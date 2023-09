Jak si čeští politici vědí rady s rozvojem ekonomiky a společnosti

12. 9. 2023 / Boris Cvek

Nedělní Otázky V. Moravce lze rozdělit do tří pohledů na fungování ekonomiky a státu. Kde se vzal, tu se vzal Vladimír Špidla a zopakoval, že zdroje jsou. Stačí prý více danit. Musíme mít podle něj odvahu dávat na důchody stejné procento HDP jako vyspělé země, což podle něj neohrozí ani demografický vývoj, protože produkce se přesune z živé síly do síly mrtvé, tedy asi do strojů, jak to předpovídal Marx. Nechci se tomu vysmívat.

Možná je na tom více pravdy než na ostatních dvou pohledech. Nicméně faktem je, že v ČR není na politické scéně relevantní síla, která by Špidlův pohled chtěla realizovat. Tváří v tvář realitě, té ekonomické i té politické, by ovšem možná ani pan Špidla ze svých pouček mnoho nezachránil.





Druhý pohled představoval Karel Havlíček. Taky by zvýšil výdaje státu, ale snižování daní, jež proběhlo v režii ODS + Ano + SPD, hájil. Představitelé Ano ostatně tvrdě kritizují zvyšování daní, jaké zavádí současná pravicová vláda. Odkud tedy chce Havlíček vzít peníze? No přece z rozvoje ekonomiky a z lepšího výběru daní. Představte si, že EET by přineslo až 14 miliard ročně. To je úžasné číslo, že? Ve srovnání s 200 miliardami strukturálního deficitu opravdu olbřímí numero.





Havlíček kromě toho opakoval dokola, jak se za jejich vlády ekonomice prý dařilo a jaké velké investiční projekty měli, jak se stavělo atd. Problém je, že zaměstnavatelé se dnes shodují na tom, že za posledních mnoho let vlády nedokázaly zabránit nebezpečnému zaostávání této země, které hrozí přerůst v ekonomickou katastrofu.





Třetí přístup přišel do studia představit pan ministr Jurečka, který hájil politiku vlády. Je třeba šetřit, potřebným se pomohlo, digitalizace zjednoduší sociální dávky, kdo nepracuje, ať nejí. Oblíbenou agendou pana ministra, která míří proti těm, kdo mohou, ale nechtějí, pracovat, se má podle jednoho z dřívějších pořadů ušetřit miliarda. To je ještě větší eso než EET. Když pomineme to, že podle zevrubné analýzy, která nedávno vyšla na Seznamu, není možné české sociální dávky prakticky nijak zneužívat.





Nechci ale být vůči panu ministrovi příliš kritický, protože nutnost investic a rozvoje ekonomiky nepopíral. Velmi správně proti panu Špidlovi upozorňoval na to, že nebude stačit dávat pouze 12 procent HDP na důchody, protože velmi porostou také výdaje na zdravotnictví atd. Možná na to vláda ušetří na růstu HDP, což povede k dalšímu alarmismu ohledně zadlužování, což povede k dalšímu škrtání, což povede k dalšímu nerůstu, ne-li poklesu, HDP atd. Nelze ale neuznat, že současným mírným zvyšováním daní je politika Fialovy vlády, jasně pravicové, blíže panu Špidlovi než panu Havlíčkovi.





Mezitím se nám nějak zasekla inflace. Její pokles zpomaluje. Z července na srpen klesla o krásné tři desetiny procenta na 8,5 procent. Brzy se můžeme dočkat zase růstu (inflace!), ať už kvůli ceně pohonných hmot nebo kvůli poplatkům za obnovitelné zdroje, které už – ve výši sto miliard – vláda nechce platit.





V kombinaci s nerůstem HDP v době, kdy máme prakticky plnou zaměstnanost (zdravíme pana ministra) je to opravdu znepokojivá podívaná. Nemluvě o tom, že proti Putinovi bojujeme tak, že držíme masy uprchlíků z Ukrajiny v bídě (a z bídy často rostou sociální patologie), zatímco odebíráme nejvyšší dodávky ropy z Ruska od roku 2012. Pokud vůbec debata ve studiu byla srozumitelná, rozhodně nedodala divákovi žádnou naději, žádný konkrétní plán na zlepšení naší budoucnosti.

