V Evropě roste "všudypřítomný a neúprosný" rasismus

25. 10. 2023

čas čtení 5 minut



Průzkum mezi 6 752 osobami afrického původu ve 13 evropských zemích zjistil, že téměř polovina z nich se setkala s diskriminací

Bylo zjištěno, že třetina (35 %) černochů s vysokoškolskou kvalifikací vykonává nízko nebo středně kvalifikovaná povolání

Rasismus je v Evropě "všudypřítomný a neúprosný" a je na vzestupu - téměř polovina lidí černé pleti v členských státech, kteří se zúčastnili průzkumu EU, hlásí diskriminaci, od slovního napadání jejich dětí až po blokování pronájmu bytů ze strany majitelů.



Průzkum agentury EU pro práva osob afrického původu zjistil vysokou míru diskriminace ve všech oblastech života, od školství přes trh práce až po bydlení a zdravotnictví, přičemž jedny z nejhorších výsledků byly zaznamenány v Rakousku a Německu, kde jsou na vzestupu krajně pravicové strany.

Rasismus je v Evropě "všudypřítomný a neúprosný" a je na vzestupu - téměř polovina lidí černé pleti v členských státech, kteří se zúčastnili průzkumu EU, hlásí diskriminaci, od slovního napadání jejich dětí až po blokování pronájmu bytů ze strany majitelů.Průzkum agentury EU pro práva osob afrického původu zjistil vysokou míru diskriminace ve všech oblastech života, od školství přes trh práce až po bydlení a zdravotnictví, přičemž jedny z nejhorších výsledků byly zaznamenány v Rakousku a Německu, kde jsou na vzestupu krajně pravicové strany.



Průzkum, kterého se zúčastnilo 6 752 osob afrického původu ve 13 zemích - Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Švédsku - zjistil, že 45 % z nich se setkalo s rasovou diskriminací, což je o šest procentních bodů více než v roce 2016 (39 %).



V Rakousku a Německu tři ze čtyř dotázaných (72 % a 76 %) uvedli, že se v posledních pěti letech cítili diskriminováni, což je o polovinu více (51 % a 52 %), když byla stejná otázka položena v roce 2016.



Protiimigrační Alternative für Deutschland se po spolkových volbách v roce 2017 stala třetí největší německou stranou a zároveň největší opoziční stranou. V roce 2021 se jim dařilo méně, ale jejich vliv roste.



V červnu byl v Německu poprvé zvolen politik AfD do funkce okresního správce, což je obdoba starosty, a její nedávné volební triumfy na západě země ji vedly k tomu, aby se označila za "velkou celoněmeckou stranu".



V Rakousku vede v průzkumech před parlamentními volbami v příštím roce, které by měla vyhrát, strana Svobodných (FPÖ), založená v roce 1956, v jejímž čele stál bývalý nacistický funkcionář a důstojník SS.



Michael O'Flaherty, ředitel Agentury EU pro základní práva, která radí Evropské komisi v oblasti politiky, uvedl, že výsledky uvedené ve zprávě Being Black in the EU jsou "ostudné".



Vyzval všechny země EU, aby shromažďovaly údaje o rovnosti, včetně údajů o etnickém nebo rasovém původu, a pokusily se tak tento problém dále uchopit. Vzhledem k citlivým otázkám vyplývajícím z druhé světové války Německo na rozdíl od Velké Británie neshromažďuje údaje o rasové nebo etnické rozmanitosti při sčítání lidu.



O'Flaherty uvedl: "Je šokující, že od našeho posledního průzkumu v roce 2016 nedošlo k žádnému zlepšení. Naopak, lidé afrického původu čelí stále větší diskriminaci jen kvůli barvě pleti.



"Rasismus a diskriminace by v naší společnosti neměly mít místo. EU a její členské státy by měly tato zjištění využít k lepšímu zacílení svého úsilí a zajistit, aby i lidé afrického původu mohli svobodně využívat svých práv bez rasismu a diskriminace," dodal.



Rasismus, který agentura odhalila, prý ovlivňuje každodenní život lidí. Každý čtvrtý respondent (23 %) uvedl, že mu soukromý majitel nemovitosti zabránil v pronájmu bytu kvůli jeho rasovému nebo etnickému původu.





Čtvrtina (23 %) černochů uvedla, že někdo osobně pronesl urážlivé nebo výhružné poznámky na adresu jejich dítěte kvůli jeho etnickému nebo přistěhovaleckému původu. Téměř dva z pěti rodičů v Irsku (39 %), Německu a Finsku (oba 38 %) a Rakousku (37 %) uvedli takové zkušenosti.



Ve všech sledovaných zemích bylo zjištěno, že mladí lidé afrického původu třikrát častěji předčasně ukončují školní docházku ve srovnání s běžnou populací.



Každý čtvrtý respondent (26 %) uvedl, že byl během pěti let před průzkumem perlustrován policií. Z nich přibližně polovina (48 %) označila jejich policejní kontrolu za rasové profilování.



Průměrný podíl černochů, kteří uvedli, že se domnívají, že se stali obětí etnického profilování ze strany policie, se ve všech sledovaných zemích zvýšil ze 41 % v roce 2016 na 48 % v roce 2022, kdy byl proveden poslední průzkum.



Bylo zjištěno, že v průměru je míra zaměstnanosti osob afrického původu ve věku 20 až 64 let (71 %) podobná jako u obecné populace (73 %) ve stejném věkovém rozmezí. Téměř třetina (32 %) respondentů však pracuje v "základních povoláních", zatímco průměrná míra zaměstnanosti v těchto zaměstnáních u celkové populace ve všech 27 členských státech EU činila 8 %.



Téměř třetina (30 %) zaměstnaných osob afrického původu má smlouvu na dobu určitou. Tento podíl je prý třikrát vyšší než u celkové populace v celé EU (11 %). Bylo také zjištěno, že černoši mají neúměrně vysokou kvalifikaci pro pracovní místa, na kterých pracují. Bylo zjištěno, že třetina (35 %) černochů s vysokoškolskou kvalifikací vykonává nízko nebo středně kvalifikovaná povolání, zatímco u celkové populace je to 21 %.



Respondenti průzkumu EU se buď narodili v zemích subsaharské Afriky, nebo byli potomky přistěhovalců, jejichž alespoň jeden rodič se narodil v subsaharské Africe.







2

2007

Podrobnosti v angličtině ZDE