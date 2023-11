Konflikt Izrael - Hamás: Přechod Rafáh byl otevřen pro omezenou evakuaci cizinců a občanů s dvojí státní příslušností z Gazy do Egypta

1. 11. 2023

- Podle zpráv přešlo z Gazy do Egypta ve středunejméně 320 držitelů zahraničních pasů



Agentury OSN odhadují, že od 7. října, kdy Izrael zahájil vojenské akce v reakci na útok Hamásu, bylo do dnešního dne vysídleno 1,4 milionu lidí žijících v Gaze.

- Přechod Rafáh byl otevřen, aby umožnil omezenému počtu osob přejít z obléhaného pásma Gazy do Egypta. Očekává se, že egyptské úřady umožní průchod cizincům, držitelům dvojího pasu a některým nejvážněji zraněným osobám, a to na základě dohody, kterou údajně zprostředkoval Katar.



Podle agentury AFP nebylo bezprostředně jasné, kolika lidem se podařilo odejít přes Rafáh na jižní hranici Gazy s Egyptem, ale živé záběry z místa ukázaly davy lidí vstupujících na palestinskou stranu terminálu. Podle ní se očekávalo, že se přes přechod dostane 400 cizinců a osob s dvojím občanstvím.



Bylo by to poprvé, co lidé mohli opustit Gazu od 7. října, kdy Izrael zahájil své poslední letecké bombardování, při kterém zahynuly tisíce Palestinců. Izrael zahájil útoky po masakru Hamásu uvnitř Izraele.



Tento krok přichází v době, kdy poskytovatelé telekomunikačních služeb Paltel a Jawwal oznámili "úplné přerušení" komunikačních a internetových služeb v Gaze, což je druhé velké přerušení během pěti dnů. Agentury pro humanitární pomoc varovaly, že takové výpadky vážně narušují jejich práci v již tak zoufalé situaci v Gaze.

Hraniční přechod Rafáh mezi Gazou a Egyptem se poprvé po více než třech týdnech brutálního konfliktu otevřel, aby umožnil evakuaci desítek zraněných Palestinců vyžadujících nemocniční ošetření a stovek držitelů zahraničních pasů. Videozáznamy z hranice na straně Gazy ukázaly desítky lidí a aut, kteří spěchali, aby se dostali přes brány směrem k egyptské straně přes poškozený prostor terminálu, někteří nesli své věci. Podle agentury AP bylo od středečního odpoledne umožněno vycestovat z Gazy 110 držitelům zahraničních pasů.



Evakuace začala v době, kdy vysoký představitel Hamásu ve středu prohlásil, že několik stovek izraelských a dalších rukojmích, které Hamás drží v pásmu Gazy, je vystaveno stejnému riziku "smrti a likvidace", jakému čelí Palestinci. Varování přišlo poté, co Hamás prohlásil, že sedm rukojmích - včetně tří držitelů zahraničních pasů - bylo v úterý zabito při izraelských úderech na tábor Džabalíja v Gaze, které si vyžádaly desítky obětí.



- Tábor Džabalíja byl zasažen již druhý den po sobě.



-Jediná nemocnice pro léčbu rakoviny v pásmu Gazy je mimo provoz poté, co jí došlo palivo, uvedli ve středu zdravotníci. Ředitel nemocnice turecko-palestinského přátelství na tiskové konferenci uvedl: "Říkáme světu, nenechávejte pacienty s rakovinou na pospas jisté smrti kvůli tomu, že nemocnice je mimo provoz."



- Izrael uvedl, že celkový počet vojáků IDF zabitých v bojích v Gaze vzrostl na 13. Již dříve Benjamin Netanjahu v prohlášení uvedl, že "naši vojáci padli v nejspravedlivější z válek, ve válce o náš domov. Slibuji občanům Izraele: Slibuji, že dílo dokončíme - budeme pokračovat až do vítězství."



- Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že od 7. října, kdy Izrael zahájil kampaň leteckých úderů a vpádů v reakci na útok Hamásu uvnitř Izraele, bylo v pásmu Gazy zabito 8 796 Palestinců, včetně 3 648 dětí. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí od izraelských ani palestinských úřadů.



- Jordánsko sdělilo svému velvyslanci, aby kvůli válce v Gaze odešel z Izraele, uvedlo ministerstvo zahraničí. Velvyslanec se vrátí do Tel Avivu pouze v případě, že Izrael zastaví válku v Gaze a ukončí "humanitární krizi, kterou způsobil", dodalo ministerstvo.



- Josep Borrell, šéf zahraniční politiky EU, vydal ostře formulované prohlášení, v němž zdůraznil, že je "zděšen" oběťmi v uprchlickém táboře Džabalíja a že "vždy musí platit válečné zákony a lidskost". K jeho vyjádření se připojili ministři zahraničí Portugalska, Španělska a Irska.



- V Knesetu proběhlo za zavřenými dveřmi promítání 43 minut dlouhého videozáznamu zhotoveného kanceláří mluvčího IDF ze záběrů z útoků Hamásu ze 7. října, který byl předtím promítnut zahraničním novinářům.



- BBC oznámila, že v reakci na konflikt v Gaze spouští nouzovou rozhlasovou službu. V prohlášení BBC se uvádí: "Bude posluchačům v Gaze poskytovat nejnovější informace a informace o vývoji situace a také bezpečnostní rady, kde se mohou ukrýt, kde mají přístup k zásobám potravin a vody." Služba bude zpočátku sestávat z jednoho bulletinu denně na středních vlnách vysílaného od pátku v 15:00 hodin GMT.



- Hlavní rakouský židovský představitel ve středu uvedl, že v noci byl v židovské části vídeňského ústředního hřbitova založen požár a na venkovní zdi byly nastříkány hákové kříže.



- Reportér BBC Rushdi Abualouf je na hraničním přechodu Rafáh a uvedl, že "zatím bylo přes hranici převezeno 150 [lidí] v autobusech".



Hlásí:



Nefunguje žádný elektronický systém ani razítkování pasů - nic nefunguje. Je zde pouze jeden civilní palestinský důstojník, který kontroluje pasy a poté propouští ty, kteří jsou na seznamu osob, jež mají povolení k odjezdu.



- Po týdnech intenzivního násilí, včetně vnikáníí do domů a výhrůžek ze strany izraelských osadníků po útoku Hamásu na Izrael 7. října, se celé vesnice v jižním Hebronu na okupovaném Západním břehu Jordánu kolektivně rozhodly odejít.



Podle organizace na ochranu lidských práv B'Tselem bylo za poslední tři týdny nuceně vysídleno 858 Palestinců z 32 obcí, včetně 13 celých obcí. Jejich počet se každým dnem zvyšuje.



- Humanitární úřad OSN oznámil, že od 7. října bylo na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem zabito nejméně 123 Palestinců, včetně 34 dětí.



- Vůdce Hamásu Ismail Haníja prohlásil, že ti, kdo podporují Izrael ve válce proti této skupině, si "vybírají špatnou stranu dějin", a obvinil z války izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



V televizním projevu Haníja uvedl, že Netanjahu chce "odvrátit oči světa od své viny", a řekl, že USA by měly přestat podporovat "tuto fašistickou vládu a ... přestat bránit mezinárodnímu úsilí" o dosažení humanitárního příměří.



Al-Džazíra citovala jeho slova: "Vybíráte si špatnou stranu dějin. Region nebude bezpečný ani stabilní, dokud naši lidé nezískají svobodu a nezávislost a nevrátí se zpět."



Podle agentury Reuters vyzval lidi, aby pokračovali v protestech, zejména na západě země, a vyvíjeli tak tlak na rozhodující činitele.



Řekl také, že izraelští rukojmí držení v obléhaném pásmu Gazy jsou vystaveni stejné "smrti a ničení", jakým čelí Palestinci.



Al-Džazíra rovněž uvedla, že Hamás prohlásil, že jeho bojovníci zničili čtyři izraelská vojenská vozidla protipancéřovými střelami v Bejt Hanúnu na severu Gazy. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.





- Irský ministr zahraničí Micheál Martin ve svém prohlášení uvedl, že je "hluboce šokován" počtem obětí, které si včera vyžádal izraelský nálet na uprchlický tábor Džabalíja v severní Gaze.





Jsem zděšen civilními oběťmi bombardování v Džabalíji. Mezinárodní humanitární právo musí být vždy dodržováno. Žádáme o bezpodmínečné propuštění rukojmích a humanitární příměří, aby se zabránilo dalším nevinným obětem. Chceme mír a bezpečnost pro všechny na Blízkém východě.







Zdroj v angličtině ZDE

Martin napsal:Jsem hluboce šokován vysokým počtem obětí včerejšího izraelského bombardování uprchlického tábora Džabalja v Gaze. Irsko se již mnohokrát jasně vyjádřilo, že právo Izraele na obranu se musí pohybovat v mezích mezinárodního humanitárního práva. Nyní naléhavě potřebujeme humanitární příměří a výrazné rozšíření humanitárního přístupu, aby se k civilistům dostaly životně důležité zásoby. Nemůžeme již déle čekat.Jeho výroky navazují na dřívější podobná prohlášení Martinových protějšků z ostatních zemí EU Portugalska a Španělska a šéfa diplomacie EU Josepa Borrella.- Zatímco sympatie k Palestině jsou ve Spojených státech již dlouho menšinovým postojem, v době, kdy Izrael v týdnech následujících po útocích Hamásu ze 7. října bombarduje Gazu a zabíjí tisíce Palestinců, jsou jeho příznivci za své projevy trestáni v nově znepokojivé míře.Sportovní novinář z Filadelfie byl propuštěn poté, co na Twitteru vyjádřil "solidaritu s Palestinou" v kritice příspěvku 76ers, který nabídl Izraeli podporu po prvním útoku Hamásu. V dalším významném incidentu byl profesor Kalifornské univerzity v Berkeley propuštěn z funkce šéfredaktora vědeckého časopisu eLife poté, co retweetnul článek na serveru Onion, který podle něj "vyzývá k lhostejnosti k životům palestinských civilistů".Mluvčí skupiny pro občanská práva Palestine Legal uvedl, že během dvou říjnových týdnů reagovala na více než 260 "případů potlačování" palestinských aktivistů za práva, což je více než za celý loňský rok. Rada pro americko-islámské vztahy (Cair), nezisková organizace zabývající se občanskými právy, uvedla, že od 7. října do 24. října obdržela 774 stížností, což je největší vlna stížností, kterou řešila od roku 2015, kdy Donald Trump oznámil svůj "muslimský zákaz".Tato vlna se týkala profesionálních aktivistů i obyčejných lidí, kteří vystupovali na obranu Palestinců. Údajně přerostla ve výhrůžky smrtí, napadení a návštěvy FBI u muslimských osob a v mešitách.Zpráva o civilních obětech izraelského útoku na uprchlický tábor v Džabalíji je šokující. EU požádala o humanitární přestávku, aby se předešlo podobným tragédiím. Právo na sebeobranu musí být spojeno s mezinárodním humanitárním právem a ochranou civilistů.Jeho španělský protějšek José Manuel Albares řekl: