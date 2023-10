Gaza: Učebnicový příklad genocidy

19. 10. 2023

Izrael nařídil obléhaným obyvatelům severní poloviny pásma Gazy, aby se evakuovali na jih, a varoval, že brzy zintenzivní útok na severu pásma. Na základě tohoto příkazu se více než milion lidí, z nichž polovinu tvoří děti, horečně pokouší uprchnout uprostřed pokračujících leteckých úderů do obléhané enklávy, kde žádný cíl není bezpečný. OSN varovala, že útěk lidí ze severní části Gazy na jih způsobí "ničivé humanitární následky" a "promění to, co je již nyní tragédií, v kalamitní situaci". Izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že to, čeho jsme svědky, je "pouze začátek", píše izraelský historik a odborník na genocidu Raz Segal.

Izraelská kampaň, jejímž cílem je vysídlit obyvatele Gazy - a případně je zcela vyhnat do Egypta - je další kapitolou Nakby, v níž bylo během války v roce 1948, která vedla ke vzniku státu Izrael, vyhnáno ze svých domovů odhadem 750 000 Palestinců. Útok na Gazu lze však chápat i jinak: jako učebnicový případ genocidy, která se odehrává přímo před našima očima. Říkám to jako odborník na genocidu, který strávil mnoho let psaním o izraelském masovém násilí na Palestincích. Psal jsem o osadnickém kolonialismu a židovské nadřazenosti v Izraeli, o překrucování holocaustu za účelem podpory izraelského zbrojního průmyslu, o obviňování z antisemitismu za účelem ospravedlnění izraelského násilí vůči Palestincům a o rasistickém režimu izraelského apartheidu. Nyní, po sobotním útoku Hamásu a masové vraždě více než 1 000 izraelských civilistů, dochází k nejhoršímu z nejhoršího.

Podle mezinárodního práva je zločin genocidy definován "úmyslem zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou", jak je uvedeno v Úmluvě OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z prosince 1948. Při svém vražedném útoku na Gazu se Izrael k tomuto záměru hlasitě přihlásil.

Izraelský ministr obrany Yoav Gallant to 9. října prohlásil zcela jednoznačně: "Uvalujeme na Gazu úplnou blokádu. Žádná elektřina, žádné potraviny, žádná voda, žádné palivo. Vše je uzavřeno. Bojujeme proti lidským zvířatům a podle toho budeme jednat." Představitelé Západu tuto rasistickou rétoriku ještě posílili, když masové vraždění izraelských civilistů ze strany Hamásu - válečný zločin podle mezinárodního práva, který právem vyvolal zděšení a šok v Izraeli i na celém světě - označili za "akt čirého zla", jak řekl americký prezident Joe Biden, nebo za krok, který odráží "odvěké zlo", jak se vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Tento dehumanizující jazyk je zjevně myšlen tak, aby ospravedlnil rozsáhlé ničení palestinských životů; tvrzení o "zlu" ve svém absolutismu stírá rozdíly mezi bojovníky Hamásu a civilisty v Gaze a zamlčuje širší kontext kolonizace a okupace.

Úmluva OSN o genocidě uvádí pět činů, které spadají pod její definici. Tři z nich Izrael v současnosti páchá v Gaze: "1. Zabíjení členů skupiny. 2. Způsobení vážné tělesné nebo duševní újmy členům skupiny. 3. Úmyslné vytvoření životních podmínek skupiny, které mají vést k jejímu úplnému nebo částečnému fyzickému zničení." Izraelské letectvo podle svých vlastních údajů za šest dnů svrhlo na Gazu, která je jednou z nejhustěji obydlených oblastí na světě, více než 6 000 bomb. Organizace Human Rights Watch potvrdila, že mezi použitými zbraněmi byly i fosforové bomby, které zapalují lidská těla a budovy a vytvářejí plameny, které při kontaktu s vodou neuhasnou. To jasně ukazuje, co má Gallant na mysli, když říká "a podle toho jednat": ne se zaměřit na jednotlivé bojovníky Hamásu, jak tvrdí Izrael, ale rozpoutat smrtící násilí proti Palestincům v Gaze "jako takovým", řečeno jazykem Úmluvy OSN o genocidě. Izrael také zintenzivnil své 16 let trvající obléhání Gazy - nejdelší v novodobé historii, což je jasné porušení mezinárodního humanitárního práva. Podle Gallanta se jedná o "úplné obléhání". Tento slovní obrat, který výslovně naznačuje plán dovést obléhání až k jeho konečnému cíli, kterým je systematické ničení Palestinců a palestinské společnosti v Gaze, a to jejich zabíjením, vyhladověním, přerušením dodávek vody a bombardováním nemocnic

Nejen izraelští představitelé používají takový jazyk. Jeden z účastníků rozhovoru na provládním 14. kanálu vyzval Izrael, aby "proměnil Gazu v Drážďany". Kanál 12, nejsledovanější izraelská zpravodajská stanice, zveřejnil reportáž o Izraelcích, kteří vyzývají k "tanci na tom, co bývalo Gazou". Mezitím se v izraelských sociálních médiích stala všudypřítomnými genocidní slovesa - výzvy k "vymazání" a "srovnání se zemí" Gazy. V Tel Avivu byl na mostě spatřen transparent s nápisem "Nula Gazanů".

Izraelský genocidní útok na Gazu je skutečně zcela explicitní, otevřený a nestydatý. Pachatelé genocidy obvykle nevyjadřují své záměry tak jasně, i když existují výjimky. Například na počátku 20. století se němečtí koloniální okupanti dopustili genocidy v reakci na povstání domorodého obyvatelstva Herero a Nama v jihozápadní Africe. V roce 1904 vydal německý generál Lothar von Trotha "vyhlazovací rozkaz", který odůvodnil "rasovou válkou". Do roku 1908 německé úřady vyvraždily 10 000 Namů a dosáhly svého stanoveného cíle "zničit Herery", když zabily 65 000 Hererů, tedy 80 % obyvatelstva. Gallantovy rozkazy z 9. října nebyly o nic méně jednoznačné. Cílem Izraele je zničit Palestince v Gaze. A ti z nás, kteří to po celém světě sledují, zanedbávají svou povinnost mu v tom zabránit.

