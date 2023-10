Pozor: V tvrzeních o tom, kdo vybombardoval v úterý nemocnici v Gaze, jsou vážné nesrovnalosti

19. 10. 2023

čas čtení 5 minut

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma, středa 18.10., 19 hodin: Co vlastně víme o včerejším výbuchu v nemocnici a o protichůdných tvrzeních Izraele a Hamásu? Nebylo možné provést žádné nezávislé ověření. Náš hlavní zpravodaj Alex Thompson však zkoumal důkazy, které zatím předložily obě strany, a upozorňujeme, že tato reportáž obsahuje znepokojivé záběry hned od začátku.

Zdroj od minuty 8:







Reportér: V úterý večer, jako každý večer, se kamery zpravodajských agentur zaměřily v Gaze na oblohu, aby zaznamenaly výbuchy, a za pět minut sedm zachytily něco, co vypadá jako raketa nad Gazou, která zřejmě exploduje ve vzduchu. Krátce poté následují dva výbuchy, přičemž druhý, pravděpodobně na parkovišti u nemocnice, způsobí rozsáhlý a okamžitý požár. Neexistuje žádný důkaz, že výbuchy ve vzduchu a na zemi spolu nutně souvisejí.











Hovořili jsme s jednou očitou svědkyní:





Svědkyně: "Bydlím velmi blízko nemocnice a viděli jsme, víte, sousedé viděli, jak bomby padají na nemocnici. Výbuch byl tak mohutný a obrovský. A ta hora ohně stoupajícího k nebi byla tak strašná, že jsme okamžitě věděli, že se jedná o nemocnici All Ahli. Je to baptistická nemocnice, nejstarší křesťanská nemocnice v pásmu Gazy."





Reportér: Doktor Mohammed Al Naka řekl, že nebylo žádné varování a že se zde ukrývalo asi 3000 lidí. Řekl, že nevíme, co to bylo, ale víme, co to způsobilo poté, co se to zaměřilo na děti, které byly rozsekány na kusy.





Podle ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem v Gaze bylo zabito 471 lidí. Pokud je to tak, je to zdaleka nejhorší jednorázová ztráta na životech pro Palestince. Za všechny dlouhé války s Izraelem.









Lékaři uspořádali tiskovou konferenci uprostřed provizorní márnice. Je jasné, že byly zabity přinejmenším desítky lidí. Arcibiskup z Canterbury navíc uvedl, že nemocnice byla bombardována už o víkendu. Nejméně čtyři civilisté byli zraněni a v neděli Izraelci telefonovali a vyzvali všechny k evakuaci.









Gaza dnes. Škody způsobené izraelským náletem. Betonové budovy jako palačinky, zhroucení konstrukcí v širokém okolí, stopy po střepinách. Velké krátery jsou obvyklé, pokud raketa zasáhne otevřený terén, nikoliv budovu, jako je parkoviště.





To je to, co dnes vidíte v nemocnici. Malé krátery, jaké byste očekávali od zásahu minometem nebo dělostřeleckou střelou, ne od rakety. Okolní budovy mají jen povrchové poškození, nikoliv zhroucení konstrukce. Některá okna přilehlého kostela zůstala nepoškozená.





To činí úder izraelské rakety s pozemní detonací nepravděpodobným, ale nevylučuje to leteckou munici, která by mohla způsobit velké ztráty na životech, ale způsobila by mnohem menší strukturální škody.





Jaké je tedy vysvětlení Izraele? Protože tušili velký problém, pracovali celou noc na tom, aby svou verzi zveřejnili. Nejdříve tisková konference.





Mluvčí IDF: "Dobré ráno všem."





Reportér: Závěr. Vše způsobila špatně odpálená raketa Islámského džihádu.





Mluvčí IDF: "Podle našich zpravodajských informací Hamás prověřil zprávy, pochopil, že šlo o chybně odpálenou raketu Islámského džihádu, a rozhodl se zahájit celosvětovou mediální kampaň, aby utajil, co se skutečně stalo."



Reportér: Prezentovali audiozáznam rozhovoru údajných operativců Hamásu, kteří to přiznali. Hamás to označuje za zjevný výmysl.





Dva nezávislí arabští novináři nám řekli totéž kvůli jazyku, Přízvuku, dialektům, syntaxi a tónu, z nichž nic není podle nich věrohodné.





A dále, Izrael tvrdí, že neúspěšná raketa Islámského džihádu byla vypálena odsud, ze hřbitova velmi blízko nemocnice. Ale podívejte se znovu na video z této události. Trajektorie střely neodpovídá tomuto místu, je to příliš vysoko, příliš vodorovně.





Matoucí je, že izraelská prezentace také uvádí, že raketa byla vypálena z místa dole na jihozápadě. Nemůže to být obojí. Islámský džihád tvrdí, že šlo o izraelskou raketu, a mají hlavici, která to dokazuje, ale nepředložili ji.





Joe Biden: Chtěl jsem tu dnes být.





Reportér: Joe Biden věří Izraeli, stejně jako OSN. Velká část arabského světa a mnozí mimo něj nevěří. A Izrael už dříve vyráběl válečnou propagandu. Jeho tvrzení o tom, že není zodpovědný za zastřelení britského filmaře Jamese Millera v Gaze před dvaceti lety, bylo široce odmítnuto, a to i britským soudem. Izrael loni popřel, že by zastřelil palestinskou americkou fotoreportérku Sharinu Abu Oakleyovou, aby později couvl a přiznal, že ji pravděpodobně zabil. Jen dva příklady z dlouhé řady.





A jak jsme viděli, Izrael již zaútočil na tuto nemocnici a v úterý byl obviněn z bombardování školy chráněné OSN, při němž zahynulo několik civilistů.





Izrael a Hamás si mohou tweetovat, co chtějí. Pravda o tom, co se zde v úterý večer stalo, vyžaduje nezávislé odborné vyšetřování. K němu nedochází.



0