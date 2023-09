Dvojí metr: Lula zve Putina do Brazílie

10. 9. 2023 / Fabiano Golgo

Když se bývalý křesťanský fundamentalistický krajně pravicový populistický prezident Jair Bolsonaro setkal v předvečer invaze na Ukrajinu s autokratickým ruským prezidentem Vladimírem Putinem, brazilský tisk žádal, aby jeho hlava skončila pod gilotinou. Nyní, když současný levicový prezident Luís Inácio da Silva, známý jako Lula, pozval neostalinistického ruského vůdce do Brazílie, protože "určitě nebude zatčen", je považován za usmiřovatele.





Ačkoli je na Vladimira Putina vydán mezinárodní zatykač za válečné zločiny, Lula se zaručil, že v Brazílii zatčen nebude. "Bude pozván, protože příští rok se v Rusku uskuteční zasedání BRICS. Před G20 v Brazílii budeme mít BRICS v Rusku a já se příští rok chystám na BRICS v Rusku. (...) Všichni jedou na setkání BRICS a doufám, že přijedou i na G20 v Brazílii," řekl Lula indickému kanálu Firstpost.





Brazilský prezident zdůraznil, že chce, aby lidé při příjezdu do země pocítili "atmosféru míru". "Budou cítit, že v Brazílii máme rádi hudbu, karneval, fotbal, ale máme rádi mír a chceme se k lidem chovat dobře. Takže věřím, že Putin může klidně jet do Brazílie."





Lula se také setkal s korunním princem a předsedou vlády Saúdské Arábie Mohammedem bin Salmánem. Lula přivítal Saúdskou Arábii jako nového člena skupiny BRICS, která bude mít od ledna 2024 šest nových zemí: Argentinu, Saúdskou Arábii, Egypt, Spojené arabské emiráty, Etiopii a Írán.





Když se Bolsonaro setkal se s tím saúdským vrahem, od něhož obdržel šperky v odhadované hodnotě 5 milionů dolarů, které jsou nyní v centru vyšetřování, jež může bývalého prezidenta dostat do vězení, byl z toho skandál. Pokud však Lula udělá totéž, je to považováno za diplomatickou a politickou dovednost. Přivedl by do Brazílie významné saúdské investice. Je to dvojí metr.











