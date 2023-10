USA: Republikán Mike Johnson byl po týdnech chaosu zvolen předsedou Sněmovny reprezentantů

26. 10. 2023

čas čtení 6 minut





Kongresman z Louisiany - a až čtvrtý kandidát Republikánské strany - získal podporu všech 220 republikánů, kteří se zúčastnili hlasování. Odmítá vojenskou podporu Ukrajině



Předsedou Sněmovny reprezentantů byl ve středu zvolen republikán Mike Johnson z Louisiany, který získal nejvyšší post ve stranickém hlasování a ukončil tak patovou situaci, která se táhla více než tři týdny.



Při hlasování získal Johnson podporu všech 220 republikánů, kteří odevzdali hlasovací lístek, zatímco všech 209 přítomných demokratů hlasovalo pro svého lídra Hakeema Jeffriese z New Yorku. Vzhledem ke čtyřem nepřítomným členům sněmovny potřeboval Johnson 215 hlasů, aby se stal předsedou sněmovny.

Předsedou Sněmovny reprezentantů byl ve středu zvolen republikán Mike Johnson z Louisiany, který získal nejvyšší post ve stranickém hlasování a ukončil tak patovou situaci, která se táhla více než tři týdny.Při hlasování získal Johnson podporu všech 220 republikánů, kteří odevzdali hlasovací lístek, zatímco všech 209 přítomných demokratů hlasovalo pro svého lídra Hakeema Jeffriese z New Yorku. Vzhledem ke čtyřem nepřítomným členům sněmovny potřeboval Johnson 215 hlasů, aby se stal předsedou sněmovny.





Mike Johnson je popírač výsledků voleb v roce 2020, klimaskeptik a odpůrce potratů





Poměrně málo známý republikán z Louisiany se dostal do centra pozornosti a pozornost se upřela na jeho extrémní názory.



Pokusil se zvrátit volby v roce 2020



V d

ešní Republikánské straně je podpora lži Donalda Trumpa o volebních podvodech při jeho porážce od Joea Bidena sotva obskurním postojem. Johnson však zašel ještě dál.



Po volbách r.2020 vyjádřil podporu Trumpově konspirační teorii, že hlasovací zařízení byla zfalšována. Později byl jedním ze 147 republikánů, kteří vznesli námitky proti výsledkům v klíčových státech, a to i poté, co 6. ledna zaútočil na Kongres protrumpovský dav, jehož výtržnosti jsou nyní spojeny s devíti mrtvými a stovkami odsouzených.





Johnson byl také autorem dokumentu podaného k americkému Nejvyššímu soudu v případu, v němž Texas usiloval o zrušení výsledků z nerepublikánských států. Podle New York Times právník republikánů ve Sněmovně reprezentantů označil Johnsonův dokument za protiústavní. Přesto přesvědčil 125 kolegů, aby jej podepsali.

Nejvyšší soud se jeho dokumentem odmítl zabývat. V úterý Johnson odmítl odpovědět na otázku týkající se jeho práce ve prospěch Trumpa - usmíval se, zatímco kolegové republikáni bučeli a posmívali se reportérovi.





V roce 2016, když kandidoval do Kongresu, řekl pro Louisiana Baptist Message, že "je v první linii 'kulturní války' a bránií náboženskou svobodu, posvátnost lidského života a biblické hodnoty, včetně obrany tradičního manželství, a další podobné ideály, když jsou napadány". Od té doby vedl úsilí o celostátní zákon "neříkejte gay", týkající se výuky problematiky LGBTQ+ ve školách, a je také proti genderově potvrzující péči o děti.

Ve středu prohlásila reverendka Jasmine Beach-Ferrarová, výkonná ředitelka Kampaně za jižanskou rovnost: "Johnson si udělal kariéru tím, že na každém kroku útočí na LGBTQ+ komunitu. Jeho postoje se vymykají jasné většinové podpoře rovnosti LGBTQ+ v naší zemi. Jeho nová vedoucí úloha je jen dalším důkazem nebezpečných priorit GOP a kritických sázek pro naši demokracii - a pro LGBTQ+ Američany - v roce 2024."





Ačkoli rozsudek Dobbs v. Jackson vrátil právo na potraty státům, Johnson se stal spoluautorem návrhů zákonů na jejich celostátní zákaz.

Johnson chce omezit programy, na které spoléhají miliony lidí.





"Moji vlastní rodiče jsou rozvedení," řekl Johnson. "Jak ví každý, kdo si tím prošel, bylo to trauma pro celou naši rodinu. Jsem velkým zastáncem manželství, věrnosti a všech věcí, které k němu patří, a na vlastní oči jsem viděl, jakou spoušť může [rozvod] způsobit."













Odmítá vojenskou podporu Ukrajině







Zdroj v angličtině ZDE

1

1305

Před vstupem do politiky Johnson pracoval pro Alianci na obranu svobody - tu organizaci Southern Law Poverty Center, která sleduje americké extremisty, označila za nenávistnou skupinu.Podle SPLC ADF "podporovala opětovnou kriminalizaci sexuálních aktů mezi dospělými LGBTQ+ osobami v USA a kriminalizaci v zahraničí; obhajovala státem posvěcenou sterilizaci transsexuálů v zahraničí; tvrdila, že LGBTQ+ osoby se častěji dopouštějí pedofilie; a tvrdila, že 'homosexuální agenda' zničí křesťanství a společnost".Ve středu hlavní poradce ADF Jeremy Tedesco popřel, že by organizace byla nenávistnou skupinou, a napadl označení SPLC jako zaujaté.Ve státní politice i na celostátní úrovni se Johnson snažil zrušit pokrok, jehož LGBTQ+ Američané dosáhli v boji za rovnoprávnost.Johnson si v Kongresu udržoval poměrně nízký profil, ale když loni Nejvyšší soud zrušil právo na potrat, Johnson oslavoval "historický a radostný den".Když si v roce 1999 bral svou ženu Kelly, dohodli se na "smluvním" manželství: na konzervativní křesťanské myšlence, která ztěžuje rozvod. Manželé Johnsonovi tuto myšlenku propagovali v pořadu Good Morning America televize ABC.V roce 2017 řekl Johnson voličům ve svém domovském státě, který je bohatý na ropu: "Klima se mění, ale je otázkou, zda je to způsobeno přirozenými cykly v průběhu historie Země. Nebo se mění proto, že jezdíme v autě? Nevěřím v to druhé. Nemyslím si, že je to hlavní příčina."Postavil se také proti návrhům na Green New Deal a byl jmenován "energetickým šampionem" Americkou energetickou aliancí, pravicovou skupinou, která obhajuje využívání fosilních paliv.Demokraté a pokrokáři ve středu Johnsonův nástup přivítali kritikou - a opozičním výzkumem.Tony Carrk, výkonný ředitel hlídacího psa Accountable.US, označil Johnsona za "krajně pravicového extremistu, který vedl zoufalý pokus o rozvrácení demokracie ... [který] se může pochlubit hlasovacím záznamem považujícím ho za jednoho z nejextrémnějších členů republikánské konference."Předseda Johnson znamená od Magovy [protrumpovské] většiny více téhož: nesmyslné stranické politické kousky, šíření nebezpečných konspirací a v konečném důsledku podkopávání americké demokracie."