Není nejvyšší čas spravit naši krajinu tak, aby v ní rády žily včely? V zájmu všech a klidně proti vůli hlupáků?

28. 9. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Otevřený dopis novému ministru zemědělství v době, kdy se blíží stý den jeho hájení.

Bydlíme na Vysočině kousek od velko-širých zemědělských lánů. Vypadají nejspíš skoro stejně, jak je kdysi kolektivizoval „bolševik“. Rozoral kvetoucí meze, vyklučil remízy, zahrnul radlicí úvozy a cesty, které nám dnes chybí, abychom my (kteří nemusíme mít zadek stále strčený v autě) i veškerá fauna mohli v klidu, jednoduše a svobodně putovat krajinou. Když se rozhlédnete v tomhle konkrétním místě (ale i leckde jinde), je tu minimum kvetoucích rostlin, které by mohly zaujmout včely a nasytit je. Je to vlastně neuvěřitelná arogance doby, tj. všech, kteří na tom mají svůj podíl nebo jim to prostě jen nevadí.