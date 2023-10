Nikdy v historii Oxfamu jsme nezažili takovou humanitární krizi, jako je ta v Gaze

20. 10. 2023

Nedaleko přechodu v Rafáh zranil Izrael bombardováním několik humanitárních pracovníků OSN, informovala ve čtvrtek v podvečer televize BBC.





Našim zaměstnancům namísto poskytování humanitární pomoci jde o život. Potřebujeme okamžité příměří - v zájmu Palestinců i Izraelců, píše šéf britské pobočky humanitární organizace Oxfam GBDhananjayan Sriskandarajah.





Hodně nadějí se vkládá do otevření hraničního přechodu Rafáh, který umožní přísun pomoci z Egypta do Gazy. Ale ani 20 nákladních aut nevyřeší humanitární katastrofu, kterou vidíme v tomto obléhaném pásmu země. Joe Biden, Rishi Sunak a další světoví lídři by měli vyzvat k okamžitému příměří a k neomezenému a bezpečnému přístupu humanitárních pracovníků, aby mohli poskytovat pomoc a opravovat základní služby.



Oxfam poskytuje humanitární pomoc lidem, kteří se ocitli ve válce, již desítky let. Děláme to v Somálsku, Jemenu a Sýrii a již desítky let to děláme v Palestině. To, co se dnes děje v Gaze, však nemá obdoby.