Ukrajinská protiofenzíva není odsouzena k nezdaru, s vrahy a zločinci nelze vyjednávat

15. 9. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 1 minuta



Jsem nucen korigovat tvrzení Daniela Veselého.

Podle konstatování celé řady americký vojenských odborníků (ano, možná, že si něco nalhávají, to nelze vyloučit) postupuje ukrajinská protiofenzíva sice pomalu, ale jistě.







Klíčovým momentem, jak na to poukazují odborníci, je postup ukrajinských jednotek k městě Tokmak, což znamená likvidaci ruských zásobovacích linií. Ochromení ruských zásobovacích linií pro frontu se prý už podařilo.





Jak na to poukazují ukrajinští činitelé, se zločineckým vedením Ruska nelze vyjednávat, protože Putin a jeho ekipa zásadně nedodržují žádné dohody a smlouvy. Jedinou možností je poražení Ruska na hlavu, jinak bude i nadále ohrožena celá Evropa.





Je pravda, že listy New York Times a Washington Post tu a tam publikují poraženecké články, je velkou otázkou, do jaké míry jsou jejich autoři reprezentativní pro americkou vládu.







Je samozřejmě pravda, že Západ podpořil vojenské úsilí napadené Ukrajiny velmi liknavě a hrozí, že Západ Ukrajinu zradí. Mělo by to katastrofální dopad na světovou bezpečnostní situaci, protože by to odměnilo vrahy.







Putinův establishment v Rusku otevřeně a systematicky usiluje o likvidaci Ukrajiny a o vyvraždění velké části jejího obyvatelstva. Pokud to svět připustí, jsme ve vážném průšvihu, protože pak bude na řadě střední Evropa.



0