že jde o zamítnutí Beznosikovi kasační stížnosti na to, že mu finančák a následně soud neuznal, když se snažil ojebat stát na daních (zamítnutí registrace jeho firem k dani z přidané hodnoty). Chápu, že je to paní právničce Vaňkové sympatické, protože s podobnými operacemi má hodně zkušeností, a že je to důvod zvolit si takového frajera do výboru místo právničky Fuchsové, která se naopak snaží podobným praktikám zamezovat.



http://kraken.slv.cz/7Afs137/2020

Rozsudek, proti firmě Kraft Energie s. r. o., kde je jediným společníkem:



“Podobně jako krajský soud považuje i Nejvyšší správní soud za relevantní zjištění orgánů finanční správy o povaze a průběhu předmětných transakcí. V této souvislosti lze zejména zmínit, že jednatel stěžovatelky (Oleg Beznosik) nebyl schopen uvést, kde se prodané zboží nachází (ačkoliv je současně jednatelem obchodních korporací, kterým stěžovatelka měla předmětné zboží prodat), jakož i to, že z objednávek nebylo lze zjistit, kdo je podepsal, z dodacích listů nebylo zřejmé, kdo měl zboží přebírat, kdo je podepsal atp. Přehlédnout nelze ani zjištěnou nestandardnost úhrady faktur za deklarovaná plnění, jakož ani zjištění, že fakturace deklarovaných obchodních transakcí byla prováděna mezi personálně propojenými obchodními korporacemi. Uvedené skutečnosti nelze podle názoru Nejvyššího správního soudu považovat za zástupné či nepodstatné. Nutno dodat, že pouze na těchto skutečnostech orgány finanční správy ani krajský soud nepostavily závěr o nemožnosti provedení registrace stěžovatelky.(...)



V Brně dne 3. prosince 2020”



http://kraken.slv.cz/2Afs12/2020 Rozsudek proti firmě Rapid Drilling, s. r. o., kde byl jednatelem,

“Podle žalovaného (jakož i podle městského soudu, který s jeho argumentací souhlasil) byl nalezen dostatek nepřímých důkazů nasvědčujících, že výše obratu nutná pro registraci k DPH byla vytvořena účelově. Z předložených listin (výpisů z účetní evidence, výpisů z účtů atp.) nelze dovodit skutečné dosažení tvrzeného obratu, resp. skutečný výkon tvrzené ekonomické činnosti (za situace, kdy byly zjištěny skutečnosti, které stěžovatelčina tvrzení zpochybňovaly - viz dále). Výpis z bankovního účtu prokazuje pouze to, že stěžovatelka obdržela platby v určité výši od různých subjektů. Neprokazuje však, zda se jednalo o úplatu za uskutečněná plnění ve smyslu § 4a zákona o DPH. To jednoznačně nevyplývá ani z dalších předložených podkladů. Deklarované obchodní transakce byly prováděny mezi personálně propojenými obchodními korporacemi, navíc s nestandardním průběhem (vložení vkladu na účet jednatelem Mgr. Olegem Beznosikem a týž den převod částky na úhradu faktury vystavené personálně spřízněným dodavatelem). Údajný obchodní partner (společnost SINEW) popřel jakoukoliv spolupráci se stěžovatelkou, i když byl ve správním spise založen objednávkový list v jeho prospěch. Obdobné objednávkové listy (nejenom společnosti SINEW) byly pak zjištěny i v dalším registračním řízení jiného daňového subjektu, jehož je Mgr. Oleg Beznosik jednatelem. Lze přisvědčit městskému soudu, že v kontextu všech zjištěných skutečností popsaných, jak Nejvyšší správní soud ověřil, podrobně v napadeném rozhodnutí, bylo možné učinit závěr, že registrace stěžovatelky k DPH by mohla být použita podvodným způsobem.(...)

V Brně dne 26. ledna 2022”



Ptal jsem se lidí z ukrajinské komunity, zda tohoto pána znají. Znají. “Měla jsem s tím chlapem i nějaké zkušenosti, ty ale sdílet moc nechci - určitě by škodil. Jeho byznys je fakt na hraně legality.”



Nechme ještě promluvit samotného pana Beznosika, zástupce ODS, SPD, ANO, TOP09, KDU-ČSL a ČSSD ve výboru pro národnostní menšiny:

“Češi pro Ukrajince dělají hodně, za což vám z celého srdce děkujeme, ale přehnaná ochrana nepovzbuzuje všechny cizince k integraci. Mám na mysli finanční pomoc, kterou cizinci dostávají. Pro mnohé je to pouze příležitost k využití sociálního systému státu a o nějaké integraci do české společnosti nemůže být ani řeč. Jakmile zmizí možnost přijímat peníze od státu, tito cizinci odsud okamžitě odejdou. Váleční uprchlíci nejsou více než 20 % Ukrajinců. Většina lidí pocházela z regionů, kde se nebojuje a nikdy nebojovalo. Ano, být nyní na celém území Ukrajiny není bezpečné, ale hlavním smyslem příchodu do Evropské unie je možnost prorůst do jejího systému sociálních dávek. Pokud člověk mluví ukrajinsky, velmi pravděpodobně to válečný uprchlík není, protože válka zasáhla výhradně ruskojazyčné oblasti.





Jaký mají tví přátelé většinou názor na prezidenta Zelenského? Občas slýcháme, že jeho režim není zdaleka tak kladný, jak si tu často malujeme.



Na Ukrajině nemůže být jiný úhel pohledu než ten oficiální. Není bezpečné mluvit negativně nebo kritizovat vládu. Nerozebíral bych toto téma.”



Děkuju přitom všem pěti koaličním zastupitelům, jmenovitě Hladík, Chvátal, Matonohová, Vondra, Viskot, kteří pro tuto osobu nehlasovali.





https://www.sidlo-pobyt.cz/cz/trvaly-pobyt https://sidlo-pobyt.cz/ru/trvaly-pobyt

Firma pana Beznosika:verze v ruštině: