Gaza: Když zůstaneme ve svých domovech, zemřeme, říká. Když vyjdeme na ulici, zemřeme

11. 10. 2023

Moderátor Channel 4 News: Šéf OSN pro lidská práva řekl, že izraelské údery zasáhly obytné budovy a školy. Situaci zkoumá náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien uvnitř Gazy a i jeho reportáž obsahuje od samého počátku znepokojivé záběry.



Reportér: Pokud žijete v Gaze, jediná věc je horší než zažít včerejší bombardování. Vyhlídka na to, že přijde ještě něco horšího. Odplata v troskách lokalit jako Ramal a Kanulis. Názvy čtvrtí, které budou mapovat reakci Izraele na sobotní útok.

Toto je geografie odvety, zemětřesení leteckých úderů v pásmu Gazy, které bude pravděpodobně pokračovat několik dní. Izraelci říkají, že varují lidi, aby před údery evakuovali budovy, což je laskavost, která se v sobotu vražděným lidem nedostala.

Abu Mohammed Hasuna říká, že soused, který v té době nebyl doma, obdržel varovný telefonát od izraelských obranných sil a začal utíkat k budově, přičemž volající z IDF byl stále na lince, podle Abu Mohammeda volající řekl, že mají 5 až 10 minut na to, aby svůj byt opustili.

"Lidé začali utíkat. Já jsem se schovával v uličce se svým bratrem a jeho dětmi. Najednou jsme uslyšeli výbuch. Bratrovy děti stály ve dveřích. Stali se z nich mučedníci."

Reportér: Dvě děti zahynuly při výbuchu včera večer, jak uvedl jejich strýc ve svém prohlášení.





Izraelské obranné síly uvedly, že se zaměřily právě na tuto čtvrť Ramal, protože, cituji, slouží jako centrum teroristické skupiny Hamás, ze které bylo zahájeno mnoho útoků proti Izraeli, uvedly.











Spolu se Západním břehem Jordánu tvoří Gaza palestinské území, cesta shora dolů trvá asi hodinu. Je dlouhá pouhých 40 kilometrů. Ale žije v ní 2,3 milionu lidí a například evakuace výškových budov a vyvedení lidí do stísněných, bojových ulic pod nimi znamená, že i přes varování zemřou v následujících dnech stovky civilistů.





Zasaženy byly téměř všechny největší čtvrti Rafa a Kanunis na jihu, Beth Hannan a uprchlické tábory Šatí a Džabalíja. Ale právě čtvrť Ramal v samotném městě Gaza je v procesu vymazání z mapy.









Tyto ženy ztělesňují vazbu na smrt, v níž se nyní nachází mnoho Gazanů. Rodina Abu Latifahové uprchla do jiné čtvrti Kanunis na jihu, jak jim doporučil Izrael. Ale ta byla přes noc bombardována. Její bratr a dva členové rodiny byli zabiti.





Řekli nám, abychom šli sem, svědčí. Ale našli jsme jen smrt. Když zůstaneme ve svých domovech, zemřeme, říká. Když vyjdeme na ulici, zemřeme. Svět se pro nás uzavírá.







Poté, co Hamás v roce 2007 převzal kontrolu nad pásmem Gazy, Izrael zavedl blokádu Gazy. Obyvatelé nesmějí bez patřičných povolení opustit území. Právě teď se přes dva přechody do Izraele nikdo nedostane do Gazy ani z ní. Dále je tu přechod Rafáh do Egypta.





Toto byl Rafah dnes dopoledne, také bombardován. Egypťané z toho obvinili Izrael. Výsledkem je, že přechod je nyní také uzavřen.





Jinými slovy, Gazanští občané nemají žádnou cestu ven. A do tohoto tlakového hrnce, vyhlídky na možnou pozemní ofenzívu, se na hranicích shromažďují izraelské jednotky.





Pásmo Gazy je často popisováno jako vězení pod širým nebem.





Nyní se dokonce jeho zdi blíží proti jeho obyvatelům.







Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 11:









