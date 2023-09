11. září, útočiště konspiračních teorií 21. století

Když se dnes rozhlédnu kolem sebe, všimnu si, jak převládají mezi mými známými, kteří tehdy zastávali konspirační teorie o útocích z 11. září, na soubor dnešních fanoušci názorů živených populisty. Existuje typ osobnosti náchylný k hledání alternativních vysvětlení podezřelých událostí?





Irish Times, americký softwarový konzultant David Rostcheck si ráno 11. září 2001 počínal podobně jako všichni ostatní. Trávil čas přilepený k televizi a sledoval události, které se odehrávají v New Yorku. Ale po chvíli se posadil, aby napsal e-mail, který poslal na USAttacked@topica.com , internetové fórum založené dnes již zaniklou organizací list-a-day.com . Poté, co Rostcheck svěřil své myšlenky klávesnici, stiskl tlačítko Odeslat v 15:12.





"Dobře, jsem to jen já," začal jeho e-mail, "nebo někdo jiný poznal, že to nebyly nárazy letadla, co vyhodilo do vzduchu World Trade Center? Pro mě je to nejděsivější část dnešního rána. Doufám, že to ostatní lidé skutečně zachytí, ale ještě jsem neviděl nikoho, kdo by to řekl, takže myslím, že budu první. Myslím, že díky tomu, že jsem inženýr, si člověk tyto věci více uvědomí. . .“





A pak, v dalších asi 600 slovech, Rostcheck prošel sled událostí a před čtyřmi závěrečnými odstavci nastolil nejrůznější otázky.





„Není pochyb o tom, že letadla zasáhla budovu a způsobila mnoho škod. Ale podívejte se na záběry – ty budovy byly *zbořeny*. K demolici budovy nepotřebujete tolik výbušnin, ale je třeba ji umístit na správná místa (v přímém kontaktu s konstrukčními prvky) a odpálit ji v plynulé, načasované sekvenci. Někdo na to musel mít dostatečný přístup ke všem oběma věžím a spoustu času.





"Tohle je dost ponuré." Opravdu hrozná část je – k čemu ta letadla byla? Pokud se chystáte zbourat budovu, k čemu je ten honosný displej?

„Způsob, jakým nyní stříhají záběry ve zprávách, vypadá, jako by se budovy zhroutily brzy poté, co je zasáhla letadla, což není pravda. Začali také zpomalovat klipy z doby po zahájení demoliční exploze, takže nevidíte horní část budovy padatprvní – ale ti, kteří to nahráli, si to vraťte a podívejte se na první klipy z prvního spuštění.

"Pokud se za pár dní ani jeden úředník nezmínil o demoliční části, myslím, že máme OPRAVDU vážný problém."

A tak během několika hodin po zvěrstvu byl spiklenecký džin z láhve venku.

Další teorie hovoří o obchodování zasvěcených osob s akciemi leteckých společností, čímž prý prozrazují předchozí znalosti o útocích; tvrdí se, že židé měli také předchozí znalosti a toho rána se nešli do práce v Dvojčatech; a že to, co lidé viděli vletět do těch dvou věžáků, byla dálkově ovládaná bezpilotní letadla.

Aby cokoli z toho byla pravda, je třeba přijmout myšlenku, že by se americká vláda spikla, aby zavraždila neznámý počet svých vlastních občanů – asi 3 000, jak se ukázalo – a že zúčastněné, podle jakéhokoli odhadu obrovské množství lidí, dokázalo zachovat absolutní mlčenlivost. Zkušenosti naznačují, že i když ke konspiracím skutečně dochází, vlády a byrokracie jsou notoricky nekompetentní a náchylné k únikům informací. Někdo, někde to vždycky řekne.

Moje kariéra byla poznamenána útoky z 11. září. Byl jsem dosazen na křeslo šéfredaktora nového zpravodajského magazínu Redhot ve vydavatelství Stratosféra. Byl jsem nafoukaný, ale nejistý novinář, protože jsem se teprve učil jazyk a místní kulturu, žil v Praze teprve 4 roky. Předchozích pár měsíců jsem improvizoval s vynalézavou pomocí Reného Decastela, dnes známějšího jako autora telenovel, který ale tehdy šéfoval časopisu Esquire a naučil mě všechno, co vím o tvorbě časopisů.

Vyrostl jsem ve velmi amerikanizované kultuře a po sedmi letech studia a práce ve Spojených státech, než jsem se přestěhoval do Prahy, jsem cítil, že útoky jsou pro mě skvělou příležitostí ukázat své znalosti a talent. Znal jsem New York a Američany velmi dobře.

V té době neexistovala žádná sociální média a internet byl pomalý. Google neměl obsah zpravodajských webů propojený se svým vyhledávacím algoritmem a weby byly obecně vzácné a pomalé. Britské listy jako jedny z prvních reagovaly bohatým množstvím článků a pokrytím tématu . Cítil jsem tedy, že mám oproti svým českým protějškům ze zbytku zpravodajských médií výhodu v tom, že jsem měl ve Spojených státech mnoho zdrojů a vynalézavých kontaktů, abych mohl svému časopisu poskytnout exkluzivní a obsáhlé materiály.