24. 9. 2023

Seats held by women in national parliaments:



Rwanda 🇷🇼: 61%

Cuba 🇨🇺: 53%

UAE 🇦🇪: 50%

Mexico 🇲🇽: 50%

New Zealand 🇳🇿: 50%

Iceland 🇮🇸: 48%

South Africa 🇿🇦: 47%

Sweden 🇸🇪: 46%

Finland 🇫🇮: 46%

Norway 🇳🇴: 45%

Argentina 🇦🇷: 45%

Denmark 🇩🇰: 44%

Spain 🇪🇸: 43%

Belgium 🇧🇪: 43%

Switzerland…