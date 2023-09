Dvaadevadesátiletý Rupert Murdoch odstupuje z funkce předsedy společnosti Fox a News Corp a končí tak své působení v roli jednoho z nejvlivnějších a nejkontroverznějších mediálních magnátů na světě

22. 9. 2023

čas čtení 5 minut

Rupert Murdoch léta mocně ovládal veřejné mínění a politiku v Austrálii, v Británii a v USA. Vyvolal brexit a v USA dostal do prezidentského úřadu Donalda Trumpa (nyní Trumpa nenávidí). Nejméně od šedesátých let se ho politikové báli.





V dopise zaměstnancům, o němž jako první informoval Murdochem ovládaný deník Wall Street Journal, napsal: "Po celý svůj profesní život jsem se denně zabýval zprávami a myšlenkami, a to se nezmění. Nastal však čas, abych se ujal jiných rolí."

Dvaadevadesátiletý Murdoch se stane emeritním předsedou obou korporací, uvedla společnost v tiskové zprávě.



Jeho nástupcem se nyní zřejmě stane dvaapadesátiletý Lachlan Murdoch, Murdochův nejstarší syn.

Předání přichází v době nejistoty v mediálním prostředí, kterému Murdoch tak dlouho dominoval. Společnost Fox soupeří o sledovanost s mnohem většími a lépe zajištěnými vysílacími společnostmi v době, kdy Američané vyměňují kabelovou televizi za streamovanou zábavu, zatímco News Corp, vlastník britských novin Times a Sun, bojuje o příjmy, protože prodej tisku klesá a reklama se přesouvá na velké platformy sociálních médií.





Murdoch se při expanzi svého podniku napříč kontinenty potýkal s řadou problémů a neúspěchů, v 80. letech 20. století vyšel vítězně z konfrontace s mocnými londýnskými tiskařskými odbory, když přesunul výrobu novin do Wappingu, a později po skandálu s hackováním telefonů celebrit zlikvidoval svůj nejprodávanější bulvární deník News of the World.



Poslední rána zakladatele Foxu přišla před pěti měsíci, kdy jeho zpravodajská síť zaplatila 787,5 milionu dolarů za urovnání žaloby pro pomluvu, kterou podala společnost Dominion vyrábějící hlasovací zařízení. Společnost Dominion obvinila televizi Fox, že vědomě vysílala lživá tvrzení, že se údajně podílela na spiknutí ukrást Trumpovi volby v roce 2020.



Společnost Fox stále čelí žalobě za pomluvu ve výši 2,7 miliardy dolarů, kterou podala společnost Smartmatic, globální společnost zabývající se volebními technologiemi, a která rovněž tvrdí, že Fox umožnila svým novinářům a hostům vysílat nepravdivé informace o svém zapojení do voleb v roce 2020. Po zaplacení odškodného firmě Dominion propustila Fox News Tuckera Carlsona, svého nejpopulárnějšího moderátora. Carlson tvrdí, že jeho vyhazov byl součástí urovnání, což Fox i Dominion popírají.



Poslední dva roky byly pro Murdocha bouřlivé. Kromě obrovských žalob podaných v souvislosti s volebním zpravodajstvím Fox News Murdoch oznámil, že se rozvádí se svou čtvrtou manželkou, supermodelkou Jerry Hallovou. Tvrdá reportáž časopisu Vanity Fair také podrobně popsala řadu zdravotních problémů Ruperta Murdocha, který si údajně v lednu 2018 při pádu na jachtě zlomil páteř a ocitl se tak blízko smrti.



V dubnu letošního roku Murdoch náhle zrušil zasnoubení s 66letou Ann Lesley Smithovou, bývalou policejní kaplankou ze San Franciska, která se stala konzervativní rozhlasovou moderátorkou, údajně kvůli tomu, že jemu a jeho rodině vadily Smithové evangelikální názory.





Murdochův vzestup na pozici nejmocnější mediální osobnosti své generace začal, když v roce 1952 zdědil po svém otci podíly v adelaidských novinách News. Do 80. let 20. století se jeho novinové impérium rozprostíralo po celém světě a zahrnovalo deníky Australian, Times, News of the World a Sun ve Velké Británii a New York Post v USA.









Po zprávě, že se jeho reportéři nezákonně dostali k hlasovým zprávám zavražděné školačky Milly Dowlerové, Murdoch v roce 2011 zlikvidoval News of The World - své nejprodávanější noviny.

Ale i když se zdá, že Lachlan Murdoch převezme impérium svého otce, délka jeho působení je již nyní zpochybňována.





Po smrti Ruperta Murdocha budou akcie jeho společností rovnou měrou rozděleny mezi jeho čtyři děti, které jsou však nesmírně rozhádané a o budoucnosti Murdochova mediálního impéria se neshodnou. Bude to zřejmě jeho konec.







V lednu 1996 jmenuje Rupert Murdoch Rogera Ailese šéfem Fox News v New Yorku. Tento skandál společnost stále pronásleduje. Anglický princ Harry žaluje vydavatele deníku kvůli obvinění z nezákonného shromažďování informací jeho zaměstnanci. Soudní proces má začít v lednu.