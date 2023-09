Telenovela o novele novely

25. 9. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Pan ministr zdravotnictví nám v nedělních Otázkách V. Moravce sdělil mimo jiné to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv má více zaměstnanců než ministerstvo samo a že do půl roku od nástupu nové ředitelky očekává velké změny, jinak by byl zklamán a musel by vypsat nové výběrové řízení na její místo. Feministické okénko @OtazkyVM 🙉@vaclavmoravec se vážně ptá, zda žena může pracovat na ortopedii 🙉@vlvalek kontruje, že profesorka Pešková z oddělení chirurgie byla atraktivní dáma 🙈



Vše zakončeno hláškou "ženy zvládají věci, které by muži nikdy nezvládli - třeba porod" 😂 pic.twitter.com/0C5sYnpz8W — Demokratická opozice (@demoblok) September 24, 2023





Změny mají být v tom smyslu, že SÚKL prý konečně začne sloužit lékárníkům, lékařům, ale na prvním místě občanům. Dosud tomu tak podle pana ministra nebylo. Teď už jen pamatovat si to půl roku a zkontrolovat, co se vlastně stalo a jaký to má efekt. Bude si to někdo pamatovat? Pochybuji. Ale třeba si vzpomeneme, až pocítíme ty změny. Doufejme, že k lepšímu. Příjemné probuzení z hořkého snu: ejhle, to přece pan ministr před půl rokem sliboval! Díky Bohu za pana ministra.

Moderátor pořadu si ovšem dělal legraci ze schopnosti našich politiků. Ukázalo se totiž, že novela zákoníku práce, která vzbudila tolik rozhořčení mezi lékaři, zejména těmi mladými, vznikla omylem. Ve studiu přítomná paní poslankyně Štefanová (SPD) přiznala, že pro novelu hlasovala, protože mylně uvěřila, že je projednána se všemi zainteresovanými.

Novelu je tedy třeba novelizovat. Moderátor na tomto případě položil otázku, zda politici vůbec vědí, o čem vlastně hlasují, když hlasují. Pan ministr čelil těmto výsměškům řečmi o velkých změnách zákoníku práce, které chystá ve prospěch lékařů. Vyloženě se pak rozdurdil při představě, že někdo mladé lékaře k něčemu nutí pod hrozbou zkomplikování atestace. Proti tomu prý bude pan ministr tvrdě zasahovat.

Z celého vystoupení pana ministra bylo zřejmé, že si dobře uvědomuje krizi, ve které zdravotnictví je, a že řešení této krize bude potřebovat velké úsilí a velké peníze. Zejména personální situace je zoufalá.

Místopředseda Lékařské komory si v pořadu stěžoval, že nyní po úpravách mezd lékařů na Slovensku hrozí, že slovenští studenti medicíny se od nás budou vracet domů. To bychom byli asi už úplně na dně. Pan ministr je ovšem odhodlán situaci čelit a uváděl také konkrétní kroky. Jen aby to nedopadlo jako s tou novelou novely. A vrtá mi hlavou: komu vlastně sloužil SÚKL, pokud ne občanům, lékařům a lékárníkům? Soukromému byznysu?







0