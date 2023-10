Válka mezi Izraelem a Hamásem: Bílý dům slibuje "pokračující přísun" pomoci do Gazy, Izrael zesiluje nálety na severu pásma Gazy

23. 10. 2023

- Světoví politikové vyzývají Izrael k ochraně civilistů

Vedoucí představitelé USA, Spojeného království, Francie, Kanady, Německa a Itálie vyzvali Izrael, aby dodržoval mezinárodní právo a chránil civilní obyvatelstvo, a zároveň zopakovali, že Izrael má právo bránit se proti terorismu.



- Ve svém nejnovějším příspěvku na sociálních sítích Izraelské obranné síly (IDF) prohlásily, že za posledních 24 hodin "IDF zaútočily na více než 320 cílů v celém pásmu Gazy", a uvedly, že pokračují v útocích na "teroristickou infrastrukturu a vojenské cíle".



- Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze sděluje, že izraelské údery od zahájení kampaně 7. října v reakci na překvapivý útok Hamasu uvnitř Izraele, při němž zahynulo přes 1 400 Izraelců, většinou civilistů, dosud zabily 4 741 Palestinců a 15 898 jich zranily.



- Washington doporučil Izraeli odložit očekávanou pozemní invazi do Gazy, aby získal čas na vyjednání propuštění 212 rukojmích držených Hamásem a umožnil větší přísun pomoci palestinským civilistům, uvedl deník New York Times s odvoláním na americké představitele.



Spojené státy chtějí mít také více času na přípravu na možné útoky skupin podporovaných Íránem na americké zájmy, uvedl list a dodal, že takových útoků pravděpodobně přibude, až Izrael zahájí invazi.



- V uprchlickém táboře Džalazone nedaleko Ramalláhu na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu byli zabiti dva Palestinci, uvedlo v pondělí palestinské ministerstvo zdravotnictví, píše agentura Reuters.



Obyvatelé řekli agentuře Reuters, že izraelské síly provedly razii v táboře a rozsáhlé zatýkání, kde se střetly s ozbrojenci a některými mladíky, kteří házeli kameny.



- Tisíce lidí se v neděli v Berlíně zúčastnily shromáždění solidarity s Izraelem.

- Pozemní invaze se očekává, ale její načasování zůstává nejasné. Na otázku australské televizní stanice ABC, zda byla invaze odložena, aby bylo více času na vyvedení izraelských rukojmích z Gazy, se mluvčí izraelských obranných sil Jonathan Conricus zdráhal poskytnout jakýkoli vhled do úvah země:



To je velmi dobrá otázka. Odpověď, kterou mohu poskytnout, je, že se chystáme Hamás zcela zlikvidovat a přivést naše lidi domů.



A na otázku, zda je invaze nevyhnutelná, odpověděl:



Cílem je zcela vyřadit Hamás z jeho vojenských schopností. Pokud se to podaří ze vzduchu ... s velmi omezeným vystavením našich vojáků a menšími škodami na zemi, bylo by to skvělé.



Pokud by Hamás vyšel ze svých úkrytů, které skrývá pod civilisty ... a vrátil naše rukojmí, všech 212, a bezpodmínečně se vzdal, pak by válka skončila.



Pokud to neudělají, budeme muset pravděpodobně vstoupit my a zařídit to.



- Čína tvrdí, že regionální vyhlídky jsou "znepokojivé", riziko rozsáhlého konfliktu se zvyšuje

Čína považuje situaci v Gaze za "velmi vážnou", přičemž se zvyšuje riziko rozsáhlého pozemního konfliktu a rozšíření ozbrojených konfliktů podél sousedních hranic, informovala čínská státní média s odvoláním na zvláštního vyslance země pro Blízký východ.



- Bílý dům slibuje "pokračující přísun" pomoci do Gazy



Bílý dům slíbil "pokračující přísun" pomoci do Gazy poté, co do ní v neděli vstoupil druhý konvoj a Izrael pokračoval v bombardování obléhané enklávy i v pondělí v ranních hodinách.



Americký prezident Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu se v telefonickém rozhovoru dohodli, že "nyní bude pokračovat přísun ... kritické pomoci do Gazy", uvedl Bílý dům poté, co druhý konvoj 14 nákladních vozidel vjel do Gazy přes přechod Rafáh.



OSN upozornila, že objem pomoci, který do Gazy přichází, představuje pouhá 4 % denního průměru před vypuknutím bojů a zlomek toho, co je potřeba vzhledem k docházejícím zásobám potravin, vody, léků a pohonných hmot.

COGAT, izraelský obranný orgán odpovědný za palestinské civilní záležitosti, uvedl, že nedělní druhá dávka pomoci zahrnovala vodu, potraviny a zdravotnické potřeby a že vše bylo před dovozem do Gazy zkontrolováno Izraelem. Izrael nepovolil vstup žádného paliva do Gazy.





Dodávka přišla v době, kdy Izrael pokračoval v leteckých útocích na Gazu a soustředil se na střed a sever pásma, informovala palestinská média a dodala, že v pondělí časně ráno byly zasaženy oblasti poblíž tří nemocnic.





Vůdce republikánů nabídl významnou podporu žádosti Bílého domu o 106 miliard dolarů, včetně 14 miliard dolarů na pomoc Izraeli, 60 miliard dolarů na pomoc Ukrajině a dalších 14 miliard dolarů na zlepšení bezpečnosti na hranicích USA s Mexikem. Dalších 10 miliard dolarů by mělo být vyčleněno na humanitární pomoc a dalších 7 miliard dolarů na indo-pacifický region.



Devět republikánských senátorů ve čtvrtek napsalo McConnellovi dopis, v němž uvedlo, že pomoc Ukrajině a Izraeli by neměla být spojována dohromady. "Jedná se o dva oddělené konflikty a bylo by nesprávné využívat podporu pomoci Izraeli ve snaze dostat přes cílovou pásku další pomoc pro Ukrajinu," napsala skupina.



McConnell v neděli tento názor odmítl. "Vnímám to všechno jako vzájemně propojené," řekl během rozhovoru. "Ukrajinci ničí armádu jednoho z našich největších rivalů. Těžko na tom hledám něco špatného. Myslím, že je skvělé, že se brání."



- Při izraelském bombardování Gazy byl zabit palestinský fotoreportér Rošdí Sarrádž, informovalo Radio France.



Francouzská rozhlasová stanice uvedla, že Sarrádž byl zabit v neděli při izraelských úderech na Tel al-Hawa ve městě Gaza.



Jednatřicetiletý Sarradž pracoval jako "fixer" pro Radio France od roku 2021, uvedla rozhlasová stanice. Fixer je člověk, který doprovází novináře, pomáhá jim najít respondenty a někdy pomáhá s překladem.



"Ti, kdo ho znali a pracovali s ním, ho chválili jako vynikajícího novináře," napsalo Radio France. "Právě díky jeho práci mohl být život Palestinců a hrůzy války vylíčeny na vlnách [veřejnoprávního rozhlasu] France Inter."



Sarrádž spolu se svou ženou a přáteli založil tiskovou agenturu Ain Media, která podle Radio France zaměstnávala mimo jiné redaktory, kameramany a fotografy.



- Podle palestinského psychiatra se u dětí v Gaze vedle rizika smrti a zranění objevují i závažné traumatické příznaky.



V neděli ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené Hamásem uvedlo, že během 16 dní bombardování izraelskými silami od vražedného útoku Hamásu 7. října bylo zabito 1750 dětí. To je v průměru téměř 110 dětí denně. Tisíce dalších byly zraněny.



Psychologický dopad války na děti se projevil, řekl Fadel Abu Heen, psychiatr v Gaze. U dětí se "začaly objevovat závažné příznaky traumatu, jako jsou křeče, pomočování, strach, agresivní chování, nervozita a neopouštění rodičů".



"Nedostatek jakéhokoli bezpečného místa vyvolal všeobecný pocit strachu a hrůzy mezi všemi obyvateli a děti jsou nejvíce zasaženy," řekl.



- Nizozemský premiér Rutte a francouzský prezident Macron navštíví Izrael



V pondělí navštíví Izrael nizozemský premiér Mark Rutte a v úterý francouzský prezident Emmanuel Macron, uvedl úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



Další světoví představitelé, včetně amerického prezidenta Joea Bidena, britského premiéra Rishiho Sunaka a německého kancléře Olafa Scholze, již Izrael navštívili, aby vyjádřili solidaritu se zemí a , jak se předpokládá, soukromě vyzvali Izrael k opatrnosti.





- Obavy z rozšíření války vzrostly, když izraelská vojenská letadla zasáhla také dvě letiště v Sýrii a mešitu na okupovaném Západním břehu Jordánu, kterou údajně využívají militanti, a armáda rovněž opětovala palbu do Libanonu poté, co byl na sever Izraele vypálen dron a protiletadlové střely.



- Hamasem řízené ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že izraelské údery zabily 4 741 Palestinců a 15 898 jich zranily. Úřady v Gaze uvedly, že 40 % zabitých v pásmu Gazy byly děti. Izrael podniká útoky od 7. října, kdy při útoku Hamásu uvnitř Izraele zahynulo více než 1 400 Izraelců, většinou civilistů.



- Palestinská média informovala, že Izrael bombarduje také jižní města Rafáh a Chán Júnis. Útoky přišly několik hodin poté, co mluvčí izraelské armády Daniel Hagari vyzval obyvatele Gazy, aby se "v zájmu vlastní bezpečnosti" přesunuli na jih.



- Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že od 7. října bylo v Gaze zabito 29 jejích pracovníků.



- Lékaři v pásmu Gazy varují, že kvůli klesajícím zásobám paliva hrozí desítkám předčasně narozených dětí napojených na inkubátory bezprostřední smrt. Zdravotnická agentura OSN odhaduje, že "vážně ohroženo" je 130 předčasně narozených dětí, zatímco některé nemocnice tvrdí, že jim v řádu hodin dojde palivo do generátorů.



- Izraelská armáda uvedla, že počet lidí držených v zajetí byl potvrzen na 212. Páteční propuštění dvou Američanů vzbudilo naději, že se ostatní budou moci vrátit domů.







- Izrael uvedl, že opětoval palbu na Libanon poté, co byl na sever Izraele vypálen dron a protiletadlové střely. Izrael plánuje evakuovat dalších 14 obcí v oblasti.



- Izraelské stíhačky podnikly nálet na jižní předměstí města Aitaroun v jižním Libanonu, informovala v neděli pozdě večer libanonská státní média NNA.



- Izrael rovněž udeřil na Západním břehu Jordánu a v neděli brzy ráno zasáhl areál pod mešitou, který podle izraelské armády využíval Hamás.





- Benjamin Netanjahu v neděli varoval Hizballáh před otevřením druhé válečné fronty s Izraelem. Řekl: "Pokud se Hizballáh rozhodne vstoupit do války, udělá tím svou životní chybu. Zasáhneme ho silou, kterou si ani nedokáže představit, a význam pro něj i pro Libanon bude zničující."



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin uvedli, že USA očekávají, že válka mezi Izraelem a Hamásem se bude stupňovat zapojením zástupců Íránu. "Nechceme eskalaci," řekl Blinken. "Nechceme, aby se naše síly nebo náš personál dostaly pod palbu. Ale pokud k tomu dojde, jsme na to připraveni."



- Joe Biden v neděli telefonoval s vedoucími představiteli Kanady, Francie, Velké Británie, Německa a Itálie, aby s nimi projednal probíhající válku mezi Izraelem a Hamásem, uvedl Bílý dům.







- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navštíví v pondělí Teherán.



- Vůdce palestinského Hamásu Ismail Haníja a íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-Abdollahian jednali o způsobech zastavení izraelských "brutálních zločinů" v obléhané enklávě Gazy, uvedla skupina v nedělním prohlášení.



- Turecko v neděli vyslalo do Egypta své prezidentské letadlo se zdravotnickým týmem a zásobami, které vezlo humanitární pomoc pro Gazu.



- Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, v neděli prohlásil, že "netuší", kolik lidí zahynulo při výbuchu v anglikánské nemocnici v pásmu Gazy, a že předpokládat izraelskou vinu by se mohlo rovnat antisemitskému hanobení.





- V neděli se v Berlíně a Londýně sešly tisíce lidí, aby se postavily proti antisemitismu a podpořily Izrael. "Je neúnosné, že Židé dnes opět žijí ve strachu - ze všech míst právě v naší zemi," řekl německý prezident Frank-Walter Steinmeier davu u berlínské Braniborské brány, jehož počet organizátoři odhadli na 20 000 a policie na 10 000.



- Tisíce lidí se zúčastnily shromáždění v Paříži na první propalestinské demonstraci povolené policií od útoků Hamásu ze 7. října. Na náměstí Republiky přišlo podle policejních údajů vyjádřit solidaritu s Palestinci asi 15 000 lidí.





Vzkaz zněl: "Židé a Arabové, společně to zvládneme.".Aktivistům, členům hnutí Standing Together, byly zabaveny plakáty i trička s potiskem mírových hesel v hebrejštině a arabštině.Nešlo o ojedinělý incident. Po celém Izraeli jsou lidé zadržováni, propouštěni ze zaměstnání a dokonce napadáni za údajné projevy sympatií k Hamásu.Definice pro-hamasovských projevů se často rozšiřuje i na projevy soucitu s osudem palestinských dětí uvězněných v Gaze nebo na výzvy k míru, zejména pokud jsou vyjádřeny v arabštině a hebrejštině.Minulý týden byl po patnácti letech služby v nemocnici v Petah Tikvě suspendován ze své funkce její ředitel jednotky kardiologické intenzivní péče.Zjevným proviněním Abeda Samary byla jeho profilová fotografie na sociálních sítích - holubice nesoucí olivovou ratolest a zelenou vlajku s šahádou, muslimským vyznáním víry: "Není jiného Boha než Alláh a Mohamed je jeho prorok." Obrázek si pořídil loni, dávno před útokem Hamásu, ale přesto byl vnímán jako nějaký výraz podpory tomuto rozhořčení.uvedla agentura Associated Press. Tisková agentura píše:Zdravotnická agentura OSN odhaduje, že "vážnému riziku" je vystaveno 130 předčasně narozených dětí, zatímco některé nemocnice varují, že jim do vyčerpání paliva pro generátory zbývají hodiny.Izrael zakázal dovoz paliva do Gazy z obav, že se dostane do rukou militantní skupiny Hamas. Agentura OSN zodpovědná za Palestince tvrdí, že jí zbývají pouze třídenní zásoby pohonných hmot, které by mohly pokrýt kritické potřeby.Jakmile se generátory zastaví, ředitel nemocnice al-Aksá v centrální části pásma Gazy Ijád Abú Zahar se obává, že děti na novorozeneckém oddělení, které nemohou samy dýchat, zahynou."Zodpovědnost, která na nás leží, je obrovská," řekl.Nejméně sedm z téměř třiceti nemocnic v Gaze bylo nuceno zavřít kvůli škodám způsobeným neustálými izraelskými údery a nedostatkem elektřiny, vody a dalších zásob. Lékaři ve zbývajících nemocnicích uvedli, že jsou na pokraji sil. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky v neděli uvedla, že má dostatek paliva na tři dny, aby mohla uspokojit kritické potřeby."Svět se nemůže jen tak dívat na to, jak jsou tyto děti zabíjeny obléháním Gazy ... Nečinnost znamená odsoudit tyto děti k smrti," řekla Melanie Wardová, výkonná ředitelka humanitární skupiny Medical Aid for Palestinians.McConnell, mocný republikánský vůdce v americkém Senátu, také odmítl některé své kolegy z Republikánské strany v Senátu, kteří volali po balíčku oddělujícím pomoc oběma zemím, a v rozhovoru pro televizní stanici CBS v pořadu Face the Nation řekl, že by to byla "chyba".