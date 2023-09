Ruská agrese na Ukrajině: Putin tvrdí, že ukrajinská protiofenzíva "nepokročila"; Švédsko zvažuje vyslání stíhaček na Ukrajinu

12. 9. 2023

čas čtení 7 minut



Ruský prezident vznáší nepodložená tvrzení, zatímco se s ním setkává Kim Čong-un; Švédsko možná daruje stíhačky Gripen



- Švédsko zvažuje vyslání stíhaček na Ukrajinu



Švédská vláda zvažuje darování stíhaček Gripen Ukrajině, informoval v úterý švédský veřejnoprávní rozhlas (SR) s odvoláním na nejmenované zdroje.



Vláda chce mimo jiné vědět, jak by předání ovlivnilo švédské obranné schopnosti a jak rychle by Švédsko mohlo získat nové stíhačky Gripen, uvedl SR.



Podle zprávy může vláda již ve čtvrtek oficiálně požádat ozbrojené síly, aby tuto otázku oficiálně zvážily.



Nizozemsko a Dánsko vedly snahu dodat Ukrajině stíhačky F-16 americké výroby, které by pomohly čelit ruské vzdušné převaze ve válce.



Podle zprávy SR Ukrajina doufá, že obdrží jednu divizi stíhaček Gripen, vyráběných švédskou společností Saab, nebo 16 až 18 letadel.



V červnu švédská vláda uvedla, že poskytne ukrajinským pilotům možnost vyzkoušet si stíhací letouny Gripen vyrobené firmou Saab, ale zároveň uvedla, že potřebuje všechny své letouny k obraně švédského území.



- Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že Berlín bude své partnery vybízet, aby Ukrajině dodali dostupné systémy protivzdušné obrany na letošní zimu.



Její komentář zazněl v rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, který byl zveřejněn v úterý.



"Musíme vytvořit zimní štít protivzdušné obrany nad kritickou infrastrukturou Ukrajiny," řekla Baerbocková po své pondělní návštěvě Kyjeva, jak uvedla agentura Reuters.



- Suspilne s odvoláním na Vitalije Barabaše, vojenského představitele v regionu, uvádí, že Avdijivka byla včera zasažena ruskou kazetovou municí



Ruská armáda 11. září ostřelovala Avdijivku kazetovou municí a zasáhla pětipatrovou budovu. Požár se rozšířil z druhého patra a stoupal výš. Ostřelování probíhalo v centrální části města. Nebyli tam žádní civilisté, takže nedošlo k žádným obětem.



- Prezident Putin označil nedávné obvinění Donalda Trumpa za "politické pronásledování"



Putin uvedl, že Trumpovy nabídky k jednání s Ruskem o jeho válce na Ukrajině ho "potěšily", ale řekl, že si myslí, že politika USA vůči Rusku se nezmění bez ohledu na to, zda se Trump stane prezidentem v roce 2024.



"Přestože ho obviňovali, že má zvláštní vztah k Rusku, což je naprostý nesmysl, uvalil na Rusko více sankcí než kdokoli jiný, když byl prezidentem," řekl Putin. "Proto je těžké říci, co lze očekávat od budoucího prezidenta, ať už jím bude kdokoli, ale je nepravděpodobné, že by se něco radikálně změnilo."



Právní kroky proti Trumpovi ukazují "prohnilost" americké politiky, říká Putin







- Ruské osobní letadlo Airbus A320 letící z černomořského letoviska Soči do sibiřského města Omsk v úterý nouzově přistálo na poli, uvedly úřady.

- Vladimir Putin v úterý prohlásil, že snahy Západu "omezit" vzestup Číny jako globální mocnosti jsou odsouzeny k nezdaru, a zároveň ocenil "úžasné" vztahy Moskvy s Pekingem.



Ruský prezident uvedl, že spolupráce mezi Ruskem a Čínou v oblasti bezpečnosti a obrany je rovněž na vzestupu, píše agentura Reuters.



V projevu na ekonomickém fóru v ruském dálněvýchodním městě Vladivostok Putin řekl:



Západ se dnes snaží omezit rozvoj Číny, protože vidí, že Čína se pod vedením našeho přítele (prezidenta Si Ťin-pchinga) ... rozvíjí mílovými kroky. To je nechává v šoku.



Dělají všechno pro to, aby rozvoj Číny zpomalili, ale to se jim nepodaří, přišli pozdě. To je vše, vlak odjel.





- Lim Soo-suk, mluvčí jihokorejského ministerstva zahraničí, uvedl, že Soul udržuje komunikaci s Moskvou a zároveň pozorně sleduje Kim Čong-unovu návštěvu, píše agentura Associated Press.





- Vladimir Putin prohlásil, že se k tomu, zda bude v roce 2024 znovu kandidovat, vyjádří až poté, co bude koncem roku oficiálně vyhlášeno hlasování, píše agentura AFP.





"Až budou volby vyhlášeny, až bude stanoveno datum, pak o tom budeme mluvit," dodal.



Prezidentské volby v Rusku oficiálně stanovuje parlament a konají se každých šest let poté, co byl limit funkčního období prodloužen z dřívějších čtyř let.





- Čína je ochotna sdílet s Ruskem rozvojové příležitosti a prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci, citovala v úterý státní tisková agentura Sin-chua čínského vicepremiéra Zhanga Guoqinga.



Čína a Rusko udržují vysokou úroveň strategického partnerství, přičemž spolupráce v různých oblastech nabírá na obrátkách, uvedl Zhang při setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.



Kremelský poradce pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v červenci uvedl, že Putin plánuje navštívit Čínu v říjnu v době konání třetího fóra "Pásmo a cesta".





- Vladimir Putin prohlásil, že ukrajinská protiofenzíva nepřinesla žádné výsledky. Ruský prezident přednesl dlouhý projev a zúčastnil se zasedání s otázkami a odpověďmi na ekonomickém fóru v dálněvýchodním ruském městě Vladivostok.



Zdálo se, že Putin vyloučil jakékoli další odvody nebo mobilizaci na pomoc válečnému úsilí, a prohlásil, že každý den podepisuje 1 000 až 1 500 Rusů dobrovolné smlouvy o vstupu do armády. Uvedl také, že za posledních šest nebo sedm měsíců podepsalo dobrovolné smlouvy 270 000 lidí. To je o něco nižší číslo než 280 000, které počátkem tohoto měsíce uvedl bývalý prezident Dmitrij Medveděv.



Ruský vůdce obvinil Ukrajinu a Západ ze zločinu spočívajícího v nasazení kazetové munice a využití ochuzeného uranu ve výzbroji při snaze odrazit invazi na Ukrajinu, kterou Putin nařídil loni v únoru.



- Severokorejský vůdce Kim Čong-un přijel do Ruska obrněným vlakem, aby se setkal s Putinem, uvedl Pchjongjang, přičemž osobní rozhovory by mohly být zaměřeny na prodej zbraní. Odborníci naznačují, že Putin od Severní Koreje požaduje dělostřelecké granáty a protitankové střely, zatímco Kim údajně hledá vyspělou technologii pro satelity a ponorky s jaderným pohonem a také potravinovou pomoc pro svůj zbídačený národ.



- Americký mluvčí uvedl, že schůzka naznačuje, že Putin je zoufalý z konfliktu na Ukrajině, a znovu varoval, že jakýkoli obchod se zbraněmi by mohl vyvolat americké sankce. "Když musel cestovat přes celou délku své vlastní země, aby se setkal s mezinárodním vyvrhelem a požádal ho o pomoc ve válce, kterou podle očekávání v prvním měsíci prý vyhrál, bych charakterizoval jako jeho prosbu o pomoc," řekl novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý prohlásil, že vetoval parlamentní návrh zákona, jehož cílem bylo zachovat uzavřená majetková přiznání úředníků.









Na palubě bylo celkem 170 lidí včetně 23 dětí, uvedl domácí dopravce Ural Airlines.Ruský letecký sektor byl těžce zasažen západními sankcemi kvůli ofenzivě Moskvy na Ukrajině a potýká se s problémy při získávání nových dílů na opravu letadel.Úřady zveřejnily záběry letadla na poli u lesa v Novosibirské oblasti a uvedly, že nedošlo k žádným obětem.