Trump se vyjádřil, že Biden je "kognitivně narušený" a vede USA "do druhé světové války" v projevu, v němž se sám dopustil pozoruhodných věcných chyb, naznačujících demenci

19. 9. 2023

Donald Trump dlouhodobě útočí na Joea Bidena, svého pravděpodobného soupeře ve volbách v příštím roce, jako na "ospalého Joea" a vykresluje osmdesátiletého prezidenta jako příliš starého a mentálně zmateného na to, aby mohl zastávat prezidentský úřad. Ještě v pátek Trump útočil na svého nástupce, že není schopen řešit problémy s Ruskem a hrozbu jaderné války.



Trumpova taktika však jaksi přestala fungovat, když ve svém projevu prohlásil, že Biden hrozí, že povede USA do "druhé světové války" - a naznačil, že on, Trump, v roce 2016 v boji o prezidentský úřad porazil Baracka Obamu.



Obama byl prezidentem a Biden viceprezidentem v letech 2009-2017. Ve volbách v roce 2016 Trump porazil Hillary Clintonovou.



Biden je ve svých 80 letech nejstarším prezidentem v historii. Pokud by zvítězil ve volbách a sloužil celé funkční období, bylo by mu při odchodu z funkce 86 let. Průzkum ukázal, že více než 75 % Američanů si myslí, že je na druhé funkční období příliš starý.



Trumpovi je 77 let, ale podle průzkumů si podstatně méně voličů myslí, že je příliš starý na to, aby se vrátil k moci. Zda se situace změní v důsledku mentální zmatenosti, kterou projevil v pátek ve Washingtonu, se samozřejmě teprve uvidí.



V projevu na summitu Pray, Vote, Stand, který je pravicovou akcí, Trump řekl, že bychom Bidenovým vedením "byli ve druhé světové válce."



V pondělí se moderátor stanice MSNBC Joe Scarborough, bývalý republikánský kongresman, rozesmál, když řekl: "Je to dnes skoro jako v létě 1939. Víte, [Trumpův] otec jde na nacistické shromáždění nebo něco takového, nebo na shromáždění Klanu. Nevím, na které shromáždění šel, nebo nešel."



Trumpův otec Fred Trump byl zatčen po vzpouře klanu v newyorském Queensu v roce 1927. Donald Trump údajně vyjádřil sympatie k nacismu a Adolfu Hitlerovi.



"Ale ano," řekl Scarborough. "Odteď by asi mohli chtít z jeho projevů o Bidenovi raději vyškrtnout tu část 'kognitivně postižený'."



Jonathan Lemire, jeho kolega moderátor, řekl: "Je to útočná linie, kterou republikáni a Trump rádi používají [proti Bidenovi], ale ono to vypadá, jako by se právě tady Trump podíval do zrcadla. Trump je jen o tři roky mladší než Biden a každý, kdo sleduje Trumpa den co den, říká, že se také změnil."



Demokraté protestují, že Bidenovu věku je věnována nepřiměřená pozornost než věku Trumpovu. Minulý týden řekl Chuck Rocha, demokratický stratég, televizi CBS News: "Joe Biden stárne, to všichni víme. Ale ten druhý muž, proti kterému bude pravděpodobně kandidovat, stárne také. A ve fokusních skupinách, které dělám, starý a stabilní stále vítězí nad starým a šíleným."



Ron DeSantis, tvrdě pravicový floridský guvernér, minulý týden prohlásil, že věk je při volbě prezidenta "naprosto legitimním problémem".



"Prezidentský úřad není práce pro někoho, komu je 80 let," řekl DeSantis v televizi CBS.



Neřekl, zda si totéž myslí o někom, komu je 77 let a koho bývalý předseda Republikánské strany Michael Steele kvůli jeho výrokům ve Washingtonu označil za "blbce".



DeSantis však dodal: "Samozřejmě jsem guvernér Floridy, znám spoustu starších lidí, jsou to skvělí lidé, ale mluvíte o práci, které musíte dát 100 %, potřebujeme energického prezidenta."



Obavy z věku mnoha lídrů amerických stran se rozšířily i mimo prezidentský úřad, zejména vzhledem k známým zdravotním problémům, kterými trpí Mitch McConnell, 81letý republikánský lídr v Senátu, a Dianne Feinsteinová, 90letá demokratická senátorka z Kalifornie.





DeSantis uvedl: "Myslím, že kdyby se na tohle Otcové zakladatelé mohli podívat znovu, pravděpodobně by na některé z těchto funkcí stanovili věkový limit."







