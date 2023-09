Británie: Ultrapravicový britský premiér zrušil opatření proti globálnímu oteplování

21. 9. 2023

Rishi Sunak potvrdil zrušení klíčových ekologických cílů



Britský premiér odložil zákaz prodeje nových benzinových a naftových aut



Rishi Sunak oznámil zásadní přehodnocení své vládní politiky v oblasti klimatu a zrušil některé z nejdůležitějších ekologických cílů Spojeného království v jednom ze svých největších politických obratů ve funkci.

Sunakovo rozhodnutí vyvolalo zuřivost na levici i na pravici. Zuří i velké automobilky a další globální firmy. Poukazují na to, že Británie je co do ekonomické strategie nyní naprosto nespolehlivá.

Na tiskové konferenci v Downing Street premiér oznámil, že Velká Británie již neplánuje ukončit prodej nových plynových kotlů do roku 2035 a o pět let posune termín pro zákaz prodeje nových benzinových a naftových automobilů.



Ještě před svým projevem čelil Sunak přívalu kritiky nejen od opozičních stran, ale také od podnikatelských skupin a mnoha svých kolegů konzervativních poslanců.



Sunak své rozhodnutí ve středu obhajoval a vykreslil ho jako korekci po letech, kdy politici stanovovali klimatické cíle bez ohledu na dopady na veřejnost.



Nejvýznamnějším krokem zpět je posunutí termínu pro postupné ukončení prodeje nových benzinových a naftových automobilů z roku 2030 na rok 2035.



Výrobci automobilů vynaložili v posledních několika letech stovky milionů liber na investice do výroby elektromobilů, aby se připravili na termín 2030, a mnozí z nich na zprávu o odkladu reagovali rozzlobeně.



Lisa Brankinová, předsedkyně britské pobočky společnosti Ford, ve středu ráno uvedla: "Naše podnikání potřebuje od britské vlády tři věci: ambice, odhodlání a důslednost. Zrušení termínu roku 2030 by všechny tři tyto podmínky podkopalo."



Premiér rovněž oznámil odklad cíle pro odstranění prodeje plynových kotlů do domácností. Podle nové Sunakovy politiky budou moci majitelé domů vyměnit své plynové kotle za elektrická tepelná čerpadla pouze tehdy, když budou své kotle měnit tak jako tak. A mnoho domů bude od požadavku zcela osvobozeno.



Také se v Británii nebudou zateplovat domy a byty. Sunak uvedl, že ruší požadavek, aby majitelé domů provedli změny ve svých domech v rámci programu Great British Insulation Scheme, jehož cílem bylo zateplit 300 000 domů ročně po dobu následujících tří let. Místo toho uvedl, že vláda bude nadále dotovat energetickou účinnost, ale nebude nutit majitele domů, aby prováděli potřebné modernizace.





Dodavatel energie E.ON tento krok před svým projevem odsoudil. Chris Norbury, výkonný ředitel společnosti E.ON UK, řekl: "Riskujeme, že odsoudíme lidi k tomu, aby ještě mnoho let žili ve studených a průvanem zatížených domech, jejichž vytápění je drahé, ve městech zahlcených špinavým vzduchem z fosilních paliv a přišli o možnost regenerace, kterou tato ambice přináší."







