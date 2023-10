Izraelská vojska a tanky vstupují do Gazy

28. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Reportérka, Channel 4 News, sobota 28.10., 19 hodin: Izraelské obranné síly právě zveřejnily záběry, které podle nich ukazují akce jejich pozemních sil v Gaze za posledních 24 hodin. Tvrdí, že zasáhly jednotky Hamásu, které se pokoušely odpálit protitankové střely a minometné granáty. Ačkoli se setkaly s odporem, tvrdí, že neutralizují jednotky Hamásu. Jakkoli jsou však záběry z bojů přesvědčivé, není možné zjistit, nakolik jsou ve své snaze zničit Hamás úspěšní, ani jakou cenu na životech civilistů si vyžádala městská válka v přeplněných ulicích města Gazy.







Yoav Gallant, ministr obrany: "Včera večer jsem dokončil vyhodnocení situace. Dosáhli jsme jedné fáze války. Budeme pokračovat v silném a přesném postupu a budeme pronásledovat každého teroristu."





Reportérka: IDF včera v noci zveřejnila záběry nočního vidění svých tanků a obrněných vozidel vjíždějících do Gazy poté, co byly vypnuty mobilní telefony a internet, takže lidé nemohou informovat bojovníky Hamásu o poloze izraelských kolon, to také znamená, že nemohou posílat snímky škod, které nepochybně Izrael působí na civilní infrastruktuře, nemluvě o zabitých.









Takto vypadalo ve středu novorozenecké oddělení nemocnice Šífa ve městě Gaza. Kromě pacientů se zde ukrývají tisíce civilistů, protože podle mezinárodního práva ani nemocnice by neměla být cílem útoku. IDF však tvrdí, že Hamás má pod ní své velitelství, což naznačuje, že by ji mohlo považovat za legitimní cíl.

Daniel Hagari, mluvčí IDF: "Brzy budeme pokračovat v odhalování, stejně jako jsme včera odhalili nemocnici Šifa, budeme pokračovat v odhalování dalších podrobností o tom, jak Hamás využívá civilní obyvatelstvo v Gaze, zahraniční i místní. Brzy to odhalíme."





Reportérka: Stíhací bombardéry provedly dosud nejintenzivnější letecké bombardování. Izrael tvrdí, že zabil velitele Hamásu, který měl na starosti bezpilotní letouny, paraglidery a vzdušnou obranu, a zasáhl 150 podzemních cílů v severním pásmu Gazy.





Tunely umožňují bojovníkům Hamásu nepozorovaný pohyb. Někteří z 229 izraelských rukojmích, kteří jsou v nich drženi, jsou však také v nebezpečí, že je zabije jejich vlastní letectvo nebo jejich únosci z pomsty. V sobotu večer rodiny rukojmích demonstrovaly v Tel Avivu předtím, než se jejich zástupci poprvé setkali s izraelským premiérem. Mnozí z nich zoufale touží po zastavení pozemní invaze a bombardování. V sobotu večer však Izraelci opět bombardovali Gazu, i když pozemní jednotky zůstaly uvnitř pásma. Nepochybně tím oslabují Hamás. Ale přinášejí do Gazy další zkázu a smrt.





Moderátor Matt Frei, Jeruzalém: Lindsey se ke mně připojuje ze Sderotu v Izraeli, který leží nedaleko pásma Gazy. Lindsey, co je tam nového?





Reportérka: Matte, jsme necelý kilometr od hranic s Gazou tady ve Sderotu. Celý den jsme slyšeli, že nad námi létají stíhací bombardéry. Slyšeli jsme také dělostřelecké střely z tanků, palbu z ručních zbraní a v jednu chvíli dokonce i řízené střely. V posledních minutách jsme nějaké viděli. Rakety z Hamásu, z Gazy, letí nad hlavou. zdá se, že jsou namířeny na Tel Aviv. Většinu z nich zlikvidoval systém Iron Dome, ale přinejmenším jedna dnes proletěla Tel Avivem a poškodila budovu, takže vidíte, že tato válka velmi pokračuje a Hamás ještě nebyl poražen.





Ale samozřejmě to, co vidíme tady, není nic v porovnání s tím, co se skutečně děje na zemi, kde se válčí ve městech, setkávají se s odporem a co nevíme, je ta strašná cena pro obyčejné civilisty v Gaze, protože oni nemohou posílat záběry, aby nám je ukázali kvůli naprostému výpadku internetu, teď překvapivě Elon Musk řekl, že nabídl Starlink tamním humanitárním organizacím. To by pro ně bylo tak důležité, aby mohly zjistit, jestli jsou lidé zranění a co s nimi mají dělat. Myslím, že je velmi nepravděpodobné, že by s tím Izraelci souhlasili.





Moderátor: No, v posledních minutách izraelský premiér Benjamin Netanjahu hovořil o tom, co nazval druhou fází války. Zopakoval výzvu, aby se civilní obyvatelstvo Gazy přesunulo do bezpečných oblastí, a řekl, že ti, kdo obviňují Izrael z válečných zločinů, jsou pokrytci.





