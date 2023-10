Rozhovor Britských listů 628. Jak se staráme o děti z nefunkčních rodin?

6. 10. 2023

Konečně nedávno byly v ČR zrušeny tzv. kojenecké ústavy a bylo ustanoveno, že žádné dítě mladší tří let nemůže být poslánu do ústavu bez úzkého kontaktu s rodičem. Jenže: Dovedete si představit, co to pro dítě znamená, když je posláno do ústavu a odebráno rodičům ve třech letech? Protizákonně, v ČR se odebírají děti rodičům, když rodiče nemají na jídlo, namísto aby stát rodině finančně pomohl. Nestaráme se o děti moc dobře. Osm tisíc dětí v ČR nežije ve svých rodinách, ale v ústavech. O tomto skandálu hovoří Bohumil Kartous s novinářkou Barborou Postráneckou, která právě vydala knihu nazvanou Náhradka, kterou by si měl přečíst každý rodič.

