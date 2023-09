Jak američtí miliardáři investují miliony do výzkumu s cílem odstranit smrt

Foto: Šestačtyřicetiletý Bryan Johnson a jeho sedmnáctiletý syn, jemuž odebíral krevní plasma



Rozhlas BBC vysílá v těchto dnech desetidílný seriál psycholožky Aleksy Krotoskiové o tom, jak američtí miliardáři usilují o omlazení a o odstranění smrti. V seriálu, který mi připadá trochu bulvární (poznamenává Jan Čulík), Krotoskiová argumentuje, že co si miliardáři ze Silicon Valley zamanou, to se nakonec stane - jejich disruptivní zásahy do společnosti údajně fungují. Vědci, kteří se zabývají dlouhověkostí, argumentují, že možnost vrátit se fyzicky o dvacet třicet let bude k dispozici do pěti let, odstranění smrti prý bude trvat déle.

Zde je shrnutí recenze totoho seriálu z deníku Guardian. Seriál je v angličtině

Nový fascinující a často děsivý podcast se zabývá tím, co všechno "superhvězdy dlouhověkosti" udělají pro to, aby jim bylo 90 let, od výměny krve s mladými až po vytvoření prvních "postlidí".





Bryan Johnson donedávna platil stovky tisíc dolarů za to, že si každý měsíc do své stárnoucí krve vpravoval jeden litr mladistvé plazmy svého dospívajícího syna. "Nikdy jsem nevěnoval větší pozornost tomu, co jí... protože to šlo do mého těla," říká 46letý americký podnikatel v oblasti technologií v novém podcastu The Immortals. Do těla svého 70letého otce také pumpoval vlastní plazmu, aby pomohl zlepšit jeho zhoršující se fyzické a kognitivní zdraví: "Byl to jeden z nejvýznamnějších okamžiků v celém jeho životě. A pro mě to bylo totéž." Johnson nadále platí 2 miliony dolarů ročně výzkumnému týmu, který zkoumá, jak můžeme žít déle - a rozhodně není jediným boháčem v Silicon Valley, který se věnuje hledání věčného života.



Johnson však právě začal používat algoritmus pro prevenci biologického stárnutí, který prosívá veškerý výzkum o dlouhověkosti, aby vytvořil nejlepší léčebný plán, a používal k tomu své vlastní tělo jako Petriho misku. Lékaři Johnsonovi řekli, že má srdce sedmatřicetiletého a plíce osmnáctiletého člověka.



Johnson je jen jedním z lidí, s nimiž Krotoskiová hovoří a kteří se snaží vzdorovat smrti. Je to absurdní, fascinující a místy děsivé pátrání - které zahájila v rámci svého doktorátu v roce 2003. Úsvit internetu znamenal, že "měla pocit, že všechny ty sci-fi sny se mohou stát možnými", včetně technologické singularity - spojení technologie s lidstvem a vytvoření "posthumánní existence". V konečném důsledku to podle ní znamená, že "budeme nesmrtelnými bytostmi". V roce 2003 to Krotoski, stejně jako všichni ostatní, odepsal jako "šílenství". O dvě desetiletí později se však tato okrajová myšlenka dostává do hlavního proudu: "V Silicon Valley zakořenila, zejména proto, že technologie v posledních pěti letech tak pokročily."



Transfuze plazmy, které mají zabránit stárnutí, se staly realitou v roce 2017 díky upířímu startupu firmy Ambrosia Jesseho Karmazina. Stovky klientů, jejichž průměrný věk byl 60 let, platily 8 000 dolarů, aby se zúčastnily něčeho, co bylo v podstatě ještě zkušební. O pár let později to však vyšlo z módy, když americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ve svém prohlášení uvedl: "Jsme znepokojeni tím, že někteří pacienti se stávají kořistí bezohledných subjektů, které nabízejí léčbu plazmou od mladých dárců jako lék a prostředek. Takové léčby nemají žádný prokázaný klinický přínos pro účely, pro které je tyto kliniky inzerují, a jsou potenciálně škodlivé." Poškodilo to pověst výzkumu dlouhověkosti - ale lidé, kteří stojí za jeho frankensteinovským vznikem, jsou stále známí jako "superhvězdy dlouhověkosti".



Michael a Irina Conboyovi jsou profesory na katedře bioinženýrství Kalifornské univerzity v Berkeley. V průlomovém výzkumu v roce 2005 sešili dohromady těla starých a mladých myší jako srostlá dvojčata a zjistili, že jejich spojená krev "má mladší profil".



Dvojice rychle dodává, že výzkum "nebyl zaměřen na to, aby staří lidé omládli" - i když tento nápad je biohackován po celém světě. "Bylo jasné, že po několika procedurách došlo ke zlepšení," říká Irina. "[Ale] není to opravdu zdravé ani omlazující, když někomu odčerpáme 70 % krve a něčím ji nahradíme." Varuje lidi, aby počkali, až bude proveden další výzkum.



Přesto věří, že v příštích pěti letech se dočkáme obrovského pokroku v léčbě prodlužování života - včetně užívání tablet místo odběru krve a "fontány středního věku". "Lidé budou moci vést tento vysoce kvalitní a produktivní život, kdy budou zdraví ještě mnoho desetiletí," říká Irina. "Pokud se tak lidé rozhodnou, mohlo by jim být třicet let [mnohem déle]."



Snaha o nesmrtelnost tím nekončí. Podcast se stává ještě více ohromujícím, když se dostane hlouběji, od zakladatele kryptoměny, který vytvořil "město dlouhověkosti" v Černé Hoře, protože věří, že máme morální odpovědnost zastavit stárnutí, až po umělou inteligenci, která je již konstruována tak, aby vytvořila "post-lidskou bytost" spojenou se stroji. Zakladatel Amazonu a třetí nejbohatší člověk na světě Jeff Bezos loni údajně investoval do startupu Altos Labs, který pracuje na "programování buněčného omlazení". Spoluzakladatel společnosti PayPal Peter Thiel mezitím investoval miliony do neziskové organizace Methuselah Foundation, jejímž cílem je, aby do roku 2030 byla "devadesátka nová padesátka".





Samozřejmě se objevuje spousta morálních obav - zejména proto, že to vše je nyní v rukou miliardářů.



Nejprve je však třeba, aby léčba dlouhověkosti byla legitimně uznána. Celine Haliouaová v podcastu hovoří o své misi dosáhnout schválení prvního léku, který "zlepšuje" stárnutí. Vyvinula lék pro psy, který musí projít veterinární cestou u FDA. Jeho schválením by FDA uznala, že lék na dlouhověkost je legitimní a že stáří je něco, co lze léčit. Na konci seriálu se dozvídáme, že byla úspěšná.







Změnil se během natáčení tohoto rozhlasového seriálu vztah Krotoskiové k smrti? Byla to smrt jejího otce, která znovu podnítila její zvědavost vůči těmto technologiím. Ale jak sama říká, nakonec je to příběh o víře a přesvědčení. Víra v pilulku. V elixír. "Vyvinuli jsme si náboženství, protože se bojíme toho, co se stane po naší smrti. Tohle je nakonec příběh o tom."





