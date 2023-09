Školní jídelny a veřejná doprava jsou podle vlády dotační byznys

13. 9. 2023 / Boris Cvek

Od prvního teatrálního oznámení vládního úsporného balíčku na jaře tohoto roku čekám na to, kdy bude jasné, jak vláda v balíčku zakročí proti tzv. dotačnímu byznysu. Celkem se na tom mělo ušetřit asi 50 miliard korun. Vycházelo to vstříc vyjádřením šéfa NKÚ, že stát dotuje zcela absurdně podnikání soukromých firem. Od prvního teatrálního oznámení vládního úsporného balíčku na jaře tohoto roku čekám na to, kdy bude jasné, jak vláda v balíčku zakročí proti tzv. dotačnímu byznysu. Celkem se na tom mělo ušetřit asi 50 miliard korun. Vycházelo to vstříc vyjádřením šéfa NKÚ, že stát dotuje zcela absurdně podnikání soukromých firem.







Petr Holub v článku na Seznamu vysvětluje, jak to vláda konkrétně myslí. Především se prý ukázalo, že nelze šetřit na zemědělství, protože tam jde o unijní peníze. Desítky miliard by se měly naopak ušetřit na placení za obnovitelné zdroje, ale to takovým způsobem, že náklady zaplatí spotřebitel. Pravice se samozřejmě zaštiťuje tím, že nechce tahat lidem peníze z kapes, ale tohle není nic jiného. A to včetně kapes těch nejchudších. Inflace může zase růst. Počkejte, není boj proti inflaci prioritou vlády? Zapomeňte.







Kdepak máme tedy konečně ty skutečné škrty absurdních výdajů na soukromý byznys? Tak třeba v dopravě. Tam se má škrtat na podpoře veřejné dopravy. Nevím, jak by se tvářil pan prezident NKÚ, kdyby mu někdo řekl, že veřejná doprava je dotační byznys, nota bene zcela absurdní, zbytečný. Vrcholem všeho jsou ovšem miliardy vyškrtané ve školství. Peníze nemá dostat téměř třicet tisíc nepedagogických pracovníků, zejména z oblasti školního stravování. Takže konečně víme, co je ten zvrácený dotační byznys: školní jídelny!







Útěchu můžeme hledat v tom, že politická jednání prý stále probíhají. Po tolika měsících příprav jde o solidní výkon vládních představitelů. Pan ministr školství nedávno tvrdil, že ta čísla, pokud jde o jeho rezort, neodpovídají realitě, ale taky řekl jasně, že nepedagogické pracovníky mohou platit města a kraje. Ty se už veřejně postavily proti. To je cirkus, že? Tak co z toho nakonec vzejde? Dotačním byznysem už může být cokoli, třeba i peníze na léčbu rakoviny nebo transplantace, to je přece zjevně k ničemu, lidé jen zemřou… naopak skutečný dotační byznys může v klidu kvést zaléván miliardami z peněz daňových poplatníků. Nebo to pan prezident NKÚ celé popletl?