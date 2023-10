Firma miliardáře Křetínského poškodila město téměř o miliardu. To s ní chce spolupracovat i nadále

6. 10. 2023

Tisková zpráva k 6.10.2023

Čáslav podepisuje dohodu s odpadovou firmou AVE CZ. A to i přesto, že podle policie tato firma dlouhodobě obírala města o peníze. V případě Čáslavi šlo o částku téměř jedné miliardy korun. Podle policejního dokumentu, na který upozornily SeznamZprávy [1] si AVE CZ vymyslela vlastní pravidla pro odvádění poplatků městům a státu. A i když ji od roku 2014 úřady upozorňovaly, že tím porušuje zákon, AVE CZ dál svoji povinnost neplnila a na poplatcích ročně platila v několika obcích o stamiliony méně, než měla.

Ačkoliv bývalé vedení města Čáslav vyčíslilo škodu, kterou obec utrpěla v důsledku nevybírání poplatků od společnosti AVE CZ, na částku téměř 1 miliardy korun, současný starosta obce Čáslav, Jaromír Strnad (SOCDEM), chce podepsat s firmou novou dohodu o spolupráci. Podle něj obdobnou částku, kterou AVE CZ obci neodvedla v minulosti, dostane do městského rozpočtu během následujících 15 až 20 let. A to i přesto, že je AVE CZ v trestním řízení stíhána pro zločin krácení daně [2].

Podle opozice však podpis smlouvy souvisí se záměrem rozšíření samotné skládky v Čáslavi. To sice zatím ani nezískalo souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí, i tak ho však část zastupitelstva obce v čele se starostou nekriticky propaguje. V minulosti se na skládku tajně navážely toxické kaly z ostravských lagun [3].

V samotné dokumentaci k hodnocení vlivů rozšíření skládky na životní prostředí není odůvodněná potřeba navýšení kapacity skládky, její potřebu nezmiňuje ani studie odpadového hospodářství města. Tato potřeba je zásadní v kontextu snahy České republiky o omezení skládkování odpadů do roku 2030 a o plnění cílů recyklace komunálních odpadů do roku 2035.

„Přestože bude od roku 2030 omezeno ukládání některých odpadů na skládky, dojde při udělení souhlasného stanoviska, namísto postupné rekultivace, k navýšení kapacity skládky a prodloužení její životnosti minimálně o dalších 10 let. Navýšení kapacity skládky nepřispěje k plnění cílů recyklace komunálních odpadů a k odklonu od skládkování. Skládka navíc již v současné době významně zasahuje do krajinného rázu,“ říká Nikola Jelínek, odbornice na toxické látky v životním prostředí.

K záměru se negativně vyjádřili místní občané v čele se spolkem Zelená Čáslav, jejich připomínky však město do svého stanoviska nezahrnulo. Naopak je mezi ně zahrnula rada Středočeského kraje, která se k záměru vyjadřuje negativně. „Nechápu, jak se můžou přední zástupci Čáslavi opakovaně spojovat s tak nedůvěryhodným partnerem. Považuji za skandální a trestuhodné,, že se v té nechvalně známé dohodě s AVE CZ, například zcela zříkají veškeré možnosti zapojit se do 2. kola procesu EIA, ať už se svými připomínkami nebo požadavky na kompenzace pro zdraví obyvatel. Nebo dále: vyslechli jsme si od starosty Strnada, že budou trvat na vybudování obchvatu města, aby odklonili dopravu velkých vozů. Jak se nyní ukazuje, byly to jen lži!“ komentuje aktuální situaci Veronika Jandová, členka Zelené Čáslavi.





Rozšiřování skládky v Čáslavi navíc není jediným problematickým záměrem, který se týká nakládání s odpady v lokalitě. Vedle rozšíření skládky v Benátkách nad Jizerou [3] se o souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí uchází záměr na vybudování zařízení pro energetické využití odpadů v Opatovicích [4]. U obou těchto záměrů proběhlo v uplynulých dnech veřejné projednání. Elektrárny Opatovice a.s., které chtějí směsný odpad spalovat, patří stejně jako skládkovací firma AVE CZ českému miliardáři Danielu Křetínskému.

Spalování odpadů má nahradit jako ekologická varianta spalování hnědého uhlí v místní elektrárně a pomoci tak České republice snižovat emise oxidu uhličitého do ovzduší. Skládkovaný odpad přitom obsahuje značné množství plastů vyrobených z ropy a při jeho spalování vznikají kromě oxidu uhličitého další zdraví nebezpečné látky.

[1] Policie popsala, jak snadno odpadová firma obrala města o miliardu - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

[2] https://www.meucaslav.cz/app/web1/files/download/300b2410e4c8c4d1cc7c160dfae52b66.pdf

[3] https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2500108-toxicke-kaly-z-ostravy-vozila-firma-ave-tajne-na-skladku-v-caslavi

[4] https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1256?lang=cs

[5] https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6278?lang=cs

