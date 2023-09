Klima jako úkol

Spoléhat přitom pouze na „zdravý rozum“ a na pocit, že se věci nemění (a tudíž se nemusíme měnit ani my) by bylo podle prof. Bedřicha Moldana, který se po desetiletí snaží změnit naši politiku více "zeleným směrem", velkou chybou.

Musíme naslouchat závěrům vědců, jejich data jsou již opravdu alarmující. Bohužel velká část politiků i společnost nechce pochopit, co říkají. Významnou roli proto musí podle vzdělávacího experta Bohumil Kartous sehrát i vzdělávací systém tak, aby se soustředil na řešení aktuálních výzev.

Samozřejmě to neznamená, že klimatickou změnu zastavíme, ale dokážeme zhoršování klimatu postupně zastavit a na jeho dopady se lépe připravit.

Máme plán, máme nástroje, víme, jak na to a máme na to i peníze. Když toho nevyužijeme, znamená to prohru pro nás všechny. Jak včera dobře podotkl, neusilujeme o záchranu planety, ta tady zřejmě bude stále, ale usilujeme o záchranu života lidí na této planetě. A je skvělé, že lidé jako on se o tom snaží přesvědčit ostatní.