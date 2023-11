Nepříznivé povětrnostní podmínky v hlavě ministryně obrany

Trvale nepříznivé..

2. 11. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Je to neuvěřitelné. Ministryně obrany Černochova stále pokračuje ve svém pomateném tažení za to, aby Česko vystoupilo z OSN. Zároveň blouzní na sociálních sítích o tom, že by chtěla založit nějakou alternativní organizaci. Člověk, který nemlže jezdit na jednání se zahraničními partnery, protože se nedomluví anglicky, chce zakládat mezinárodní organizaci...

Přesto má OSN svůj obrovský význam. Ve staletích postupné globalizace jde o civilizačně unikátní projekt, který i přes nepřátelská stanoviska k jednotlivých událostem vytváří bezpečné pole k jednání. Je to jeden z nejviditelnějších nástrojů lidského pokroku, který stojí na základech postavených z mnoha předchozích civilizačních katastrof, první a druhé světové války, a čerpá svou legitimitu z historického poučení. Samozřejmě bychom si mohli přát, aby v OSN docházelo častěji ke konsenzu, ale pokud bychom chtěli dosáhnout takového stavu, musíme nutně vyloučit všechny, kdo to nám, euroatlantickým, kazí. Ale to by už potom nebyla OSN, to by bylo rozšířené NATO. Smysl OSN ale spočívá právě v tom, že umožňuje dialog i mezi těmi, kdo stojí v nepřátelských pozicích. Snaha tento stav změnit povede k tomu, že globální společnost toto bezpečné pole k vyjednávání ztratí, což by nás přiblížilo o dlouhý krok k dalšímu světovému konfliktu. Nehledě na vše ostatní, co OSN - byť nedokonale - reprezentuje, tedy zejména autoritu v oblasti širokého spektra lidských práv a řešení klimatické změny. Paní Černochová zjevně tento fakt nechápe a ve své posedlosti, zcela nesmyslné a nevyžádané, nadále vesele pokračuje.