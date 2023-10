Lékař v Gaze: Lidí hromadně umírají. A proč? Jen kvůli aroganci politiků

14. 10. 2023

Moderátor Channel 4 News: Mluvil jsem s lékařem, který se tento týden už čtyřikrát stěhoval ve snaze zůstat v bezpečí, zůstat naživu, ale zůstal ve městě Gaza a na severu pásma. Khamis Elessi je konzultantem v oblasti neurorehabilitace a medicíny bolesti. Zeptal jsem se ho, proč se neevakuoval na jih.

Khamis Elessi: Nemoho jít, protože jsou tam tisíce lidí, kteří se snaží utéct, a nejen to, není pro ně místo, kam by mohli jít, protože když půjdete do Han Yunis, půjdete do středního pásma, najdete tam zabíjení. Takže se vrhnete zpátky domů a řeknete si, že raději zemřu doma místo na ulici, protože v Gaze není žádné bezpečné místo. V Gaze teď není žádné bezpečné místo.

Moderátor: Takže aby bylo jasno, vy se nehodláte evakuovat a kolem vás jsou tisíce lidí. Říkáte mi, kteří se buď nemohou evakuovat, nebo se evakuovat nechtějí.





Khamis Elessi: Protože protože i my jsme se snažili evakuovat. Policisté blokují silnice, takže říkají, že nechceme další Nakhbu, další odsun Palestinců. Takže když jsem uvažoval o tom, že půjdu, tak mi řekli, že nemůžete, protože ta cesta je zablokovaná. Tak jsem se otočil a jdu zpátky ke svým. Třetí místo přestupu, protože už jsem se stěhoval na tři místa, takže prostě je to nad rámec materiálu.





Moderátor: Takže jenom aby bylo jasno, úřady, a tím myslím Hamás, říká lidem, že nemohou opustit evakuační oblast, protože se chtějí vyhnout dalšímu odsunu. Jinými slovy, plošný odsun lidí, jako v roce 1948.





Khamis Elessi: Ano, ano, ano, ano, ano.





Moderátor:A to je to, co vám říkají na kontrolních stanovištích.









Moderátor: Co tedy očekáváte od následujících 24 nebo 48 hodin?





Khamis Elessi: Očekávám, že bude zaznamenáno více a více úmrtí, protože každý den přibývají dvě stovky mrtvých. Jen včera jsme jich zaznamenali 1100. Dnes odpoledne jich máme 1300. Teď jich máme 1800. Takže a jestli se nám podaří dostat zpod trosek mrtvé děti, které byly pohřbeny pod svými domy, čísla přesáhnou 2500, to vám říkám. Říkám vám, že číslo přesáhne 2500 hned teď.





Takže budou zabíjeni další a další a kvůli čemu? Kvůli čemu? Jen proto, aby se nasytila arogance některých vůdců.





Takže toto je moje poslední poselství. Možná mě zítra nenajdete. Budu mezi mrtvými. Ale toto je poselství, které chci předat především vám a každému dalšímu člověku s živým svědomím v srdci a v mysli, aby zastavil tento probíhající nápor a zastavil ho hned.





Moderátor: Pane doktore Elessi, slyším, co říkáte, a situace zní hrozně a jsem velmi rád, že nám vyprávíte svůj příběh a popisujete situaci, ve které se nacházíte, protože je třeba, aby to bylo slyšet. Můžete nám ale přece jen trochu podrobněji říct, co se děje ve vaší nemocnici, jaký je stav pacientů, jak obtížné je evakuovat nějaké pacienty? Za těchto okolností prostě tyto věci popište.





Khamis Elessi: V podstatě, v podstatě včera, včera jsem byl v primářské nemocnici a včera měli ještě možná nějaké pohonné hmoty na další tři dny, takže za dva dny bude nemocnice zavřená. Dneska už nemají žádná lůžka pro pacienty, žádná lůžka na JIPce. Takže pacienti jsou vidět na schodech, na ulicích u parkovišť, protože už nemají žádná lůžka.





Pacienti přicházejí po stovkách. Bohužel přichází stále více pacientů s těžkými zraněními. Nejsou už žádné léky. Žádné další léky, žádné další světlo, žádný další kyslík. Žádné další ventilátory pro pacienty na jednotkách intenzivní péče, protože už není elektřina, takže další a další pacienti budou umírat nepřímo kvůli tomuto probíhajícímu masakru před očima a ušima moderního světa, bohužel.





Zdroj v angličtině (od minuty 10):









Ano, říkají vám, my nechceme, abyste se stěhovali to se nestane a my to nedovolíme a i kdybychom chtěli jít, tak nenajdeme žádné bezpečné místo, protože jsme našli lidi, jak se vracejí z Kanunisu zpátky do Gazy, utíkají z Kanunisu. Takže když jsme viděli lidi, jak utíkají z Kanunisu a Rafáhu, což má být konečná bezpečná destinace, zpět do Gazy, a oni odtamtud utíkají jako o život...