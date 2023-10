Diplomatické úsilí USA nevede ke zmírnění katastrofální situace Palestinců v Gaze

17. 10. 2023

čas čtení 7 minut







Antony Blinken se po cestě po Perském zálivu vrací do Izraele a Joe Biden údajně zvažuje návštěvu v souvislosti s humanitárními obavami ohledně Gazy



Intenzivní diplomatické úsilí vedené Spojenými státy v pondělí neuspělo a nepodařilo se zmírnit těžkou situaci dvou milionů Palestinců uvězněných pod bombardováním v Gaze, kde docházejí zásoby vody, potravin a léků a hrozí humanitární katastrofa.



Americký ministr zahraničí Antony Blinken se vrátil do Izraele po cestě po pěti arabských státech Perského zálivu a Egyptě v rámci pokračující, ale slábnoucí diplomatické mise. Americká média informovala, že Joe Biden zvažuje cestu do Izraele, neboť již tak zoufalá situace se drasticky zhoršuje.

Nákladní automobily s nezbytně nutnými zásobami čekají už několik dní na egyptském hraničním přechodu s Gazou, ale opakované izraelské údery a diplomatická patová situace s Káhirou způsobily, že nesmějí vjet do Gazt. Jak informoval novinář BBC v Gaze, v pondělí večer na hraniční přechod opět dopadl izraelský nálet, což je již čtvrtý izraelský útok na tuto oblast od začátku války.

Obyvatelé pásma Gaza, které ovládá Hamás, uvedli, že údery v noci z neděle na pondělí byly zatím nejtěžší. Konflikt trvá již desátý den.



Podle jednoho z představitelů humanitární pomoci bylo v pondělí ráno do Gazy z Egypta vpuštěno několik nákladních aut OSN s ropou, ale přechod zůstal pro většinu humanitárních dodávek uzavřen. "Žádné potraviny, nic takového se nedostalo přes přechod," uvedl zdroj pomoci. "Nikdo není schopen přes tuto hranici cokoli dostat."



Egyptské bezpečnostní služby již dříve ujistily humanitární agentury a novináře, že bylo dosaženo dohody o otevření přechodu Rafáh v pondělí v 9 hodin ráno. V reakci na to však úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vydal jednořádkové prohlášení, v němž se uvádí: "Žádné příměří neexistuje."



Podle představitelů OSN jsou v Gaze ohroženy životy tisíců pacientů a civilisté - Palestinci i cizinci - bezmocně čekají v Gaze bez možnosti úniku. Blinkenův tým se snažil vyjednat bezpečný průchod ven přes přechod Rafáh pro přibližně 500 Palestinců s americkým občanstvím, kteří tam uvízli.



"Brána je zavřená. Nikoho nepustili dál," řekla jedna z Palestinek, která se v pondělí pokoušela přejít. "Přišli jsme v devět hodin ráno. Teď je skoro 13.15 a neotevřela se ani na vteřinu." Mnozí další čekali na telefonát, že je přechod otevřen.



V Gaze docházejí základní prostředky pro udržení života tváří v tvář totální izraelské blokádě a bombardovací kampani, která je odvetou za útok Hamásu z minulého týdne, při němž zahynulo více než 1 300 Izraelců, většinou civilistů.



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA uvedla, že od vpádu Hamasu byl milion lidí vnitřně vysídlen a palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v Gaze bylo zabito 2 329 Palestinců.



Palestinci v Gaze stále častěji přežívají díky pití špinavé a slané vody. Izrael uvedl, že obnovil čerpání části vody do oblasti na jihu pásma, ale nebylo jasné, kolik se jí tam dostává.



Hamás v pondělí pokračoval v odpalování raket a byly hlášeny útoky na Tel Aviv a další izraelská města. Odpoledne byl izraelský parlament v Jeruzalémě, Kneset, nucen přerušit aktivní zasedání, protože zákonodárci spěchali do krytů, zatímco houkaly sirény.





Zatímco na jihu Izraele zuřila válka, na severu začala izraelská vláda evakuovat obyvatele z 28 vesnic v okruhu 2 km od Libanonu, uvedla v pondělí armáda. Tento krok následoval po přestřelkách s libanonskou militantní skupinou Hizballáh v uplynulých dnech, včetně pondělního útoku Hizballáhu na pět izraelských pozic.





V době, kdy Izrael shromažďuje vojáky a obrněné síly kolem hranic Gazy v rámci příprav na pozemní invazi, Biden prohlásil, že by bylo "velkou chybou", kdyby se Izrael 18 let po stažení svých sil pokusil území znovu obsadit pozemními jednotkami.



V pondělí Biden zrušil plánovanou cestu do Colorada, aby místo toho jednal o národní bezpečnosti v souvislosti s krizí v Gaze, přičemž se objevily zprávy, že by v příštích dnech mohl navštívit Izrael.



Michael Capponi, vedoucí humanitární agentury Global Empowerment Mission, která na egyptské straně hranice shromáždila zásoby humanitární pomoci, v pondělí ráno uvedl, že úřady v Káhiře sdělily, že přechod bude otevřen "s největší pravděpodobností v nejbližších dnech".



Řekl: "USA chtějí zajistit, aby docházelo k řádné kontrole nákladních vozidel, aby se Hamás nedostaly zbraně. Myslím, že to je [hlavní] problém. Události, které se v regionu odehrávají, mají potenciál stát se jednou z největších humanitárních krizí v nedávné historii.



Je naší povinností a závazkem pomoci všem lidským bytostem, které se ocitly na křižovatce této války. Naše první kamiony s pomocí přijíždějí do fronty u brány Rafáh již dnes. Dodávky koordinujeme s agenturami OSN uvnitř Gazy."



V úterý má do Káhiry přijet šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths, který by měl tento týden navštívit také Izrael, kde bude žádat o umožnění přísunu životně důležité pomoci do Gazy. Před odletem Griffiths vyzval Hamás, aby okamžitě propustil rukojmí, a uvedl, že lidé uvěznění v Gaze by měli mít možnost přesunout se mimo nebezpečí.



O víkendu dorazil na Sinajský poloostrov na egyptské straně hranice letoun se zdravotnickým materiálem od Světové zdravotnické organizace. Zásilka obsahovala traumatologické obvazy a léky pro 1 200 zraněných pacientů, dále léky pro 1 500 pacientů se srdečními problémy a dalšími onemocněními, spolu se základními zdravotnickými potřebami pro 300 000 lidí, včetně těhotných žen.



Světový potravinový program sestavuje na egyptské straně hranice konvoj kamionů se 100 tunami potravinových balíčků a 15 tunami obohacených sušenek. Lékaři v nemocnicích v Gaze uvedli, že pokud brzy nedorazí rychlá lékařská pomoc, mohou zemřít tisíce lidí. Řekli, že mnoho pacientů, včetně novorozenců v intenzivní péči, nemůže být přesunuto v souladu s izraelským příkazem, aby se milion civilistů přesunul do jižní poloviny enklávy.







Zdroj v angličtině ZDE

Blinkenovu regionálnímu diplomatickému úsilí se zatím nepodařilo dosáhnout svých cílů, jimiž je vytvoření bezpečného útočiště pro civilisty v Gaze a otevření koridorů pro humanitární dodávky.Uvedl však, že za svého turné slyšel "společný názor, že musíme udělat vše pro to, aby se to nerozšířilo na další místa; společný názor na ochranu nevinných životů; společný názor na to, aby se dostalo pomoci Palestincům v Gaze, kteří ji potřebují, a na tom velmi pracujeme".S Netanjahuem se Blinken setkal krátce po přistání a telefonicky hovořil také s tureckým ministrem zahraničí Hakanem Fidanem. Turecká státní média informovala, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovořil se svým íránským protějškem Ebrahimem Raisim a uvedl, že Ankara vyvíjí "intenzivní úsilí" o dodání humanitární pomoci do Gazy a že "je třeba se vyhnout krokům, které zvyšují napětí".