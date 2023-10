Důsledkem vojenských operací izraelské armády bude výrazné posílení Hamásu

26. 10. 2023

Izraelské obranné síly (IDF) jsou připraveny zahájit pozemní operace v severní části Gazy a zamýšlený výsledek je jasný - ukončení činnosti Hamásu. Předchozí zkušenosti však naznačují, že navzdory tomu, že jsou mnohem silnější vojenskou silou než Hamás, se jim to nepodaří, píše Paul Rogers, emeritní profesor Peace Studies na Bradfordské univerzitě.



Izrael plánuje "třífázovou" operaci. První fáze začala intenzivním leteckým bombardováním a bude pokračovat pozemními operacemi zaměřenými na "neutralizaci teroristů a zničení infrastruktury Hamásu", jak řekl izraelský ministr obrany Yoav Gallant.

Druhá fáze bude zahrnovat zničení veškerého zbývajícího odporu a po ní bude následovat poslední fáze, která vytvoří kolem Gazy rozsáhlé nárazníkové pásmo. Po porážce Hamásu bude pásmo odříznuto od Izraele a pravděpodobně se stane odpovědností mezinárodního společenství, možná včetně zajištění energie, vody, potravin a dalších potřeb.



Tato válka je již pátou válkou mezi Hamásem a Izraelem od roku 2008. Předchozí čtyři války a související násilí si vyžádaly 5 365 palestinských a 308 izraelských životů. V současné válce bylo 7. října zabito nejméně 1 400 Izraelců, včetně 279 vojáků, a dalších 3 400 bylo zraněno. Při rozsáhlé reakci IDF bylo dosud zabito téměř 6 000 Palestinců, včetně více než 2 000 dětí, a více než 16 000 lidí bylo zraněno. Dalších 29 humanitárních pracovníků OSN bylo zabito.



Pouze v jedné z předchozích válek, v červenci 2014, podnikly IDF větší pozemní invazi - a její elitní brigáda Golani tehdy utrpěla vážné ztráty. Díky tomu a předpokládané připravenosti Hamásu je téměř jisté, že tentokrát IDF před jakýmkoli pozemním útokem použije velmi podstatnou leteckou sílu. Protiletecké ničení (devastace městské oblasti před zapojením pozemních jednotek) je častým rysem moderních válek, ať už jde o Rusko v Čečensku a na Ukrajině nebo koalici vedenou USA v Iráku, zejména zničení starého města Mosul před pouhými šesti lety.



V Gaze bude zničeno mnoho dalších čtvrtí a infiltrační tunely budou opakovaně zasaženy, mnohé z nich "bunkrovou" bombou GBU-28 americké výroby. Izrael jich již má asi 100 a nyní možná bude mít i modernější GBU-72.



Vzhledem k naprostému odhodlání vlády Benjamina Netanjahua zničit Hamás bude zabito mnoho tisíc dalších Palestinců a desetitisíce budou zraněny. Pokud válka nakonec skončí, budou Palestinci v Gaze pravděpodobně omezeni na mnohem menší území a budou podléhat intenzivnímu dohledu.



Tím se dostáváme ke strategickým nebezpečím z pohledu Izraele. Namísto vyhlazení Hamásu bude mít válka za následek, že se k této organizaci nebo jejímu podobnému nástupci přidají další desítky tisíc velmi rozzlobených mladých Palestinců.



Pokud se předpokládá, že to zmírní přísný dohled nad dvěma miliony Palestinců, kteří se tísní v malé části Gazy, pak se ignoruje to, co se děje na Západním břehu Jordánu. Tam žijí více než 3 miliony Palestinců pod okupací, která se za Netanjahuových tvrdých vlád jen zhoršila.



Západní břeh Jordánu se navíc od Gazy velmi liší ve dvou zásadních ohledech. Jedním z nich je rychlá expanze izraelských osad, v nichž se silně kombinuje ultranacionalismus a náboženský fundamentalismus osadníků. Ten je silně podporován náboženskými stranami v Netanjahuově vládě.



Druhým důvodem je, že osady jsou na celém tomto území tak rozšířené a mnozí osadníci jsou tak odhodlaní vykonávat nad nimi kontrolu, že napětí s většinovým palestinským obyvatelstvem je velmi vysoké. Nedávný zábor půdy v Ein Rashash je jen jedním z příkladů opakovaných zásahů do palestinské půdy a je doprovázen opakovanými násilnými činy na celém okupovaném území. Od začátku roku do poloviny září bylo zabito 189 Palestinců a více než 8 000 jich bylo zraněno.



Zvěrstva ze 7. října přispějí k odhodlání osadníků upevnit svou kontrolu nad dalším územím, ale IDF se budou zdráhat úzce se zapojit do něčeho, co by mohlo být městskou válkou. Právě došlo k ojedinělému leteckému útoku na podezřelý objekt Hamásu/Palestinského islámského džihádu (PIJ) v Džanínu, ale reakce IDF na Západním břehu byla mnohem spíše v řádu intenzivních pozemních hlídek.





Ty se však setkaly s odporem a při jednom z incidentů na začátku roku byl napaden a zneškodněn jeden z nejmodernějších obrněných transportérů IDF, který byl navržen speciálně pro použití na Západním břehu Jordánu.Reakcí IDF bylo použití masivní síly při mimořádné přímém vojenském vpádu do nedalekého uprchlického tábora v Jeninu. Očekávalo se, že to omezí polovojenské aktivity, ale víkendový letecký útok naznačuje, že se to nedaří.



Intenzivní ničení Gazy by v podstatě mohlo skončit přesunutím místa konfliktu na Západní břeh Jordánu, nikoli jeho ukončením. Ve většině zemí globálního Jihu a zejména na Blízkém východě sílí protiizraelské nálady, které se radikálně liší od podpory nabízené 7. října a bezprostředně po něm. Hamás již má podporu na Západním břehu a neschopnost a korupce v Palestinské samosprávě činí tento orgán irelevantním. Zatímco současná mezinárodní pozornost se nevyhnutelně soustřeďuje na Gazu, význam Západního břehu je opomíjen, stejně jako jeho potenciál stát se místem vzniku neohamasovského hnutí.



Celkový přístup Netanjahuovy vlády velmi obtížný problém ještě zhoršuje. Humanitárně orientované příměří je stále možné, ale nedojde k němu, pokud ho USA, Británie a EU nebudou výslovně požadovat. Pokud to neudělají, ponesou část odpovědnosti za to, co se bude dít dál.



