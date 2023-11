Wall Street očekává velké zisky z války mezi Izraelem a Gazou

2. 11. 2023

Organizace spojených národů varovala, že existují jasné důkazy, že při "explozi násilí v Izraeli a Gaze" mohly být spáchány válečné zločiny. Wall Street mezitím doufá v explozi zisků. Analytici bank Morgan Stanley a TD Cowen si během hovorů o výsledcích hospodaření za třetí čtvrtletí tohoto měsíce všimli potenciální ziskové eskalace konfliktu a položili nezvykle přímočaré otázky týkající se finančního přínosu války mezi Izraelem a Hamásem, informuje Eli Clifton.

Počet mrtvých nebyl pro výkonného ředitele TD Cowen Cai von Rumohra, specializujícího se na letecký průmysl na prvním místě. Jeho otázka se týkala růstu společnosti General Dynamics, letecké a zbrojní společnosti, v níž společnost TD Asset Management drží akcie v hodnotě přes 16 milionů dolarů.

Joe Biden požádal Kongres o 106 miliard dolarů na vojenskou a humanitární pomoc pro Izrael a Ukrajinu a humanitární pomoc pro Gazu. Tyto peníze by mohly být přínosem pro letecký a zbrojní průmysl, který bezprostředně po útoku Hamásu na Izrael 7. října a zahájení izraelského bombardování Gazy v reakci na něj zaznamenal skokový nárůst hodnoty o 7procentních bodů.

"Hamás vytvořil další poptávku, máme tu požadavek prezidenta ve výši 106 miliard dolarů," řekl von Rumohr k výsledkům společnosti General Dynamics.



"Víte, situace v Izraeli je samozřejmě hrozná a právě se vyvíjí," vysvětluje výkonný viceprezident společnosti pro technologie a finanční ředitel Jason Aiken. "Ale myslím, že když se podíváte na potenciál přírůstku poptávky, který z toho vyplývá, největší potenciál, který opravdu vyčnívá, je pravděpodobně na straně dělostřelectva."

Následující den von Rumohr přidělil akciím General Dynamics rating s označením "koupit".

Podobný přístup ke konfliktu zaujala i vedoucí akciového výzkumu pro letecký a obranný průmysl v Morgan Stanley Kristine Liwag, a to během hovoru o výsledcích společnosti Raytheon 24. října.

"Když se podíváme na žádost Bílého domu o dodatečné financování ve výši 106 miliard dolarů, máme zde vybavení pro Ukrajinu, protivzdušnou a protiraketovou obranu pro Izrael a doplnění zásob pro obě země. A zdá se, že to docela dobře zapadá do portfolia společnosti Raytheon Defense," říká Liwag, jejíž zaměstnavatel drží v akciích Raytheonu přes 3 miliardy dolarů, což představuje 2,1% vlastnický podíl v této zbrojní společnosti.

Kromě bezcitnosti, s jakou se neopatrně diskutuje o finančních výhodách ozbrojených konfliktů ve vzdálených zemích, vyvolávají tyto komentáře otázky, zda tito významní institucionální držitelé zbrojních akcií dodržují svou vlastní politiku v oblasti lidských práv.

"Svůj vliv uplatňujeme tím, že své obchodní operace provádíme způsobem, který usiluje o respektování, ochranu a podporu celé škály lidských práv, jako jsou práva popsaná ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN," uvádí se v "Prohlášení o lidských právech" společnosti Morgan Stanley. "Ačkoli jsme přesvědčeni, že primární odpovědnost za ochranu lidských práv nesou vlády na celém světě, uznáváme odpovědnost podniků za dodržování lidských práv vyjádřenou v Obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská práva."

"Závazek společnosti TD dodržovat lidská práva je učiněn v souladu s odpovědností podniků ohledně dodržování lidských práv, jak je vyjádřena v Obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská práva (UNGP)," uvádí se v "Prohlášení společnosti TD o lidských právech". "Od roku 2018 provádíme revizi stávajících praktik a postupů a nadále pracujeme na integraci zásad UNGP do celé banky."

Ale pouhé tři dny po vypuknutí izraelsko-hamasovské války vydala Rada OSN pro lidská práva varování, že "již existují jasné důkazy, že při nejnovější explozi násilí v Izraeli a Gaze mohly být spáchány válečné zločiny, a všichni, kdo porušili mezinárodní právo a zaměřili se na civilisty, se musí ze svých zločinů zodpovídat, jak uvedla nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území, včetně východního Jeruzaléma a Izraele".

"Řídící zásady OSN pro podnikání a lidská práva jasně očekávají, že společnosti budou dodržovat lidská práva v celém svém hodnotovém řetězci," uvedl vedoucí programu humanitárního odzbrojení, obchodních konfliktů a lidských práv Cor Oudes v nizozemské nevládní organizaci PAX for Peace, která se zasazuje o ochranu civilistů před válečnými činy.

"V případě bank to zahrnuje zajištění toho, aby jejich klienti nebo společnosti, do nichž jinak investují, nezpůsobovali porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva nebo k němu nepřispívali," řekl Oudes. "Pokud banka investuje do výrobce zbraní, který dodává zbraně státům, které je používají k závažnému porušování lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva, má podle všeobecných zásad OSN povinnost jednat tak, aby zabránila dalšímu porušování a také zmírnila stávající dopady na lidská práva."

OSN však nebude právním arbitrem v otázce, zda se americké společnosti podílejí na porušování lidských práv, což je klíčová mezera pro institucionální investory a zbrojní firmy.

Celý text v anglickém originále ZDE

