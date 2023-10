Konflikt Izraelci-Hamas: Izraelská armáda obviňuje mezinárodní novináře, ti konstatují, že její prohlášení nejsou příliš důvěryhodná

18. 10. 2023

čas čtení 6 minut

- Biden letí do Izraele, summit v Jordánsku byl zrušen; smrtící výbuch v nemocnici v Gaze vyvolal protesty na Blízkém východě



- Izraelský vojenský mluvčí se kriticky vyjádřil k mediálnímu zpravodajství o výbuchu v nemocnici al-Ahlí al-Arabí a uvedl, že média šířila lži Hamásu a že některé z těchto zpráv a titulků stále nebyly opraveny.



Řekl: "Chápu touhu zveřejňovat zprávy, ale doufám, že se všichni shodnete na tom, že na prvním místě je přesnost a věrohodnost informací. IDF jednají v souladu s mezinárodním právem. Závěrem bych chtěl říci, že tento incident ukazuje, jak se tvrzení, v tomto případě nepravdivá a nepodložená obvinění teroristů vůči Izraeli, mohou šířit a rozdmýchávat napětí v regionu."



Výslovně uvádí, že ostatní země budou sledovat, co vysílá BBC.



K tomu, jak mohla raketa vypálená z Gazy způsobit tak velké škody, řekl: "Existence pohonné hmoty způsobila větší explozi než samotná hlavice. A to způsobilo škody, výbuchy, které zde vidíme na hořících autech".

Novináři, zpochybňovali na důvěryhodnost vysvětlení IDF, přičemž jeden z nich uvedl, že "upřímně řečeno, IDF má v otázce důvěryhodnosti méně než dokonalé výsledky".



Mluvčí na to reagoval slovy: "V minulosti jsme sami byli příliš rychlí Proto jsme si při této události dali na čas, trvalo nám to více než pět hodin. Chtěli jsme si vše dvakrát ověřit, ujistit se, že jsme důvěryhodní."



Izraelská armáda tvrdí, že od 7. října asi 450 palestinských raket nedosáhlo svého cíle, když byly vypáleny na Izrael z území pásma Gazy, a že výbuch v nemocnici byl způsoben právě tímto způsobem. IDF tvrdí, že raketa byla vypálena zpoza nemocnice a že zachytila hovor s Palestinci, kteří diskutovali o neúspěšném odpalu.

Izraelský vojenský mluvčí uvedl, že tvrzení, že Izrael bombardoval nemocnici, jsou "nepravdivá a nepodložená".



Pozn. JČ: Vzhledem k tomu, že v Gaze zřejmě nyní umírá v důsledku vypnutí dodávek vody mnoho lidí na dehydrataci a že OSN a mezinárodní lidskoprávní organizace opakovaně ostře kritizují postup Izraele, tvrzení mluvčí izraelské armády, že postupuje v souladu s mezinárodním právem, nepůsobí příliš přesvědčivě.

- Německý kancléř Olaf Scholz vyzval k "důkladnému vyšetření" výbuchu v nemocnici al-Ahlí al-Arabí, při němž podle odhadů v noci zahynulo 300 až 500 lidí.



Na sociálních sítích napsal:



Jsem zděšen záběry, které dostáváme z výbuchu v nemocnici v Gaze. Byli zraněni a zabiti nevinní lidé. V myšlenkách jsme s rodinami obětí. Je důležité, aby byl tento incident velmi pečlivě vyšetřen



- Ve Velké Británii ministr Andrew Griffith uvedl, že stále není jasné, kdo stojí za "ničivým" výbuchem v nemocnici ve městě Gaza.



Podle agentury PA Media ministr hospodářství při ministerstvu financí řekl rozhlasové stanici Times Radio: "Nebudu spekulovat ani se pokoušet přisuzovat. Nemyslím si, že by to kdokoli z nás v tuto konkrétní chvíli věděl. Budeme spolupracovat se spojenci a pokusíme se zjistit, co se stalo."



- Vedoucí britské bezpečnostní služby MI5 Ken McCallum uvedl, že agentura věnuje "velmi pozorně" pozornost událostem na Blízkém východě.



Řekl: "Jednoznačně existuje možnost, že hluboké události na Blízkém východě buď vyvolají větší objem hrozeb pro Británii a/nebo změny v podobě toho, co je cílem, ve smyslu toho, jak se lidé inspirují.



"Teroristé mohou čerpat inspiraci nejen z toho, co vidí, že se děje uvnitř Spojeného království, ale i z toho, co vidí, že se děje na Blízkém východě nebo na kontinentu či jinde. Bylo by tedy hloupé, kdybychom tomu nevěnovali velkou pozornost, což také děláme."



- Výbuch v nemocnici al-Ahlí al-Arabí v Gaze v úterý večer, který si údajně vyžádal stovky mrtvých, se stal hromosvodem hněvu v celém regionu a vyvolal protesty v arabském světě i mimo něj.



Hamás z výbuchu obvinil izraelský nálet, zatímco izraelská armáda uvedla, že nemocnici zasáhla raketová palba odpálená palestinskou militantní skupinou Islámský džihád. Islámský džihád odpovědnost popřel. Íránem podporovaný libanonský Hizballáh vyzval ke "dni hněvu", který se bude konat v době příjezdu amerického prezidenta Joea Bidena do regionu.



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které řídí Hamás, uvedlo, že bylo zabito nejméně 500 lidí. Mluvčí civilní obrany Gazy uvedl, že počet mrtvých je asi 300.



- Výbuch v nemocnici v Gaze prohloubil napětí na Blízkém východě a zvýšil riziko cesty amerického prezidenta Joea Bidena, který ve středu přiletí do Izraele, aby vyjádřil podporu jeho válce proti Hamásu. Biden bude při setkání s izraelskými představiteli klást "těžké otázky", uvedl Bílý dům.





Bílý dům oznámil, že Joe Biden již nebude cestovat do Jordánska.







- Rostou obavy, že lidé v Gaze začínají umírat na dehydrataci, protože jim dochází pitná voda. Izraelské nálety pokračují na palestinském území s 2,3 milionu obyvatel a zároveň je zde úplná blokáda potravin, elektřiny, léků a pohonných hmot. Počet mrtvých byl již před výbuchem v nemocnici vyčíslen na nejméně 3 000.



- Generální tajemník OSN António Guterres ve středu vyzval k "okamžitému humanitárnímu příměří". Vyzval také Izrael, aby "okamžitě umožnil neomezený přístup humanitární pomoci a reagoval tak na nejzákladnější potřeby obyvatel Gazy, z nichž drtivou většinu tvoří ženy a děti". Guterres přijede do Káhiry ve čtvrtek



- USA v úterý povolily nedůležitým pracovníkům a jejich rodinám opustit své velvyslanectví poblíž Bejrútu s odvoláním na nepředvídatelnou bezpečnostní situaci v Libanonu.



Zdroj v angličtině

