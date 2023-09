Globální oteplování: Až 2000 lidí se utopilo po záplavách v libyjském městě, které zasáhla katastrofální bouře

12. 9. 2023

Místní představitelé v městě Derna uvádějí, že po nočním zřícení dvou stárnoucích přehrad se pohřešují tisíce lidí



Podle šéfa jedné ze dvou soupeřících vlád v zemi se po silné bouři, která ve východolibyjském městě Derna vyvolala katastrofální záplavy, mohlo utopit až 2 000 lidí.





Ossama Hamad, premiér vlády sídlící na východě země, v pondělí uvedl, že po víkendových přívalových deštích se pravděpodobně pohřešují tisíce lidí. Červený půlměsíc v Benghází odhadl počet mrtvých na pouhých 250. Nejhůře postižená oblast Derny však zůstala z velké části odříznuta od světa a místní představitelé prohlásili, že situace ve městě se "vymkla kontrole a je katastrofou".



Mluvčí libyjské armády na východě země, generálmajor Ahmed Al-Mismari, naznačil, že v Derně, která má 100 000 obyvatel, se pohřešuje až 5 000 až 6 000 osob.



Přesný počet mrtvých je těžké odhadnout, protože komunikace jsou přerušeny a správa je ztížena deset let trvajícím bojem o moc mezi dvěma soupeřícími vládami, z nichž každá je podporována vlastními plovojenskými bojůvkami.



Pomocné agentury a bohaté státy Perského zálivu, jako jsou Spojené arabské emiráty, spěchají do regionu s nouzovou pomocí a místní představitelé uvedli, že potřebují nosítka, potraviny a vodu.



K úmrtím došlo poté, co silná bouře a silné záplavy vedly ke zhroucení dvou stárnoucích přehrad, z nichž vytekla rozvodněná rychle tekoucí řeka, jež spláchla nejméně celou jednu čtvrť.



Není známo, kolik lidí spalo v bytech, když přišla povodeň. Obyvatelé se poprvé dozvěděli, že se hráze pod tíhou vody zhroutily, když uprostřed noci uslyšeli výbuch.



Jeden z obyvatel na sociálních sítích uvedl: "Po východu slunce jsme vyšli do ulic Derny, ale ulice tam nebyly."



Jeden z obyvatel Derny, Ahmed Mohamed, uvedl: "Spali jsme, a když jsme se probudili, zjistili jsme, že dům oblévá voda. Jsme uvnitř a snažíme se dostat ven."



Městská rada v Derně oznámila dne na své oficiální stránce na Facebooku, že "situace je katastrofální a mimo kontrolu". Vyzvala k mezinárodnímu zásahu a otevření námořního koridoru kvůli zhroucení většiny městské zástavby.



Kais Fhakeri z Červeného půlměsíce řekl: "Zaznamenali jsme nejméně 150 mrtvých. po zřícení budov. Očekáváme, že počet obětí vzroste na 250. Situace je katastrofální."



Těžké záplavy odplavují vozidla, ukazují záběry vysílané východolibyjskou televizí Almostakbal TV.



Libyjský parlament na východě země vyhlásil třídenní smutek. Abdulhamid al-Dbeibah, předseda libyjský premiér uznaný OSN, který sídlí v Tripolisu v Libyi. na západě země, rovněž vyhlásil třídenní smutek ve všech postižených městech, a označil je za "oblasti postižené katastrofou".



Dbeibahova vláda je uznávána libyjskou centrální bankou, která vyplácí finanční prostředky vládním úřadům v celé zemi.



Čtyři ropné přístavy - Ras Lanuf, Zueitina, Brega a Es Sidra - jsou od sobotního večera uzavřeny.





Bouře zasáhla východní Libyi v neděli odpoledne a poškodila také Benghází, kde byl vyhlášen zákaz vycházení. a na několik dní byly uzavřeny školy.







Podrobnosti v angličtině ZDE

