Janis Varufakis: Jsme všichni otroky technologických firem

25. 9. 2023

čas čtení 9 minut

Řecký levicový ekonom a bývalý řecký ministr financí Janis Varufakis napsal novou knihu, Technofeudalismus. Na řecký ostrov Aegina do jeho luxusního sídla s bazénem (i když tedy ostrov hořel) se vydala novinářka Carole Cadwalladr a vydala o tom poněkud rozkecaný článek. Vybíráme jen to, co je důležité.



Ve své nové knize Technofeudalismus řecký ekonom tvrdí, že jsme svědky epochálního posunu. Už to podle něho není globální finanční systém, kdo nás formuje, ale otroctví u technologických firem.



Deník Financial Times označil Varufakise během jednání o řecké ekonomické krizi za "nejotravnějšího člověka v místnosti", takže není zrovna překvapením, že Technofeudalismus je polemikou, píše Carole Cadwalladr. A i když v roce 2023 není na odporu k technologii nic zvlášť nového ani zvláštního - nenávist k Elonu Muskovi je jedinou racionální reakcí na situaci, v níž jsme se ocitli -, přesto Technofeudalismus působí jako důležitá nová kniha.



Jde o velkolepou hypotézu, která má kořeny v historickém popisu vzniku kapitalismu a která popisuje to, co se děje, z hlediska epochálního posunu, který se odehrává jednou za tisíciletí. Podle Varufakise nejde jen o novou technologii. Jde o to, že se svět potýká se zcela novým ekonomickým systémem, a tedy i politickou mocí.



"Představte si následující scénu přímo ze sci-fi příběhu," píše. "Jste přeneseni do města plného lidí, kteří se věnují svým záležitostem a obchodují s přístroji, oblečením, botami, knihami, písněmi, hrami a filmy. Zpočátku vše vypadá normálně. Dokud si nezačnete všímat něčeho zvláštního. Ukáže se, že všechny obchody, vlastně všechny budovy, patří chlapíkovi jménem Jeff. Všechno zprostředkovává jeho algoritmus... algoritmus, který tančí podle Jeffovy melodie."



Může to vypadat jako trh, ale Varufakis říká, že je to něco jiného. Jeff (Bezos, majitel Amazonu) podle něj nevytváří kapitál. Vybírá nájemné. Což není kapitalismus, ale feudalismus. A my? My jsme nevolníci. "Cloudoví nevolníci", kterým tak chybí třídní vědomí, že si ani neuvědomujeme, že tweetování a psaní příspěvků, které děláme, vlastně vytváří hodnotu těchto společností.



Technofeudalismus má podobu dopisu adresovaného Varufakisovu nedávno zesnulému otci Georgiosovi. Tento řecko-egyptský komunista emigroval do Řecka ve 40. letech minulého století, uprostřed občanské války v zemi, a byl odsouzen k pěti letům "politické převýchovy" za to, že se odmítl vzdát svého komunismus. Pak se stal šéfem největší řecké ocelářské společnosti. Varufakis na něm nejvíce oceňuje, jak píše v knize, otcovu schopnost vidět "dvojí povahu" věcí.





Technofeudalismus je také částečně pokračováním jeho předchozí knihy Hovory s dcerou o ekonomice, kterou adresoval své tehdy jedenáctileté dceři Xenii a v níž se snažil odpovědět na otázku, proč existuje tolik nerovnosti. I když i při jejím psaní, jak říká, pociťoval výčitky svědomí ohledně toho, že píše o éře kapitalismu, která končí.







Je docela pozoruhodné, že marxista a venture kapitalista dospěli ke stejným ekonomickým závěrům.

Shoshana Zuboff: "Ve velkých technologiích se setkáváme s totalitní mocí, která se v klíčových ohledech diskvalifikuje, už nemůže být chápána jako kapitalismus, ale spíše jako zcela nová forma vlády několika lidí nad mnoha."





Když jsem Carole Cadwalladr poslala zprávu o Varufakisově knize Marianě Mazzucato, další charismatické a vlivné ekonomce, kterou však na rozdíl od Varufakise vlády a finanční instituce přijaly, její odpověď naznačuje, že některé Varufakisovy myšlenky nejsou až tak nové. Sama v roce 2018 psala o konceptu "algoritmické renty" (to je myšlenka, že technologické společnosti spíše získávají pozornost a dále ji prodávají, než aby vytvářely dlouhodobou hodnotu).



Možná však tradiční rozlišování mezi levicí a pravicí už nedává smysl. Pravice, jak říká Varoufakis, "považuje kapitalismus za něco jako přírodní systém, trochu jako atmosféru". Zatímco levice "o sobě přemýšlí jako o lidech, které stvořil vesmír, aby nad kapitalismem zavedli socialismus. Říkám vám: víte co, prošvihli jste to. Uniklo vám to. Někdo zabil kapitalismus. Máme něco horšího."



Raný internet podle něj ustoupil privatizovanému digitálnímu prostředí, v němž strážci "vybírají nájemné... Lidé, které považujeme za kapitalisty, jsou teď jen vazalskou třídou. Pokud teď něco vyrábíte, skončili jste. Skončili jste. Už se nemůžete stát vládcem světa."



Ptám se ho, co by poradil šéfu britských labouristů Keiru Starmerovi, a on odpovídá: "Měl by se pokusit o něco, čeho není schopen: být čestný. Měl by říct: 'Víte co? Brexit byl katastrofa. Chci vrátit Spojené království zpět do EU. Neříkám, že to v dohledné době udělám. Ale budu o to usilovat. Do té doby se budu snažit, aby brexit aspoň nějak fungoval tak, že udělám A, B, C a D.'



Nyní přijímá úsporná opatření. Pro britské zdravotnictví neexistuje žádný plán, který by zvrátil privatizaci zevnitř. Víte, tohle je jediná věc, která mi na Thatcherové chybí. Byla to politička z přesvědčení, ne?"



Říkám, že nejpodobnějšími lidmi jako Varufakise ve Spojeném království jsou zřejmě Boris Johnson a Nigel Farage. "Cože?" řekne.



"Všichni jste antipolitici," říkám.



"To, že máte pravdu, je zdrojem smutku," říká. "Protože já jsem antiestablishmentový. Ale je pravda, že tito lidé si oblékají antiestablishmentový plášť způsobem, který je funkční pro zájmy establishmentu. Nevidím žádný rozdíl mezi Orbánem, polskou vládou, Trumpem, Faragem, Johnsonem, Mussolinim."



Tak vystupoval před EU v době vrcholící řecké dluhové krize. "Řekl jsem Wolfgangu Schäublemu [bývalému německému ministru financí]: 'Oba jsme demokraté. Věříme v osvícenství'. Řekl jsem: 'Uvalte na nás úsporná opatření a my přejdeme k fašismu'. A já se velmi obávám, že se to stalo." Velkými vítězi letošních řeckých voleb se stali "Sparťané, to je mutace Zlatého úsvitu [zakázané řecké neonacistické strany]. Řecké řešení."







V knize Technofeudalismus Varufakis převyprávěl příběh o minotaurovi. Je to mýtus, k němuž se často vrací. V jeho podání je minotaurem globální finanční systém. V mýtu je netvor nakonec zabit athénským princem. Tomuto athénskému knížeti se nepodařilo kapitalismus zničit. Ale když mě spolu se Stratouem doprovází k taxíku v důsledku požárů za nepřirozeně oranžového západu slunce, napadá mě, že se může ukázat, že bestie se smrtelně zranila, a to zcela sama.



Technofeudalismus: Co zabilo kapitalismus od Yanise Varoufakise, vydává nakladatelství Bodley Head (22 liber).



"Ještě před jejím vydáním v roce 2017 jsem se cítil nesvůj," říká v první kapitole knihy. "Mezi dokončením rukopisu a držením vydané knihy v rukou jsem si připadal, jako by se psala 40. léta 19. století a já se chystal vydat knihu o feudalismu; nebo ještě hůře, jako bych čekal, až koncem roku 1989 spatří světlo světa kniha o sovětském centrálním plánování."Na poličce v obývacím pokoji má Varufakis výtisk knihyod podnikatele Rogera McNameeho, jednoho z prvních investorů do Facebooku, který byl zodpovědný za seznámení Marka Zuckerberga s Sheryl Sandbergovou. "To je skvělá kniha," říká Varufakis. Říkám mu, že McNamee s jeho novými myšlenkami v podstatě souhlasí, píše Carole Cadwalladr.. McNamee k Varufakisově knize upřesnil - že globální ekonomiku změnily dvě zásadní události: 1) privatizace internetu americkými a čínskými velkými technologickými společnostmi a 2) reakce západních vlád a centrálních bank na velkou finanční krizi v roce 2008, kdy spustily přílivovou vlnu peněz.McNamee: "Základní tezi beru. Spojené státy držely v letech 2009 až 2022 úrokové sazby téměř na nule. To podporovalo obchodní modely, které slibovaly výsledky, jež změní svět, i když byly naprosto nereálné a/nebo nepřátelské vůči veřejnému zájmu (např. gig ekonomika, samořídící auta, krypto, metaverse, umělá inteligence). To přišlo v době, kdy neexistovala žádná regulace technologií a v byznysu byla akceptována kultura, která říkala, že vedoucí pracovníci by měli maximalizovat hodnotu pro akcionáře na úkor všeho ostatního (na úkor demokracie, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti)... Kdyby byly sazby posledních 14 let na úrovni 5 %, velmi pochybuji, že by gig ekonomika, samořídící auta, krypto, metaverse nebo AI získaly byť jen 10 % finančních prostředků."