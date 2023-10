Rekordní zisky firem a stropy na energie

3. 10. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Jak to vlastně bude s cenami elektřiny a energií obecně? To bylo téma nedělních Otázek V. Moravce, ale debata byla tak málo srozumitelná, že rezignuji na komentář.

Snad zmíním jen to, že vláda rozhodla, že daňoví poplatníci nemohou dotovat cenu elektřiny, takže ji zaplatí spotřebitelé (daňoví poplatníci a spotřebitelé nemají spolu nic společného). Cena elektřiny by se měla podle ministra Síkely zvýšit v roce 2024 maximálně o deset procent. Na inflaci by to mělo mít zanedbatelný vliv.





Argumentace je stále stejná: plošná opatření jsou drahá, sociální případy je třeba řešit cíleně. Nevím, nakolik to uspokojí kapitány českého průmyslu, zejména když pan Rafaj nedávno zmínil, že už nyní máme dražší elektřinu než v Německu. Podle čerstvého článku na Seznamu Německo masivně elektřinu dotuje ze zvláštního fondu.





Na druhé straně tentýž článek tvrdí, že mnoho firem v době krize, v době stropů na ceny energií, dosahuje rekordních zisků. Dokonce i firmy s vysokou spotřebou energií, jako jsou Třinecké železárny.





Je systém nastavený správně, když v době krize firmy hlásí rekordní zisky a když se zároveň řeší nedostatek peněz ve státní kase? Jak firmy k těm velkým ziskům přišly? Zdražily své produkty. A máme odpověď na jednu z příčin inflace. Zdražování je jistě legitimní v době krize jako cesta k udržení se nad vodou, výsledkem by měly být nižší zisky než obvykle. Ale ony jsou rekordní.





Zoufalý stav státního rozpočtu i vysoká inflace spolu jistě souvisí. Mnoho firem na tom pohádkově vydělalo. Pozoruhodné je přitom, že naše ekonomika s nejnižší nezaměstnaností v Unii je na tom v Unii zároveň nejhůře, pokud jde o ekonomický výkon – nejsme schopni se vrátit k číslům před covidem. Není to šílené?





Průmysl a zaměstnavatelé obecně bijí už nějakou dobu na poplach, že je třeba obrovských státních investic, aby naše hospodářství dlouhodobě neupadlo do role jakéhosi skanzenu. Neměli by ale ze svých rekordních zisků, vydělaných během krize, zajištěných z veřejných peněz placenými stropy na energie, nejprve sami sanovat státní rozpočet?





Nejhorší na tomto státě a veřejné debatě v něm je to, že je opravdu těžké vyznat se v tom, jak se věci mají. Člověk se až dojme nad pláčem kapitánů průmyslu nad stavem hospodářství, ale kdo ví, co za těmi slzami vlastně je – rekordní zisky?





Článek na Seznamu:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-firmy-zaplacou-hutim-stoupnou-regulovane-platby-za-proud-i-o-stovky-milionu-237535







3