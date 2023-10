BBC přiznává, že bylo "chybou spekulovat" o výbuchu v nemocnici v Gaze

20. 10. 2023

BBC přiznala, že bylo "chybou spekulovat", že za výbuchem v nemocnici v Gaze stojí Izrael, upozorňuje Meghny Amin. BBC přiznala, že bylo "chybou spekulovat", že za výbuchem v nemocnici v Gaze stojí Izrael,

Stovky lidí, mnoho z nich ženy a děti, byly údajně zabity během náletu na baptistickou nemocnici al-Ahli v úterý, více než týden poté, co Hamás zahájil vražedné běsnění v Izraeli.

Hamás z útoku obvinil Izrael, zatímco Tel Aviv trdí, že to bylo selhání rakety Islámského džihádu, další teroristické skupiny operující v pásmu Gazy.

I když situace ještě nebyla potvrzena, BBC nyní připustila, že spekulace byly chybné, když reportér obviňoval Izrael.





Novinář BBC Jon Donnison řekl v úterý ve 8 hodin večer, krátce po útoku: "Je těžké si představit, co jiného by to mohlo být, vzhledem k velikosti exploze, kromě izraelského náletu nebo několika náletů, protože když jsme viděli rakety vypálené z Gazy, nikdy jsme neviděli výbuchy takového rozsahu."

"Mohli bychom vidět půl tuctu nebo možná několik dalších lidí, kteří by byli zabiti při takových raketových útocích, ale nikdy jsme neviděli nic takového druhu exploze na videu, které jsem sledoval dříve, což, jak říkáte, musí být ještě ověřeno."

Komentář vyvolal odpor bývalé ministryně kultury Nadine Dorries napsala na Twitteru: "Kdo je ten propagandista v BBC? Je to novinář?"

BBC ve svém prohlášení uvedla, že zpravodajství přezkoumala a že je "špatné spekulovat".

BBC na své stránce s opravami a vysvětleními uvedla: "Přezkoumali jsme naše zpravodajství o bezprostředních následcích výbuchu v arabské nemocnici Al-Ahli ve městě Gaza v úterý večer. Během toho náš dopisovatel podával okamžitou analýzu přímo na místě z Jeruzaléma, což byl matoucí a obtížný příběh."

"Pořad opakovaně dával najevo, že ještě musí ověřit, kdo za výbuchem stojí, a to i při vystoupení moderátora."

Korespondent řekl, že Izraelci byli kontaktováni a vyšetřují to, a dodal: "Je těžké si představit, co jiného by to mohlo být vzhledem k velikosti exploze, než izraelský nálet nebo několik náletů."

Pak vysvětlil, že za svou zkušenost reportéra v Gaze nikdy neviděl výbuchy takového rozsahu způsobené raketami vypálenými z tohoto území. Znovu zdůraznil, že snímky musí být ještě ověřeny.

"Uznáváme, že i v této rychle se vyvíjející situaci bylo chybou takto spekulovat, i když v žádném okamžiku neoznámil, že šlo o izraelský úder."

Prohlášení pokračovalo: "Toto nepředstavuje celou produkci BBC a každý, kdo sleduje, poslouchá nebo čte naše zpravodajství, může vidět, že jsme předložili protichůdná tvrzení obou stran o explozi, jasně ukazující, kdo je říká a co víme nebo nevíme."

Deadline poznamenává, že prohlášení zaslané ve středu zastávalo odlišné stanovisko, když uvedlo: "Odmítáme tato tvrzení o našem pokrytí; každý, kdo to sleduje, poslouchá nebo čte, může vidět, že jsme předložili protichůdná tvrzení obou stran o útoku, jasně ukazující, kdo je říká a co víme nebo nevíme."

Americký prezident Joe Biden během návštěvy Izraele uvedl, že se nezdá, že by výbuch způsobila země nebo její ozbrojené síly, a řekl premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že "to vypadá, jako by to udělala druhá strana".

Mluvčí Izraelských obranných sil kontradmirál Daniel Hagari novinářům řekl, že armáda byla schopna dokázat, že výbuch byl způsoben špatně odpálenou raketou skupiny Islámský džihád.

Řekl, že Hamás vypálil salvu raket na Izrael v 6:15 a dalších 10 raket Islámského džihádu v 6:59 – ve stejnou dobu, kdy byly hlášeny první zprávy o výbuchu v nemocnici.

Jeden z Netanjahuových hlavních poradců podobně obvinil z katastrofy selhavší raketu vypálenou skupinou Islámský džihád.

V rozhovoru pro Sky News Mark Regev řekl: "Statistiky jsou jasné. V minulých kolech bojů asi 33 % raket Islámského džihádu vypálených na Izrael selhalo a dopadlo do Gazy."

"Naše rozvědka nám hlásí, že v blízkosti nemocnice došlo k palbě Islámského džihádu a zřejmě došlo k poruše rakety a zasáhla nemocnici."

Britský ministr bezpečnosti Tom Tugendhat ve čtvrtek ráno řekl, že britské zpravodajské služby stále pracují na zjištění faktů o výbuchu. Premiér Rishi Sunak se odmítl vyjádřit k tomu, kdo nese za výbuch odpovědnost.



Zdroj v angličtině: ZDE

