Británie trestně stíhá aktivistku, která si dovolila upozornit, že porotci mají plnou svobodu obžalovaného osvobodit

68letá Trudi Warnerová je stíhána za "pohrdání soudem" poté, co protestovala před londýnským soudem



Připad Trudi Warnerové dokazuje, že role porot je terčem útoků a je oslabována. Je životně důležité, aby porotci měli právo svobodně vykonávat svou roli



“Jennine Walker, Legal Manager at Good Law Project, which is supporting Warner, said: ‘Trudi Warner’s case shows that the role of juries is being attacked and diminished. It is vital that juries are allowed to perform their vital role freely.”’https://t.co/ne68XBLGRB