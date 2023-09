Ruská agrese na Ukrajině: Lula odvolal své tvrzení, že Putin v Brazílii "nebude zatčen"

11. 9. 2023

čas čtení 14 minut

- Brazilský vůdce v pondělí odvolal své osobní ujištění, že ruský prezident Vladimir Putin nebude zatčen, pokud se příští rok zúčastní summitu G20 v Riu de Janeiru, a uvedl, že o tom rozhodne justice.



Putin se letošního setkání v indickém hlavním městě Dillí nezúčastnil, aby se vyhnul možné politické oposici a případnému riziku trestního zadržení na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC).



Brazílie je členem ICC, ale prezident Luiz Inacio Lula da Silva o víkendu vyvolal pozdvižení, když indické zpravodajské síti Firstpost řekl: "Pokud jsem prezidentem Brazílie a pokud přijede do Brazílie, není možné, aby byl zatčen."



V pondělí však novinářům řekl: "Nevím, jestli ho brazilská justice zadrží. Rozhoduje o tom justice, ne vláda."



Putin vynechal nedávná mezinárodní setkání a místo toho vyslal svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova do Dillí na zasedání skupiny G20, které se uskutečnilo 9. a 10. září, přestože Indie není signatářem Mezinárodního trestního soudu.



V březnu ICC oznámil vydání zatykače na Putina kvůli obvinění z válečného zločinu nezákonné deportace ukrajinských dětí. Kreml obvinění odmítá a trvá na tom, že zatykač na Putina je "neplatný".

Putin se letošního setkání v indickém hlavním městě Dillí nezúčastnil, aby se vyhnul možné politické oposici a případnému riziku trestního zadržení na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu (ICC).Brazílie je členem ICC, ale prezident Luiz Inacio Lula da Silva o víkendu vyvolal pozdvižení, když indické zpravodajské síti Firstpost řekl: "Pokud jsem prezidentem Brazílie a pokud přijede do Brazílie, není možné, aby byl zatčen."V pondělí však novinářům řekl: "Nevím, jestli ho brazilská justice zadrží. Rozhoduje o tom justice, ne vláda."Putin vynechal nedávná mezinárodní setkání a místo toho vyslal svého ministra zahraničí Sergeje Lavrova do Dillí na zasedání skupiny G20, které se uskutečnilo 9. a 10. září, přestože Indie není signatářem Mezinárodního trestního soudu.V březnu ICC oznámil vydání zatykače na Putina kvůli obvinění z válečného zločinu nezákonné deportace ukrajinských dětí. Kreml obvinění odmítá a trvá na tom, že zatykač na Putina je "neplatný".

- Suspilne, ukrajinská státní televizní stanice, uvádí, že do Kyjeva přijela na neohlášenou cestu německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Je to její čtvrtá taková návštěva od začátku války.









- Německo konstatuje , že budoucí členství Ukrajiny v EU je nutným důsledkem války









- Rusko tvrdí, že zničilo bezpilotní letouny vypálené Ukrajinou nad Bělgorodskou oblastí

- Náměstkyně amerického ministra zahraničí Victoria Nulandová uvedla, že Washington je ukrajinskou protiofenzívou "ohromen". Nulandová, náměstkyně Antonyho Blinkena, uvedla, že ruská obrana je nejsilnější za posledních 100 let. "Potřebujeme pochopit, co Ukrajina potřebuje, aby tyto obranné linie vyčistila, a to nemůžeme udělat, dokud se Ukrajina obranným liniím nepostaví. Když jsme zde byli, získali jsme dobrou představu o tom, co je potřeba." Dodala: "Pokud Ukrajina nezvítězí, pokud Putin uspěje, tento typ zla se normalizuje po celém světě. Ukrajina stojí na správné straně demokracie a potřebuje naši podporu."



- Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov vyzval partnery Kyjeva, aby zvýšili dodávky těžkých zbraní uprostřed dlouhé a obtížné protiofenzívy proti ruským silám. "Jsme vděčni za veškerou poskytnutou podporu... potřebujeme více těžkých zbraní," uvedl Umerov v sobotním projevu, na který bylo uvaleno embargo.





- Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v neděli vystoupil na Jaltském evropském strategickém fóru v Kyjevě, kde se sešli ukrajinští a mezinárodní politici, aby diskutovali o průběhu války. Budanov se vyjádřil k ruské taktice: "Z hlediska kreativity a flexibility máme před nimi stále náskok, jsou spíše zastaralí. Ale oni se přizpůsobují, snaží se měnit taktiku, měnit způsob použití sil, se svou strategií žalostně selhávají, ale jejich taktika má jistá zlepšení."



- Ukrajina uvedla, že systémy protivzdušné obrany zastavily 25 z 32 íránských bezpilotních letounů Shahed, které Rusko vypustilo ve vlně namířené na Kyjev a okolní region. Svědci agentury Reuters slyšeli nejméně pět výbuchů po celém Kyjevě a záběry ukrajinských médií ukazovaly poškozená auta. "Drony se na hlavní město řítily ve skupinách a z různých směrů," uvedl na Telegramu Serhij Popko, šéf kyjevské městské vojenské správy.



- Obyvatelé a ukrajinští aktivisté sdělují, že ruští volební pracovníci prováděli domovní prohlídky s ozbrojenými vojáky, kteří zadržovali ty, kdo odmítali hlasovat ve fingovaných volbách, které Rusko zavádí v okupovaných oblastech Ukrajiny. Na lidi je vyvíjen nátlak, aby psali "vysvětlující prohlášení", která by mohla být použita jako podklad pro trestní řízení.



- Rusko mezitím uvedlo, že se objevily snahy o sabotáž nelegitimních voleb - včetně útoku bezpilotního letounu, který zničil jednu volební místnost v Záporožské provincii několik hodin před jejím nedělním otevřením.



- USA i Rusko na zasedání G20 ocenily konsensus, který neodsoudil Moskvu za válku na Ukrajině, ale vyzval členy, aby se vyhnuli použití síly.



- Vladimir Putin se může zúčastnit summitu G20, který se bude konat příští rok v Riu de Janeiru, aniž by se obával zatčení, prohlásil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který se ujal vedení fóra. Putin je před Mezinárodním trestním soudem (ICC) obviněn z válečných zločinů. Lula - který se kontroverzně snažil postavit do role mírotvorce mezi Moskvou a Kyjevem - řekl: "Mohu vám říci, že pokud budu brazilským prezidentem a pokud přijede do Brazílie, není důvod, aby byl zatčen." Brazílie je členem Mezinárodního trestního soudu. Jenže v pondělí toto prohlášení Lula odvolal.



- Rumunské ministerstvo zahraničí si předvolalo šéfa ruské mise v Bukurešti, aby si stěžovalo na nález dalších fragmentů ruského dronu, který byl použit při útoku na Ukrajinu. Ministr rumunské vlády Iulian Fota uvedl, že je nespokojen se zjevným narušením rumunského vzdušného prostoru. Jedná se o druhý nález tohoto druhu na rumunském území v tomto týdnu.





- Jihokorejský prezident Yoon Suk-yeol v neděli uvedl, že Jižní Korea poskytne Ukrajině od roku 2025 další 2 miliardy dolarů pomoci, a to navíc k 300 milionům dolarů, které již dříve přislíbila na příští rok, informovala agentura Yonhap. Yoon to uvedl na zasedání summitu G20, který se konal v indickém Dillí.



- Mezinárodní agentura pro atomovou energii varovala před možným ohrožením jaderné bezpečnosti po prudkém nárůstu bojů v blízkosti Ruskem okupované Záporožské jaderné elektrárny. Atomový dozor OSN uvedl, že jeho experti v největší evropské jaderné elektrárně v uplynulém týdnu hlásili slyšení výbuchů.











Podrobnosti v angličtině ZDE

0

395

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková nečekaně navštívila Kyjev a prohlásila, že Ukrajina se na nás může "spolehnout. Rozšíření EU o Ukrajinu je podle ní "nezbytným geopolitickým důsledkem války s Ruskem.Ukrajina se může "spolehnout na nás a na naše chápání rozšíření EU jako nezbytného geopolitického důsledku války s Ruskem", řekla Baerbocková podle agentury Reuters při příjezdu.Ukrajina již má status kandidátské země, uvedla Baerbocková. "A nyní se připravujeme na přijetí rozhodnutí o zahájení přístupových rozhovorů s EU."Pokud jde o reformu soudnictví a mediální legislativu, výsledky ukrajinských reforem jsou podle ní již nyní působivé.Ministryně zahraničí však dodala, že v oblasti implementace antioligarchického zákona a boje proti korupci je ještě dlouhá cesta.Jan Gagin řekl agentuře Tass:Naše zpravodajské údaje naznačují posílení nepřátelské skupiny u Avdijivky. Nyní tam bylo přesunuto velké množství techniky NATO, těžkých zbraní a velký počet příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Nepřítel připravuje útoky směrem na Doněck.Gagin údajně uvedl, že intenzita bojů v tomto sektoru vzrostla.Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Podle agentury Reuters uvedl, že země zajistí, aby klíčové oblasti, včetně národní bezpečnosti a ozbrojených sil, zůstaly dobře financovány.informuje agentura Reuters s odvoláním na jihokorejskou televizní společnost YTN.Pokud je Kim Čong-un na cestě do Ruska, jak se uvádí, pravděpodobně dorazí do Vladivostoku. Podle agentury Reuters byla v ulicích města vyšší policejní přítomnost než obvykle, ale nebyly vyvěšeny žádné severokorejské vlajky, což se stalo při jeho poslední návštěvě země.Na Telegramu napsal, že některé obytné budovy a plynové potrubí byly poškozeny poté, co "nepřítel zaútočil na Dněpropetrovskou oblast útočnými drony, řízenými střelami z taktických letadel a dělostřelectvem".Tvrdil, že ukrajinská protivzdušná obrana sestřelila nad regionem 11 dronů "Shahed".Napsal na Telegramu:Naším úkolem je přimět tyto zombie [ruské vojáky] bojovat s kopími proti moderním zbraním. Čím více [Rusové] vynakládají úsilí na zabíjení, tím silnější by měly být sankce proti vojenskému průmyslu, energetice a všem odvětvím, která nepříteli dodávají rakety a útočné bezpilotní letouny. Kvantita je vždy ničena kvalitou.Výsledek odráží tvrdé odhodlání Indie nestát na žádné straně války, ale je zvláštní, že většina zemí G20, které se staví proti ruské dobyvačné válce, byla tak ochotna nechat se umlčet menšinou, která se raději dívá stranou.Jeden z britských představitelů uvedl, že společné prohlášení, které bylo všeobecně považováno za slabé, je ve skutečnosti účinné při vyvíjení tlaku na Moskvu. "Dosažením konsensu v Dillí donutila skupina G20 [Vladimira] Putina, aby se zavázal k zastavení útoků na infrastrukturu, ke stažení vojsk a k navrácení území," uvedli.Ruský [ministr zahraničí Sergej] Lavrov tuto interpretaci nepřekvapivě nesdílel. "Podařilo se nám zabránit pokusům Západu 'ukrajinizovat' agendu summitu," řekl a označil dvoudenní setkání za úspěšné.Tento kompromis musí Ukrajina těžko snášet a jen zvýší její nervozitu z toho, že další diplomatická etapa - prosincové rozhodnutí EU o přistoupení Ukrajiny - bude stejně prázdná. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že G20 se "nemá čím chlubit".Vyznamenaný ukrajinský velitel vyzval Volodymyra Zelenského, aby zasáhl v případu britského vojáka, který byl odsouzen k 12 měsícům vězení poté, co dezertoval od své jednotky a odešel bojovat na Ukrajinu.Jednadvacetiletý Alexander Garms-Rizzi zběhl od svého pluku, který byl nasazen v Estonsku, a připojil se k ukrajinské cizinecké legii. Šest měsíců bojoval na frontě poblíž města Mykolajiv na jihu země a poté se vrátil do Spojeného království.V červenci se stal prvním britským vojákem, který byl uvězněn za to, že dezertoval z armády a přihlásil se k ukrajinským ozbrojeným silám. Podle rozhodnutí tribunálu se vzepřel rozkazům a vytvořil "bezpečnostní riziko".Roman Kostenko, politik a plukovník speciálních sil, uvedl, že Garms-Rizzi sloužil na Ukrajině pod jeho osobním velením. Napsal Zelenskému a požádal ho, aby o Garms-Rizziho uvěznění informoval Downing Street.V dopise se píše:Měl jsem možnost se s ním osobně setkat na bojišti a sledovat, jak v rámci skupiny obětavě a statečně brání naše území. Navzdory svému nízkému věku, tehdy mu bylo 19 let, chápal strategický význam obrany Ukrajiny.Žádám vás, abyste se obrátil na vedení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s žádostí o zvážení možnosti udělení milosti.Ruské systémy protivzdušné obrany prý zničily v pondělí v časných ranních hodinách dva drony vypálené Ukrajinou nad Bělgorodskou oblastí, uvedlo ruské ministerstvo obrany v prohlášení v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.Vjačeslav Gladkov, gubernátor Bělgorodské oblasti, která hraničí s Ukrajinou, v prohlášení na Telegramu uvedl, že nedošlo k žádným zraněním a trosky dronů dopadly na silnici v Jakovlevském okrese.Volodymyr Zelenskyj v neděli pozdě večer vyjádřil soustrast rodinám dvou zahraničních humanitárních pracovníků, jejichž dodávku v neděli u Doněcka zasáhla ruská protitanková střela.Ukrajinský prezident uvedl, že byl zabit Anthony Ignat z Kanady a že je "pravděpodobné", že při útoku zahynula také Emma Igualová ze Španělska. Další dva dobrovolníci -Němec Mawick Ruben a Švéd Johan Mathias - byli vážně zraněni a jsou ošetřováni v nemocnicích v Dněpru. Podle agentury Associated Press uvízli čtyři dobrovolníci uvnitř dodávky, která se po zásahu střelou nedaleko města Chasiv Jar převrátila a začala hořet."Toto ruské ostřelování opět potvrzuje, jak blízko je válka proti Ukrajině všem na světě, kteří si skutečně váží lidského života a věří, že je společnou morální povinností lidstva zastavit teror a porazit zlo," uvedl Zelenskyj v příspěvku na Telegramu.uvedl šéf americké armády. V rozhovoru s Laurou Kuenssbergovou z BBC to řekl generál Mark Milley: "Tato ofenzíva začala asi před 90 dny. Probíhá pomaleji, než plánovači předpokládali. Ale to je rozdíl mezi tím, co Clausewitz nazýval válkou na papíře, a skutečnou válkou. Jsou to tedy skuteční lidé ve skutečných vozidlech, kteří bojují přes skutečná minová pole, a dochází k reálné smrti a destrukci a ke skutečným třenicím."